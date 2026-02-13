Россияне смогут платить частями в обычных магазинах по всей стране

В 2026 году число терминалов Сбера с функцией «Плати частями» вырастет до 500 тысяч устройств по всей России. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте банка.

Сбер продолжит делать сервис доступнее для россиян, расширяя географию и увеличивая количество торговых точек с поддержкой функции оплаты частями. Цель — сделать сервис массовым и понятным инструментом.

«Плати частями» позволяет разделить стоимость покупки на несколько отдельных платежей в момент оплаты на терминале. Опция даёт возможность снизить нагрузку на личный бюджет, особенно при разовых крупных тратах.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо подтвердить свою личность по биометрии, через Вжух, по карте Сбера или с помощью NFC. Оформлять дополнительные документы не потребуется.

