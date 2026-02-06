ЦБ усмирил мошенников: кражи кредитных средств у россиян сократились на треть

По данным за III квартал 2025 года, объём похищенных кредитных денег сократился на 35% за счёт введения периода охлаждения. Такие данные привёл заместитель председателя Банка России Герман Зубарев в интервью «Российской газете».

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Общую статистику можно будет оценить ближе к середине февраля, но уже сейчас заметны благоприятные тенденции, отметил представитель регулятора.

Есть общепринятый критерий — доля похищенных денег в общем объёме переводов. В России этот показатель начиная с прошлого года вышел на плато. Злоумышленникам достаётся всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов, — заявил Зубарев.

Представитель регулятора указал и на эффективность других антимошеннических мер. Так, с сентября прошлого года банки обязаны блокировать выдачу наличных в банкоматах на 48 часов, если поведение клиента указывает на давление со стороны злоумышленников. В результате только за первый месяц работы новый алгоритм предотвратил хищение более 44 миллиардов рублей.

Система защиты клиентов в самих банках тоже показывает высокую результативность — практически 99,9%. За девять месяцев 2025 года банки предотвратили хищение более 11,5 триллиона рублей.

Цб регулярно пополняет внутреннюю базу данных о мошеннических операциях. Сейчас она содержит более 200 тысяч уникальных реквизитов.

Подчёркиваю, что речь идёт не о числе людей, а об уникальных реквизитах мошеннических операций. Число людей в базе заведомо меньше количества реквизитов. Поэтому все эти экспертные оценки про миллионы заблокированных карт — из области фантастики, — уточнил зампред ЦБ.

Зубарев отметил, что данные не могут попасть в базу по ошибке. Каждая запись появляется на основе беседы с пострадавшим и после установки факта мошеннических действий.

За 11 месяцев 2025 года мы получили более 500 запросов суда по исковым заявлениям людей, которые пытаются оспорить решения Банка России об отказе в исключении данных из базы. В 99% случаях суды поддержали позицию ЦБ об обоснованности включения реквизитов в базу данных, — привёл цифры Зубарев.

Период охлаждения при выдаче кредитов заработал с 1 сентября 2025 года. По этому правилу теперь при оформлении между одобрением займа и зачислением денег на счёт предусмотрена пауза от 4 до 48 часов в зависимости от суммы кредита. Мера позволяет убедиться, что клиент не действует под давлением мошенников и сам не является их помощником.

Период охлаждения для кредитов: как новые правила защищают заёмщиков с 1 сентября