Выяснили, работает ли банковская карта после стирки

Если вы случайно постирали банковскую карту вместе с вещами, не спешите перевыпускать «пластик». Современные банковские карты довольно прочные и часто сохраняют свою функциональность даже после контакта с водой. Мы проверили это на практике: специально постирали карту и дали ей высохнуть. Поделимся рекомендациями, как убедиться в её исправности после стирки, а также дадим советы, чего лучше избегать в подобной ситуации.

© freemixer/iStock.com

Как сохранить банковскую карту после стирки

Чип современной банковской карты надёжно залит акрилом и защищён, а сам пластик выдержит нагрузку даже при стирке на высоких оборотах, сказали «Рамблеру» в центре цифровой экспертизы Роскачества. По словам экспертов, самый частый сценарий повреждения — не сама стирка, а неправильная сушка.

Как нельзя сушить банковскую карту:

Класть карту на батарею. Сушить «пластик» феном. Помещать карту в сушильную машину.

От высоких температур «пластик» может деформироваться, а внутренние элементы — повредиться. Хотя чип, вероятно, уцелеет, сама карта станет непригодной для использования в банкоматах и терминалах, — отметили в центре цифровой экспертизы Роскачества.

Как правильно сушить банковскую карту:

Протрите карту сухой тканью или бумажным полотенцем. Оставьте её при комнатной температуре на ровной поверхности и дайте высохнуть самостоятельно.

Проверка карты после стирки

Внимательно осмотрите карту:

Чип (золотистый квадратик). На нём не должно быть налёта, окисления — зеленоватые или тёмные пятна — или глубоких царапин от барабана машины.

На нём не должно быть налёта, окисления — зеленоватые или тёмные пятна — или глубоких царапин от барабана машины. Магнитная полоса карты. На ней не должно быть сильных потёртостей или отслоений.

На ней не должно быть сильных потёртостей или отслоений. Форма. Карта должна быть идеально ровной. Если «пластик» изогнулся от горячей воды, он может застрять в банкомате.

Если банковская карта после стирки и сушки сохранила свой внешний вид, попробуйте оплатить товар с её помощью в магазине или снять наличные в банкомате для проверки работоспособности.

Важно. Не вставляйте влажную карту в банкомат или терминал, это может привести к короткому замыканию чипа или поломке самого устройства.

Три способа проверить работоспособность карты:

Бесконтактная оплата (NFC) — самый безопасный тест, поскольку не требует контакта чипа карты с ридером. Сходите в ближайший магазин и попробуйте оплатить покупку, приложив карту к терминалу. Если оплата прошла, чип карты по-прежнему работает и «пластик» можно использовать. Оплата через терминал. Вставьте карту в терминал оплаты в магазине. Если устройство пишет «Ошибка чтения карты» или «Чип поврежден», значит, микросхема вышла из строя из-за влаги или химии. Проверка баланса карты в банкомате. Для уверенности используйте банкомат внутри отделения банка в рабочее время. Это позволит оперативно обратиться за помощью к сотрудникам в случае возникновения проблем. Если банкомат считал карту и принял введённый ПИН-код — это значит, что она сохранила работоспособность. Если карта не сработала, обратитесь к сотрудникам банка. Не забудьте взять с собой паспорт.

Если «пластик» перестал работать, закажите перевыпуск карты в отделении банка или мобильном приложении. В Сбербанке эта услуга бесплатна.

Эксперимент: постирали, высушили и проверили карту

Редактор «Рамблера» провела эксперимент со стиркой, сушкой и проверкой банковской карты и поделилась его результатами:

Я провела эксперимент с личной картой «Мир» — она рабочая, но больше не используется. Положила «пластик» в карман рубашки и запустила её в стирку на 1 час при температуре 60 градусов на 1200 оборотов с отжимом в конце цикла.

© Рамблер

После стирки карта сохранила свой внешний вид, видимых дефектов на ней не было. Её поверхность на ощупь была немного влажная.

© Рамблер

После стирки банковская карта находилась на столе при комнатной температуре около 1,5 часа. Затем я отправилась проверить работоспособность карты в магазин «Пятёрочка», где были NFC-терминал и банкомат Сбера.

Я оплатила покупки с NFC-способом, и оплата прошла мгновенно. После этого вставила пластиковую карту в расположенный поблизости банкомат, ввела PIN-код и проверила остаток средств — карта работала исправно.

© Рамблер

Вывод: что делать, если постирали банковскую карту

Если ваша банковская карта после стирки не повредилась, то, скорее всего, вы сможете продолжать ею пользоваться. Для этого нужно сначала высушить «пластик» при комнатной температуре, а затем проверить, пройдёт ли оплата в магазине — желательно NFC-способом, и запросить баланс карты в банкомате. В случае отказа устройств считать встроенный чип обратитесь в банк для оформления перевыпуска карты.

