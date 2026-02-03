$76.9890.72

Что делать с неиспользуемыми банковскими картами и счетами: их риски и как правильно закрыть

Многие из нас имеют карты, которыми давно не пользуются: зарплатная, открытая несколько лет назад, или кредитка, оформленная на всякий случай. Такой пластик в кошельке может стать источником проблем — привести к неожиданным долгам и утечке данных. Эксперты рассказали «Рамблеру», чем опасны забытые карты и что делать, чтобы избежать неприятностей.

Россиян предупредили об опасности неиспользуемых банковских карт
Причины возникновения неиспользуемых счетов и карт

  • Карта выдавалась как дополнительная, но так и не понадобилась. Дополнительная карта привязывается к банковскому счёту вместе с основной. Даже если заблокировать основную, дополнительная остаётся активной до тех пор, пока действует счёт.
  • Карту открыли для конкретной цели — для поездки за границу или чтобы обслуживать кредит, а потом перестали ею пользоваться.
  • Сменился зарплатный проект. Держатель перешёл на другую работу, где ему выпустили новую зарплатную карту, а старую он забыл закрыть, но больше не использовал.
  • Карты, оформленные «про запас». Некоторые клиенты открывают карты на будущее, но так и не начинают ими пользоваться.

Каждая карта связана с определенным счётом. Даже если срок годности пластикового носителя истекает, счёт остаётся активным. Из-за этого владелец карты может ошибочно полагать, что завершил отношения с банком, продолжая оставаться его клиентом.

Риски неиспользуемых банковских карт

Списания комиссий

Банк вправе взимать комиссию за обслуживание карты, даже когда баланс на карте равен нулю. Такие списания возможны и с дебетовых, и с кредитных карт, если это предусмотрено условиями обслуживания банка.

Банки могут устанавливать комиссию за отсутствие операций по карте в течение длительного времени. Клиенту сложно отследить изменения в тарифах в обслуживаемом банке, что может привести к образованию задолженности.

Юлия Ковалёва
Юлия Ковалёваруководитель проектов по развитию финансовой культуры ПСБ

Это может привести к техническому овердрафту — ситуации, когда дебетовый счёт уходит в минус, и вы становитесь должником банка.

В таком случае вы даже не будете подозревать о задолженности, пока не получите претензию. Сумма долга к тому времени может оказаться не маленькой, — рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский агентству «Прайм».

Списания за подписки

Владелец неиспользуемой карты может понести убытки в случае, если она привязана к сервисам, которые автоматически списывают абонентские платежи. Если держатель карты забудет отключить регулярный платёж за пользование подпиской, средства продолжат удерживаться с кредитного лимита.

Использование данных мошенниками

Основной риск неиспользуемой банковской карты заключается в её возможной утере, говорит Ковалева. Даже если на ней нет денежных средств, нашедшие карту злоумышленники могут использовать её в мошеннических схемах, уточняет эксперт.

Мошенники также могут получить доступ к вашим персональным данным, хранящимся в банковской системе. Даже если вы подавали заявление об отзыве персональных данных, банк не вправе их удалить, пока счёт остаётся активным. Единственный способ полностью исключить хранение информации — закрыть все связанные с картой счета.

Влияние на кредитную историю

Даже неиспользуемый кредитный лимит по кредитной карте кредитор рассматривает как потенциальный долг, который заёмщик может активировать в любой момент. Поэтому неиспользуемая кредитная карта может снизить вероятность одобрения новых кредитов.

Сложности в управлении счётом

Хаминский советует закрыть счета в банках, сокративших клиентские офисы в вашем регионе. В такой ситуации управлять счётом будет затруднительно, особенно в случае блокировок и необходимости личного присутствия, говорит эксперт.

Как проверять и контролировать свои банковские счета

Проверить, какие счета у вас активны, можно за несколько минут. Удобнее всего сделать это в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) — там отражаются счета во всех банках, как открытые, так и закрытые.

Как проверить открытые банковские счета:

  1. Авторизуйтесь в кабинете на сайте ФНС.
  2. Найдите в своем профиле вкладку «Сведения».
  3. Перейдите в раздел «Счета». Чтобы отфильтровать активные, поставьте галочку в чекбокс «Показать только открытые».
  4. Система отобразит все действующие банковские счета, привязанные к идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН).
© nalog.ru

Обратите внимание, что система не показывает, имеется ли у вас задолженность по этим счетам. Чтобы узнать эту информацию, вам следует обратиться лично в банк или запросить сведения в банковском приложении.

Как правильно закрыть банковскую карту

Если у вас есть карты, которыми вы не пользуетесь, их нужно закрыть. Причём закрывать нужно как карту, так и счёт, к которому она привязана, уточняет Ковалёва.

Шаг 1: Убедитесь в отсутствии задолженности

Перед закрытием карты убедитесь, что на ней нет долгов перед банком. Проверьте баланс счёта в мобильном приложении, интернет-банке или посетив отделение банка лично.

Шаг 2: Обнулите счёт

Если на счёте есть деньги, переведите их на другие счета или снимите через банкомат. На момент закрытия баланс должен быть нулевым.

Шаг 3. Обратитесь в банк

Подайте заявление на закрытие карты и счёта в мобильном приложении, интернет-банке или лично в банковском офисе.

Шаг 4: Получите справку о закрытии карты

После подачи заявления запросите в банке справку о закрытии карты и счёта. Она подтвердит отсутствие каких-либо обязательств.

Нужно учитывать, что пластик перестанет действовать с момента подачи заявления, а вот счёт карты закрывается не сразу — это занимает до 30 дней, поскольку на завершение некоторых расчётных операций может потребоваться время. Плата за обслуживание и банковские сервисы в этот период взиматься не могут.

Ольга Дайнеко
Ольга Дайнекоэксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

Дополнительно после закрытия счёта можно отозвать согласие на обработку персональных данных. Так вы перестанете получать рекламные предложения и снизите риски утечки личных сведений.

Редактор портала «Рамблер» решила проверить процесс закрытия банковского счёта в Альфа-Банке. Ранее выданная к этому счёту карта уже была заблокирована за ненадобностью.

Подать заявку на закрытие счёта было просто: всего пара кликов (выбор счёта и кнопка «Закрыть»). Но заказать справку с первой попытки не удалось: эта функция рядом со счётом в приложении отсутствовала. Однако с помощью строки поиска приложения нужный раздел обнаружился довольно быстро.

© Приложение Альфа-Банка

В справке, сделанной после закрытия счёта 29 января 2026 года, отсутствовала отметка, что счёт закрыт. При повторном заказе справки 2 февраля необходимая информация появилась.

© Приложение Альфа-Банка

Почему неиспользуемые карты нужно закрывать: главное

Неиспользуемые банковские карты — не просто забытые пластиковые носители, а потенциальный источник финансовых рисков. Если картой не пользоваться, это может привести к неожиданным списаниям, долгам или утечке персональных данных. Причина в том, что счёт карты остаётся активным, а условия обслуживания могут измениться.

Для избежания неприятностей стоит регулярно проверять активные счета через личный кабинет на сайте ФНС и своевременно закрывать ненужные карты и счета.

Дополнительно можно отозвать согласие на обработку персональных данных, чтобы прекратить рекламные рассылки и снизить риски неправомерного использования информации.

