Как платить россиянам в поездках по Турции в 2026 году

В конце января 2026 года вместе с подругами отправилась в поездку по Стамбулу. Попробовав разные способы обмена денег и расчётов, хочу поделиться опытом покупки турецких лир в Москве, оценить выгодность такой сделки и рассказать, какую российскую банковскую карту лучше брать с собой в Турцию.

Где купить лиры в Москве в 2026 году

Я решила обменять небольшую сумму рублей на наличные лиры ещё в Москве на случай проблем с картой в Турции. Для этого я сравнивала курсы продажи лир в разных банках на платформе «Банки.ру». Зимой 2026 года вы можете обменять рубли на турецкую валюту в Москве в Камкомбанке, ПСБ, Трансстройбанке, Сбербанке.

Я выбрала Камкомбанк, потому что у него выгодный курс и он расположен неподалеку от моего дома. Обмен валюты доступен только наличными, поэтому я заранее сняла деньги в банкомате.

Но я не зарезервировала сумму заранее на сайте банка, поэтому нужной суммы в банке не оказалось. Кассир банка сказала, что у них осталось в наличии всего 1410 лир, хотя я планировала купить около 3000 лир. Турецкая валюта менее востребована, чем доллары и евро, поэтому её запас в российских банках ограничен.

Я забрала всю валюту, которая была в наличии. Курс в день обмена — 25 января 2026 года — составил 2 рубля за лиру. Таким образом, за приобретение 1410 лир я заплатила 2820 рублей. Комиссия за проведение операции фиксированная и составила 200 рублей.

Работают ли в Турции российские карты Unionpay в 2026 году

Одна из моих подруг была в Стамбуле в мае 2025 года и пользовалась в поездке картой платёжной системы UnionPay от Россельхозбанка. Выпуск и обслуживание у карты бесплатные. Я также нашла информацию, что в 2026 году в Турции работают карты UnionPay от Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ). Но выпуск этой карты стоит 5000 рублей. Сопоставив условия, я выбрала карту UnionPay от Россельхозбанка.

Снятие наличных в банкоматах

Впервые я воспользовалась картой в аэропорту Стамбула, чтобы снять с неё наличные лиры через турецкий банкомат. Из трёх терминалов с отметкой UnionPay сработал только один — от Türkiye İş Bankası. Это первый публичный банк Турции и одна из крупнейших кредитно-финансовых организаций в стране.

Принцип снятия валюты через банкомат такой же, если бы вы снимали наличные в России. 28 января я сняла 2600 лир за 4862,4 рубля. Курс операции составил примерно 1,87 рубля за лиру.

Дополнительно РСХБ взял с меня 199 рублей комиссии за снятие наличных в стороннем банкомате. Комиссия банка при обналичивании денег с рублёвых счетов в чужих терминалах составляет 1% от суммы, 199 рублей — это минимальный возможный сбор. Комиссия при снятии наличных с карт, открытых в валюте, составит 3% от суммы.

Снятие лир с карты UnionPay Россельхозбанка в банкомате Стамбула оказалось выгоднее покупки валюты за наличные рубли в отделении банка в Москве — разница курсов составила 0,13 рубля за лиру. Но стоит учитывать комиссию.

Во время путешествия мы неоднократно пользовались уличными турецкими банкоматами в центре Стамбула для снятия наличных. После опыта использования терминалов в аэропорту выбирали только банкоматы Türkiye İş Bankası, находя их на Яндекс Картах. Все операции проходили без затруднений.

Бесконтактная оплата

Мы использовали карты UnionPay от РСХБ для оплаты покупок в ресторанах, аптеках и магазинах Стамбула. Оплата прошла почти везде, кроме единственного случая отказа в оплате напитка в одном кафе на территории парка в центре города.

В мобильном приложении банка транзакции отображаются сразу в лирах. Увидеть сумму списания в рублях можно, если зайти в детали операции. Комиссия при оплате напрямую картой не взимается.

У меня смартфон операционной системы Android, и я спокойно скачала мобильное приложение РСХБ из Google Play. Подруги с iPhone установили приложение в момент получения карты в отделении РСХБ, отсканировав QR-код для перехода на страницу скачивания.

Советы по оплате отеля, транспорта и шопинга в Турции в 2026 году

Ниже поделюсь основными выводами по оплате в Турции в 2026 году по итогам поездки в Стамбул в январе.

Отель. Проще всего найти отель на одном из российских сайтов-агрегаторов и внести полную предоплату картой любого российского банка. Много предложений бронирования в Турции есть у Яндекс Путешествий, «Авито. Путешествий», OZON Travel, Otello. У всех сервисов есть собственные кешбэк-программы, что позволяет извлечь дополнительную выгоду при оплате картой.

Транспорт. Для оплаты понадобятся наличные лиры. Если хотите сэкономить на проезде, пользуйтесь общественным транспортом: метро, автобусы, трамваи, паромы. Сразу в аэропорту купите в автомате за наличные İstanbulkart — аналог московской «Тройки», которой можно расплачиваться за любой транспорт. В январе 2026 года карта стоила 165 лир, один проезд: 35 лир. Если вы путешествуете компанией, выгодно купить одну İstanbulkart на всех и прикладывать её к турникету по очереди. Времени ожидания после каждого использования нет.

Такси мы заказывали в приложении BiTaksi. Привязать карту UnionPay от РСХБ в этом приложении не получилось, поэтому мы оплачивали наличными. Диапазон стоимости поездки отображается в лирах. Стоит учитывать, что водители иногда добавляют плату за проезд по мостам.

Рестораны и шопинг. Большинство крупных заведений и магазинов в центре Стамбула принимали карты UnionPay. Но для оплаты в небольших сувенирных лавках, локальных магазинах и кофейнях пригодятся наличные лиры.

Главное об оплате в Турции: что важно знать

У россиян в 2026 году есть два основных способа оплаты в Турции: наличными или картой UnionPay от Россельхозбанка или Азиатско-Тихоокеанского Банка.

Обменять рубли на лиры можно заранее в одном из отделений российских банков, предварительно сняв наличные. Обычно за операцию взимают фиксированную комиссию. Зарезервируйте нужную сумму в лирах заранее, иначе вы рискуете столкнуться с недостатком валюты в банке.

Обналичить лиры можно в Турции в местных банкоматах, например в терминалах Türkiye İş Bankası. На устройстве должна быть наклейка, что оно принимает карты платёжной системы UnionPay. Размер комиссии зависит от тарифа вашей карты.

Российские карты UnionPay работают в большинстве крупных магазинов и ресторанов. Наличные пригодятся для оплаты общественного транспорта, такси, сувениров, заказов в небольших кафе.

