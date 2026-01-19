Названы сервисы, которым запретят списывать деньги за подписки в 2026 году

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, запрещающий списание средств за онлайн‑подписки. Согласно ему цифровые сервисы лишатся права в одностороннем порядке списывать деньги с банковских карт пользователей. Редакция «Рамблера» совместно с профильными экспертами проанализировала главные аспекты закона: какие онлайн‑сервисы и типы подписок подпадут под действие новых норм, а также что делать в случае неправомерного списания.

На какие сервисы распространяется закон

Закон № 376-ФЗ не отменяет автосписания полностью, однако вводит строгие ограничения: если потребитель отказался от использования ранее сохраненных реквизитов для расчётов с сервисом, последний утрачивает право периодически списывать деньги с этого счёта.

Норма действует не по отраслевому принципу, например кино, музыка или доставка, а на основе трёх признаков, разъяснила «Рамблеру» директор юридической группы «Яковлев и Партнёры» Мария Яковлева. Вот эти признаки:

сервис оказывает услуги;

их предоставляют по абонентскому договору;

оплата проходит в интернете — через сайт, информационную систему или приложение.

Сервисы, которые, скорее всего, подпадут под действие закона, перечислила член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко:

сервисы потокового видео и музыки : онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминговые платформы;

: онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминговые платформы; онлайн-игры : сервисы, предлагающие подписку на доступ к играм или внутриигровым преимуществам;

: сервисы, предлагающие подписку на доступ к играм или внутриигровым преимуществам; образовательные платформы : онлайн-курсы, вебинары, доступ к обучающим материалам по подписке;

: онлайн-курсы, вебинары, доступ к обучающим материалам по подписке; новостные и информационные ресурсы : сайты, предлагающие платный доступ к статьям, аналитике, эксклюзивному контенту;

: сайты, предлагающие платный доступ к статьям, аналитике, эксклюзивному контенту; сервисы облачного хранения данных : платные тарифы на хранение файлов в интернете;

: платные тарифы на хранение файлов в интернете; приложения и программы: подписки на использование мобильных приложений, программного обеспечения, антивирусов.

Пограничные случаи тоже возможны: если вам раз в месяц привозят товар, это по смыслу не услуги по абонентскому договору, а регулярная купля-продажа товара. В любом споре суд будет смотреть на реальную экономическую суть и условия договора/оферты, а не на маркетинговое название. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

В каких случаях списание законно, а в каких нет

Безмаленко перечисляет, в каких случаях сервисы смогут взимать платежи:

При наличии предварительного явного согласия пользователя на автоматическое списание. Это согласие должно быть легко отзываемым.

на автоматическое списание. Это согласие должно быть легко отзываемым. При предоставлении пользователю возможности контролировать подписку . У него должна быть возможность легко управлять своей подпиской, включая ее приостановку или отмену, а также просматривать историю платежей.

. У него должна быть возможность легко управлять своей подпиской, включая ее приостановку или отмену, а также просматривать историю платежей. При уведомлении пользователя. Сервис должен заблаговременно уведомлять пользователя о предстоящем списании, указывая сумму, дату и условия подписки.

Согласно новому законодательству онлайн-сервисы не смогут списывать деньги за подписки без явного и добровольного согласия пользователя. Такое согласие может быть получено перед каждым списанием либо в рамках процедуры, соответствующей требованиям закона. Например, когда онлайн-сервис предлагает пользователю поставить галочку напротив фразы «даю согласие на списания». Евгения Безмаленко Юрист, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal

Если сервис продолжит взимать платежи, после того как вы отвязали карту, отключили автоплатежи на сайте, удалили свои платёжные данные или направили отказ в службу поддержки, это будет незаконно, уточняет Яковлева.

Что делать в случае необоснованного списания

Какие шаги нужно предпринять в случае необоснованного списания, рассказывает Безмаленко:

Обратитесь в свой банк . Сообщите банку о несанкционированном списании. Банк может помочь оспорить транзакцию и вернуть средства, если они были списаны незаконно.

. Сообщите банку о несанкционированном списании. Банк может помочь оспорить транзакцию и вернуть средства, если они были списаны незаконно. Свяжитесь с онлайн-сервисом . Вышлите претензию в сервисную службу сервиса с требованием возвратить списанные средства и отменить подписку.

. Вышлите претензию в сервисную службу сервиса с требованием возвратить списанные средства и отменить подписку. Жалуйтесь в Роспотребнадзор . Если претензия к сервису не принесла результата, вы можете подать жалобу в Роспотребнадзор через форму на сайте ведомства.

. Если претензия к сервису не принесла результата, вы можете подать жалобу в Роспотребнадзор через форму на сайте ведомства. Обратитесь в суд. В случае неудовлетворения ваших требований отстаивайте свои права в суде.

На практике часто споры возникают из-за непонятного интерфейса личного кабинета, рассказывает Яковлева. Пользователь уверен, что отключил подписку, а сервис считает, что он выполнил не то действие.

Например, в Сети встречаются жалобы пользователей на то, что в личном кабинете сервиса отсутствует кнопка «отписаться». Но есть кнопка «приостановить подписку». Нажав её, человек думает, что отказался от услуг сервиса. Но на самом деле действие подписки «замораживается» на 1 месяц, а затем списания продолжаются.

Поэтому золотое правило — фиксировать отказ доказательствами: скриншотами, письмами в поддержку, советует Яковлева.

Эксперт добавляет, что в случае судебного разбирательства вы как потребитель вправе требовать не только возврата списанной суммы, но также:

возмещение морального ущерба;

штраф в размере половины от присуждённой суммы за отказ от добровольного удовлетворения требований заявителя;

проценты за использование чужих денежных средств.

Сумму списания в этом случае можно квалифицировать как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). Это связано с тем, что после отзыва платёжных реквизитов закон прямо запрещает такой способ получения периодических платежей, а значит, для удержания денег нет правового основания, пояснила эксперт.

Как будет действовать новая норма

Закон № 376‑ФЗ запрещает онлайн‑сервисам взимать деньги за подписки без явного согласия пользователя. Норма распространяется на цифровые услуги с онлайн-оплатой по абонентскому договору. Последнее представляет собой соглашение, рассчитанное на долгосрочное сотрудничество, по которому клиент вносит деньги, а компания предоставляет услуги.

Закон допускает списание лишь при наличии легко отзываемого согласия пользователя, возможности управлять подпиской и предварительного уведомления о платеже. Если пользователь отвязал карту, отключил автоплатёж или направил отказ, дальнейшие списания незаконны.

При неправомерном списании следует: обратиться в банк для оспаривания транзакции, направить претензию сервису, при отсутствии реакции — подать жалобу в Роспотребнадзор или иск в суд. Важно фиксировать доказательства, чтобы подтвердить отказ от подписки.

