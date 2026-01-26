Магазины тихо отказались от бумажных чеков — что это значит для покупателей

Электронный чек — это современный вариант подтверждения покупки, постепенно вытесняющий традиционный бумажный аналог. Важно помнить, что выбор формата документа остаётся за покупателем, а не продавцом. Мы разобрались, в каких случаях электронный чек способен заменить бумажный, каким образом его можно получить и как проверить его подлинность.

Что такое электронный чек

Электронный чек — это цифровая версия кассового документа, обладающая той же силой, что и бумажный аналог. Оба варианта подходят для оформления возврата товара или получения налогового вычета.

В соответствии со ст. 1.2 закона № 54‑ФЗ компании обязаны:

использовать контрольно‑кассовую технику (ККТ) при наличных и безналичных расчётах;

предоставлять бумажный кассовый чек;

по запросу клиента отправлять цифровой вариант чека (вместо или вместе с напечатанным).

Эти требования не относятся к компаниям, освобождённым от использования ККТ законодательством. Например, продающим газеты и журналы, торгующим мороженым в киосках, осуществляющим ремонт обуви. Полный список приведён в ст. 2 закона 54-ФЗ.

При выборе цифрового чека вы вправе определить удобный способ его получения: в СМС, по электронной почте, в мессенджере.

Вне зависимости от выбранного варианта, цифровой документ должен содержать все ключевые сведения о совершённой покупке:

номер документа и смены;

дату и время расчёта;

наименование компании, её адрес и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

ставку налога на добавленную стоимость (НДС);

цену каждой позиции и итоговую сумму покупки.

Перечень данных, которые отражаются в документе, указан в ст. 4.7 закона 54-ФЗ.

Преимущества электронных чеков

Надёжность . Цифровые документы хранятся неограниченное время. А бумажные выцветают, и их легко потерять или испортить.

. Цифровые документы хранятся неограниченное время. А бумажные выцветают, и их легко потерять или испортить. Экономия времени . При покупке не нужно ждать, пока касса распечатает документ.

. При покупке не нужно ждать, пока касса распечатает документ. Экологичность . Отказываясь от бумаги, вы вносите вклад в сохранение природы. Сокращаются объём отходов и расход ресурсов на печать.

. Отказываясь от бумаги, вы вносите вклад в сохранение природы. Сокращаются объём отходов и расход ресурсов на печать. Гибкость использования. Вы можете перенаправить документ любому адресату, сохранить его в облаке или локальной папке, распечатать.

Электронные чеки выгодны и продавцам: они ускоряют обслуживание клиентов, снижают расходы на приобретение бумажных лент.

Важно учитывать, что в отличие от бумажного чека, выдаваемого немедленно при оплате, электронный чек может поступить покупателю с небольшой задержкой. Продавец обязан направить его в день оплаты или на следующий день после совершения платежа или в момент передачи товара клиенту при оформлении заказа через интернет.

Как получать чеки в цифровом виде

Условия, при которых можно заменить бумажный чек электронным, перечисляет юрист, директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков:

покупатель предоставил e-mail или абонентский номер до того, как произвёл оплату;

покупатель согласился на выдачу документа в таком виде;

касса настроена на автоматическую отправку чеков.

Один из способов, как перейти на электронные чеки, — указать в приложении магазина, что вы согласны получать документы в цифровом формате. После этого кассиру не нужно будет каждый раз запрашивать ваши данные — всё, что необходимо, он увидит в системе.

Для хранения чеков и отслеживания истории покупок можно использовать сервис «Мои чеки онлайн». В нём сохраняются кассовые документы, которые были отправлены в цифровом формате или добавлены самостоятельно по QR-коду.

Чтобы использовать сервис, нужно:

Зарегистрироваться в системе по номеру телефона.

Скачать приложение «Проверка чека» и авторизоваться в нём.

Цифровые чеки не выдают, если касса магазина не подключена к интернету и сведения о расчётах автоматически не отправляются в налоговую. Это называется автономным режимом работы кассового аппарата.

Закон допускает автономный режим в следующих случаях:

в населённых пунктах с населением до 10 тысяч человек, при отсутствии интернета;

на режимных объектах, где по техническим причинам или из-за обеспечения безопасности невозможно подключение к Сети;

при временном отключении интернета.

Закон предусматривает необходимость выдавать бумажный чек при расчётах за услуги общественного питания, осуществляемых при непосредственном взаимодействии клиента с персоналом или автоматическим устройством для расчётов, например киоском самообслуживания в ресторанах быстрого питания. Евгения Безмаленко Юрист, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal

Как проверить подлинность электронного чека

Способ 1. Через приложение «Проверка чеков»

Запустите программу и нажмите на сканер.

Загрузите чек из галереи.

Дождитесь считывания данных и отображения результата проверки на экране.

Способ 2. Ручная проверка на сайте налоговой

Перейдите на сайт Федеральной налоговой службы (ФНС) России и откройте раздел «Контрольно‑кассовая техника».

Выберите функцию «Проверка чека».

Заполните поля формы.

Нажмите кнопку «Проверить».

Дождитесь результата: система отобразит статус чека — действительный он или содержит ошибки.

Если чек составлен корректно, сервис подтвердит его подлинность. В случае ошибок или несоответствий система выдаст предупреждение о некорректности документа.

Что делать при проблемах с получением чека

Если вы не получили электронный чек, свяжитесь с продавцом и попросите повторно выслать документ, рекомендует Поздняков. Магазин несёт ответственность только за отправку чека, но не гарантирует его доставку, так как покупатель может указать неверные контактные данные.

Магазин не несёт ответственности за неполучение покупателем чека по независящим от продавца причинам — его обязанность по закону отправить документ. Поэтому если человек ошибся при указании контактных данных, продавец за это не отвечает. Игорь Поздняков директор департамента защиты прав потребителей Роскачества

Если вы уверены, что указали верные данные, но кассовый документ не пришёл, то вы можете направить жалобу в виде письменного заявления в ФНС. В таком случае нарушителя ждёт наказание: сотрудника магазина могут оштрафовать на 2 тысячи рублей, а магазин — на 10 тысяч рублей (ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ).

Что нужно знать об электронных чеках

Электронный чек — аналог бумажного документа, имеющий ту же силу, что и его печатный вариант.

Такой формат чеков экономит время при оформлении покупок, позволяет хранить документы в цифровом виде. Однако важно учитывать, что электронный формат доступен только при согласии покупателя и наличии его актуальных контактных данных.

Если касса работает в автономном режиме, выдача цифрового чека невозможна — в таких случаях продавец должен предоставить бумажный документ.

