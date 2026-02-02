Бонусы Спасибо стали видны на экранах платёжных терминалов

Сбер впервые в России внедрил функцию мгновенного отображения размера кешбэка на экранах платёжных терминалов, сообщает пресс-служба банка. Теперь клиенты видят, сколько бонусов Спасибо они получат за покупку, сразу после подтверждения оплаты, не заходя в приложение СберБанк Онлайн.

Уже в феврале 2026 года нововведение будет доступно на более чем 500 тысячах POS-терминалов по всей стране. До конца мая 2026 года опция появится на всех сенсорных платёжных устройствах банка.

Ранее информацию о начислении бонусов можно было узнать только в истории операций в мобильном приложении или интернет-банке. Новый функционал делает процесс получения кешбэка более прозрачным и моментальным прямо на кассе.

