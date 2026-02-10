Эксперт объяснил появление единого реестра банковских карт

В России введут единый реестр для учёта банковских карт. Центробанк сформирует такой список уже в 2026 году, рассказал заместитель министра цифрового развития РФ Иван Лебедев в ходе выступления в Госдуме. Вместе с экспертом разобрались, для чего нужно это нововведение и на что оно влияет.

Сколько карт может быть у одного человека

Работа над реестром ведётся параллельно с другими изменениями — с 1 марта в России планируют ограничить количество банковских карт, которые может оформить один человек. Обсуждаются лимиты:

5 карт максимально в одном банке;

20 карт максимально на человека во всех организациях.

Для чего это нужно

Введение единого реестра — это ключевая мера в рамках новой стратегии Банка России по борьбе с мошенничеством, известной как «Антифрод 2.0», отмечает старший юрист «Гришин, Павлова и партнёры» Максим Качнов.

Его главная цель — создать централизованную систему контроля, которая позволит ограничить выпуск бесконечного количества карт одним человеком. Основной удар эта мера наносит по схемам дропперов — посредников, которые используют десятки и сотни чужих карт для обналичивания украденных средств. Максим Качнов Старший юрист юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры»

Дропперы, или дропы, — это подставные лица, которые за вознаграждение или по незнанию позволяют мошенникам использовать свои банковские счета и карты. Несмотря на иллюзию лёгкого заработка, дропперы становятся прямыми соучастниками преступления. Банки навсегда блокируют их счета и вносят в чёрные списки, а правоохранительные органы привлекают их к уголовной ответственности за пособничество в мошенничестве.

С введением реестра банк сразу сможет видеть, сколько карт у человека в совокупности, — и отказывать ему в выдаче новых при превышении лимита.

Как это повлияет на россиян

Для рядового гражданина такой реестр станет скорее полезным инструментом, прогнозирует Качнов. Планируется, что через Госуслуги можно будет увидеть все свои карты, выпущенные в разных банках, и при необходимости быстро заблокировать утерянные или ненужные.

Технически реестр станет основой для введения лимита в 20 карт на человека, но важно понимать, что этот лимит, по данным ЦБ, затронет менее 1% клиентов. Таким образом, для подавляющего большинства жизнь не изменится, но общая финансовая среда должна стать безопаснее за счёт усложнения работы мошеннических схем. Максим Качнов Старший юрист юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры»

Неиспользуемые банковские карты опасны не только возможным попаданием в руки мошенников. Владелец может столкнуться с неожиданными списаниями, утечкой персональных данных или неучтённым долгом. Подробнее о финансовых рисках — в материале «Рамблера».

