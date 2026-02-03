Россиян предупредили об опасности неиспользуемых банковских карт

Многие из нас имеют карты, которыми давно не пользуются: зарплатная, открытая несколько лет назад, или кредитка, оформленная на всякий случай. Такой пластик в кошельке может стать источником проблем — привести к неожиданным долгам и утечке данных. Эксперты рассказали «Рамблеру», чем опасны забытые карты и что делать, чтобы избежать неприятностей.

Причины возникновения неиспользуемых счетов и карт

Карта выдавалась как дополнительная, но так и не понадобилась . Дополнительная карта привязывается к банковскому счёту вместе с основной. Даже если заблокировать основную, дополнительная остаётся активной до тех пор, пока действует счёт.

. Дополнительная карта привязывается к банковскому счёту вместе с основной. Даже если заблокировать основную, дополнительная остаётся активной до тех пор, пока действует счёт. Карту открыли для конкретной цели — для поездки за границу или чтобы обслуживать кредит, а потом перестали ею пользоваться .

— для поездки за границу или чтобы обслуживать кредит, . Сменился зарплатный проект. Держатель перешёл на другую работу, где ему выпустили новую зарплатную карту, а старую он забыл закрыть, но больше не использовал.

Держатель перешёл на другую работу, где ему выпустили новую зарплатную карту, а старую он забыл закрыть, но больше не использовал. Карты, оформленные «про запас». Некоторые клиенты открывают карты на будущее, но так и не начинают ими пользоваться.

Каждая карта связана с определенным счётом. Даже если срок годности пластикового носителя истекает, счёт остаётся активным. Из-за этого владелец карты может ошибочно полагать, что завершил отношения с банком, продолжая оставаться его клиентом.

Риски неиспользуемых банковских карт

Списания комиссий

Банк вправе взимать комиссию за обслуживание карты, даже когда баланс на карте равен нулю. Такие списания возможны и с дебетовых, и с кредитных карт, если это предусмотрено условиями обслуживания банка.

Банки могут устанавливать комиссию за отсутствие операций по карте в течение длительного времени. Клиенту сложно отследить изменения в тарифах в обслуживаемом банке, что может привести к образованию задолженности. Юлия Ковалёва руководитель проектов по развитию финансовой культуры ПСБ

Это может привести к техническому овердрафту — ситуации, когда дебетовый счёт уходит в минус, и вы становитесь должником банка.

В таком случае вы даже не будете подозревать о задолженности, пока не получите претензию. Сумма долга к тому времени может оказаться не маленькой, — рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский агентству «Прайм».

Списания за подписки

Владелец неиспользуемой карты может понести убытки в случае, если она привязана к сервисам, которые автоматически списывают абонентские платежи. Если держатель карты забудет отключить регулярный платёж за пользование подпиской, средства продолжат удерживаться с кредитного лимита.

Использование данных мошенниками

Основной риск неиспользуемой банковской карты заключается в её возможной утере, говорит Ковалева. Даже если на ней нет денежных средств, нашедшие карту злоумышленники могут использовать её в мошеннических схемах, уточняет эксперт.

Мошенники также могут получить доступ к вашим персональным данным, хранящимся в банковской системе. Даже если вы подавали заявление об отзыве персональных данных, банк не вправе их удалить, пока счёт остаётся активным. Единственный способ полностью исключить хранение информации — закрыть все связанные с картой счета.

Влияние на кредитную историю

Даже неиспользуемый кредитный лимит по кредитной карте кредитор рассматривает как потенциальный долг, который заёмщик может активировать в любой момент. Поэтому неиспользуемая кредитная карта может снизить вероятность одобрения новых кредитов.

Сложности в управлении счётом

Хаминский советует закрыть счета в банках, сокративших клиентские офисы в вашем регионе. В такой ситуации управлять счётом будет затруднительно, особенно в случае блокировок и необходимости личного присутствия, говорит эксперт.

Как проверять и контролировать свои банковские счета

Проверить, какие счета у вас активны, можно за несколько минут. Удобнее всего сделать это в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) — там отражаются счета во всех банках, как открытые, так и закрытые.

Как проверить открытые банковские счета:

Авторизуйтесь в кабинете на сайте ФНС. Найдите в своем профиле вкладку «Сведения». Перейдите в раздел «Счета». Чтобы отфильтровать активные, поставьте галочку в чекбокс «Показать только открытые». Система отобразит все действующие банковские счета, привязанные к идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН).

© nalog.ru

Обратите внимание, что система не показывает, имеется ли у вас задолженность по этим счетам. Чтобы узнать эту информацию, вам следует обратиться лично в банк или запросить сведения в банковском приложении.

Как правильно закрыть банковскую карту

Если у вас есть карты, которыми вы не пользуетесь, их нужно закрыть. Причём закрывать нужно как карту, так и счёт, к которому она привязана, уточняет Ковалёва.

Шаг 1: Убедитесь в отсутствии задолженности

Перед закрытием карты убедитесь, что на ней нет долгов перед банком. Проверьте баланс счёта в мобильном приложении, интернет-банке или посетив отделение банка лично.

Шаг 2: Обнулите счёт

Если на счёте есть деньги, переведите их на другие счета или снимите через банкомат. На момент закрытия баланс должен быть нулевым.

Шаг 3. Обратитесь в банк

Подайте заявление на закрытие карты и счёта в мобильном приложении, интернет-банке или лично в банковском офисе.

Шаг 4: Получите справку о закрытии карты

После подачи заявления запросите в банке справку о закрытии карты и счёта. Она подтвердит отсутствие каких-либо обязательств.

Нужно учитывать, что пластик перестанет действовать с момента подачи заявления, а вот счёт карты закрывается не сразу — это занимает до 30 дней, поскольку на завершение некоторых расчётных операций может потребоваться время. Плата за обслуживание и банковские сервисы в этот период взиматься не могут. Ольга Дайнеко эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

Дополнительно после закрытия счёта можно отозвать согласие на обработку персональных данных. Так вы перестанете получать рекламные предложения и снизите риски утечки личных сведений.

Редактор портала «Рамблер» решила проверить процесс закрытия банковского счёта в Альфа-Банке. Ранее выданная к этому счёту карта уже была заблокирована за ненадобностью.

Подать заявку на закрытие счёта было просто: всего пара кликов (выбор счёта и кнопка «Закрыть»). Но заказать справку с первой попытки не удалось: эта функция рядом со счётом в приложении отсутствовала. Однако с помощью строки поиска приложения нужный раздел обнаружился довольно быстро.

© Приложение Альфа-Банка

В справке, сделанной после закрытия счёта 29 января 2026 года, отсутствовала отметка, что счёт закрыт. При повторном заказе справки 2 февраля необходимая информация появилась.

© Приложение Альфа-Банка

Почему неиспользуемые карты нужно закрывать: главное

Неиспользуемые банковские карты — не просто забытые пластиковые носители, а потенциальный источник финансовых рисков. Если картой не пользоваться, это может привести к неожиданным списаниям, долгам или утечке персональных данных. Причина в том, что счёт карты остаётся активным, а условия обслуживания могут измениться.

Для избежания неприятностей стоит регулярно проверять активные счета через личный кабинет на сайте ФНС и своевременно закрывать ненужные карты и счета.

Дополнительно можно отозвать согласие на обработку персональных данных, чтобы прекратить рекламные рассылки и снизить риски неправомерного использования информации.

