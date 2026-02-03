Наличные под контролем: россиян готовят к новым ограничениям

Минфин предложил ограничить возможность пополнения банковских счетов и вкладов наличными через банкоматы и другие технические устройства — суммой не более 1 миллиона рублей в месяц для одного клиента. Спросили экспертов, как ограничения повлияют на сделки россиян и банковскую систему.

© Vladimir Baranov/globallookpress.com

Какой лимит на внесение наличных действует сейчас

Сейчас законодательство не устанавливает лимитов на внесение наличных через банкоматы. Можно внести на счёт любую сумму, даже 10 миллионов рублей, если банкомат технически готов принять столько купюр.

В Минфине считают, что это создаёт риски для отмывания денег. Таким образом, сегодня любой человек может превратить наличные, происхождение которых никто не знает, например зарплаты в конвертах или доходы от незаконного бизнеса, в официальные электронные деньги на банковском счёте.

Поэтому министерство предлагает ввести лимит на внесение наличных в банкоматах — 1 миллион рублей. Изменения планируется внести в закон «О банках и банковской деятельности». Документ уже направлен на согласование в Банк России и Росфинмониторинг. Если законопроект будет принят, банковской системе дадут на подготовку к изменениям 180 дней со дня опубликования документа.

Разберём, как новые правила отразятся на тех, кто получил крупную сумму легально, например при продаже автомобиля или недвижимости.

Как снять наличные с карты Сбербанка: комиссии и лимиты

Как будут действовать ограничения: мнения экспертов

Введение законопроекта предполагает появление технических ограничений, указывает управляющий партнёр юридической фирмы «Башилов, Носков и Партнёры» Игорь Носков.

Вероятнее всего, банки просто настроят банкоматы таким образом, что они не будут принимать наличные, если общий объём пополнений за месяц превысит 1 миллион рублей. В этом случае человеку придётся лично прийти в отделение банка, где ему предложат пройти дополнительные процедуры идентификации. Игорь Носков управляющий партнёр юридической фирмы «Башилов, Носков и партнёры»

В офисе банка клиенту, скорее всего, предложат заполнить анкету и предоставить документы, подтверждающие источник средств, — к примеру, договор купли-продажи автомобиля или недвижимости, добавляет эксперт.

Законопроект не запрещает производить расчёт наличными, но фактически растягивает процесс во времени, отмечает управляющий партнёр адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.

Если квартира продана за 4 миллиона рублей наличными, продавец сможет внести их на счёт только за четыре месяца. Таким образом, вопреки ожиданиям авторов инициативы «обеление» экономики не ускорится, а лишь станет более формальным. Юрий Пустовит управляющий партнёр адвокатского бюро «Юг»

Речь идёт не о запрете внесения наличных в целом, а об ограничении автоматизированных способов пополнения, обращает внимание финансовый консультант, инвестиционный советник реестра ЦБ РФ Юлия Кузнецова.

Если инициатива будет принята в текущем виде, физлицам действительно придётся вносить суммы свыше 1 миллиона рублей через кассу банка, а не через банкомат. Сам факт внесения наличных не запрещается — просто в процессе будет участвовать сотрудник банка. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

По мнению эксперта, стандартная процедура по внесению наличных в кассе будет включать идентификацию личности и подтверждение источника происхождения средств. Комиссия за внесение наличных будет зависеть исключительно от тарифов конкретного банка. Для добросовестных граждан это скорее вопрос удобства и дополнительных затрат, а не серьёзное ограничение, считает Кузнецова.

Как будут считать: один лимит в одном банке

Один из ключевых вопросов, будет ли лимит в 1 миллион рублей суммироваться по всем банкам или действовать в рамках одной кредитной организации. Эксперты склоняются ко второму варианту.

Скорее всего, лимит не будет суммироваться по всем банкам через Росфинмониторинг, по крайней мере на первом этапе. Для этого потребовалась бы мгновенная синхронизация данных между кредитными организациями, иначе систему можно будет легко обойти. Игорь Носков управляющий партнёр юридической фирмы «Башилов, Носков и партнёры»

Без такой синхронизации любой человек сможет внести наличные в нескольких банках, что сделает меру формальной. В то же время учёт лимита по всем банкам потребует от кредитных организаций значительных расходов и усложнит систему финансового контроля, добавляет Пустовит.

Риски есть: обход банков, активизация мошенников, рост дроп-схем

Чрезмерные ограничения могут дать обратный эффект, если параллельно не будет выстроена понятная и недорогая процедура легального внесения крупных сумм, опасается Юлия Кузнецова.

Эксперт перечисляет следующие возможные последствия:

рост интереса к дроп-схемам и посредникам, особенно среди тех, кто не хочет или боится объяснять происхождение средств;

увеличение расчётов «из рук в руки» без последующего внесения в банковскую систему;

дополнительная нагрузка на кассы банков и рост комиссий;

снижение доверия к безналичной системе у части населения.

Эффективным он станет только в том случае, если будет сопровождаться чёткими правилами подтверждения источника средств, разумными комиссиями, едиными стандартами для банков и, главное, понятной коммуникацией с гражданами. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

В качестве решения проблемы Игорь Носков предлагает предусмотреть механизм временной блокировки средств до проверки службой безопасности — через звонок оператора или чат-поддержку, как это уже работает в рамках антиотмывочного законодательства.

Что может изменить новый законопроект: главное

Ограничение на внесение наличных через банкоматы свыше 1 миллиона рублей в месяц — это попытка закрыть один из каналов ввода серых денег в безналичный оборот. Однако под действие инициативы неизбежно подпадают и добросовестные граждане, для которых новые правила означают дополнительные визиты в банки, комиссии и потерю времени.

Эффективность законопроекта будет напрямую зависеть от деталей реализации: прозрачных правил подтверждения источника средств, разумных тарифов и единых стандартов для банков, считают эксперты. Без серьёзной доработки мера рискует стать формальной и стимулировать дробление сумм или уход операций в тень.

Как снять крупную сумму наличными за один раз