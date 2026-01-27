Владельцев Visa и Mastercard призвали скорее заменить старые карты

Банки просят исключить из второго пакета антимошеннических мер право Банка России устанавливать предельный срок действия платёжных карт. По мнению финансовых учреждений, следствием этой нормы станет полная блокировка карт международных систем Visa и Mastercard. Эксперты, опрошенные «Рамблером», советуют владельцам не переживать о внезапной блокировке. Однако они рекомендуют не ждать износа пластика и заменить карту, предупреждая о риске кражи данных мошенниками.

© Diy13/iStock.com

Кредитные организации аргументируют свою позицию двумя основными доводами:

ограничение противоречит действующим договорам с клиентами о выпуске карт;

это приведёт к росту расходов на перевыпуск платёжных инструментов.

В Центробанке отметили, что не планируют в ближайшее время вводить ограничений на срок действия карт Visa и Mastercard. Однако представители ЦБ подчеркнули: длительное использование карты увеличивает риск кражи её данных.

Эксперты, опрошенные «Рамблером», подтвердили, что запрет на использование карт Visa и Mastercard вряд ли будет внезапным.

С каждым годом доля тех, кто пользуется этими картами, сокращается естественным образом. Важно отметить и позицию самого регулятора, который высказался против принудительного перевода россиян на отечественную платёжную систему. Поэтому ситуации, когда карта резко перестала работать, не произойдет — скорее всего, будет согласован плавный переход. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

К 2030 году доля карт Visa и MasterCard естественным образом снизится до нуля по мере замены старых карт на новые с платёжной системой «Мир», полагает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Тем не менее, если вы всё ещё пользуетесь картами Visa или Mastercard, то не стоит ждать крайнего срока, лучше заменить их заранее, рекомендует аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Для банковских карт не зря устанавливается срок действия. Это связано не только с физическим износом, но и с соображениями финансовой безопасности. Чем дольше человек пользуется картой, тем выше вероятность попадания её данных к мошенникам. Игорь Додонов аналитик ФГ «Финам»

Уже почти четыре года российская банковская система функционирует отдельно от международной, и карты международных систем не перевыпускаются. Вместо них россиянам предлагают выпустить карту национальной системы «Мир».

Ранее о том, что необходимо ограничить работу карт с истекшим сроком годности, заявил генеральный директор Национальной системы платёжных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в интервью РБК. Он связал это с рисками безопасности, поскольку с 1 января 2025 года сертификаты международных платёжных систем перестали действовать на всех чипах, в том числе и у Visa и Mastercard.

