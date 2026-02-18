$76.7490.87

Почему спрос на наличные растёт и как это отражается на экономике

В России растёт спрос на наличные деньги. Не все россияне доверяют электронным способам оплаты из-за опасений возможных блокировок и отслеживания их финансовых операций. Эксперты рассказали, почему наличные становятся всё востребованнее и к каким последствиям это может привести.

Как растёт оборот наличных

По данным Банка России за 2025 год, объём наличных в обращении увеличился с 18,7 до 19,7 триллиона рублей, рост составил 5,35%. В базовом сценарии регулятора к 2030 году показатель вырастет ещё на 16,8%, до 23 триллионов рублей, а в рисковом варианте — на 27,4%, до 25,1 триллиона рублей.

© cbr.ru

Наличные деньги сохраняют популярность среди российских граждан — это демонстрируют не только данные Центробанка, но и банковская статистика.

  • По информации Альфа‑Банка, почти половина россиян (45%) по‑прежнему предпочитают расплачиваться купюрами.
  • По статистике банка «Русский Стандарт», большинство операций через банкоматы связано с внесением средств на счета. Однако по суммам операций снятия наличных опережают пополнения. Об этом пишут «Известия».

Почему наличные снова в моде

Желание избежать блокировок

Некоторые россияне ощущают страх перед блокировкой банковской карты за какой-то безобидный и привычный перевод денежных средств, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Усиление банковского контроля за подозрительными финансовыми операциями в целях борьбы с мошенничеством — один из возможных факторов увеличения спроса на наличные. Не исключено, что часть граждан предпочла во избежание возможных проблем с блокировками увеличить долю расчётов наличными.

Ольга Беленькая
Ольга Беленькаяруководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Блокировки банковских карт россиян за подозрительные переводы особенно участились в период новогодних каникул, отмечает Чернов. Большая доля из них была сделана ошибочно: граждане сообщали, что карты блокировали просто за перевод денег жене.

Желание сохранить конфиденциальность

Наличные расчёты остаются популярными потому, что позволяют совершать финансовые операции без цифрового следа.

Цифровой след — это любые электронные записи, фиксирующие факты переводов денег, покупок или иных финансовых сделок. Когда используется безналичная оплата (банковская карта, электронный кошелёк, мобильный платёж), каждая операция фиксируется системами банков и государственных органов, которые могут отслеживать и анализировать такую активность.

Использование же наличных денег исключает возможность подобного мониторинга, обеспечивая обеим сторонам сделки дополнительную степень приватности и защиты личной информации.

Недоверие к цифровым инструментам

В России использовать наличные предпочитают люди старшего возраста, отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Это подтверждают результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob. Они показали, что 81% граждан в возрасте старше 45 лет не готов отказаться от наличных.

Кто-то не хочет переучиваться и разбираться в безналичных платежах, оплате по телефону, Системе быстрых платежей или QR-коду. А кто-то опасается за сохранность средств на карточном счёте на фоне роста телефонного мошенничества.

Александр Цыганов
Александр Цыгановзаведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России

Отключение интернета

В регионах, где происходят отключения интернета, стало более актуально иметь при себе наличку в качестве страховки на случай сбоев связи, говорит Аксаков.

Случаи отключения мобильной связи не редкость:

  • О проблемах в работе банкоматов, платёжных терминалов и системы быстрых платежей в мае 2025 года предупреждали жителей Москвы и Московской области.
  • С невозможностью оплачивать покупки банковскими картами и QR-кодами сталкивались петербуржцы в июле 2025 года.
  • В самом конце 2025 года трудности при использовании мобильных приложений, сервисов интернет-банкинга и онлайн-платежей наблюдались на Камчатке.

Снижение налоговой нагрузки

На рост использования наличных влияет изменение налоговой политики: часть предпринимателей пытается избежать роста налоговой нагрузки, отметил Цыганов. Аналогично поступают и граждане, занимающиеся частной деятельностью или сдающие жильё в аренду. Они хотят получать вознаграждение наличными, чтобы скрыть реальный уровень доходов, добавил эксперт.

Наличную форму расчётов стали предпочитать и предприятия малого бизнеса в связи с отменой льгот с 1 января по уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Оплата безналичным способом может означать дополнительные издержки для бизнеса, включая эквайринг и процессинг, считает Беленькая.

Использование наличных туристами

Спрос на наличные и более активное вовлечение их в оборот происходит за счёт туризма, сообщает Цыганов. Иностранные туристы вынуждены использовать наличные из-за неработоспособности их платёжных карт.

Российские туристы тоже прибегают к снятию наличных, так как в большинстве стран нельзя расплатиться картой «Мир», а карты международных платёжных систем Visa и MasterCard не выпускают.

Последствия увеличения наличных в обращении

На первый взгляд выбор между картой и купюрой — личное дело каждого. Однако массовый переход к наличным несёт системные риски. По оценкам Банка России, в 2025 году рост наличных денег в обращении привёл к оттоку ликвидности из банковского сектора примерно на 1 триллион рублей.

Отток ликвидности — одно из серьёзных экономических последствий роста наличных. Это повышает цену привлечения средств и в итоге приводит к более жёстким условиям по кредитам, даже если ключевая ставка снижается.

Владимир Чернов
Владимир ЧерновАналитик Freedom Finance Global

Рост объёма наличных становится причиной расширения серой зоны, отмечают эксперты, опрошенные «Рамблером». Как итог — неучтенные доходы и сокращение налоговых поступлений в бюджет.

Чтобы избежать подобных негативных последствий, в 2026 году Минфин активизирует борьбу с теневым сектором, акцентируя внимание на сокращении доли наличных в обороте. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на заседании коллегии Федеральной налоговой службы.

Для решения этих проблем государство может ввести ряд ограничений, о которых «Рамблеру» рассказал Анатолий Аксаков:

  • запрет госрегистрации крупных сделок с наличными;
  • декларирование при вывозе крупных сумм наличных за рубеж;
  • запрет на внесение через банкомат более 1 миллиона рублей в месяц;
  • усиление контроля за кассовой техникой;
  • дополнительные проверки предприятий с высоким оборотом наличных, например в сфере общепита.

Многие из перечисленных ограничений уже проходят процедуру рассмотрения:

  • Минфин подготовил законопроект, который предлагает ограничить госрегистрацию сделок с наличными между физическими и юридическими лицами. Согласно инициативе регистрация будет запрещена, если сумма одной сделки превышает 5 миллионов рублей.
  • Разработан законопроект, который предполагает запрет на пополнение счетов граждан через банкоматы более чем на 1 миллион рублей в месяц. Документ направлен на согласование в ЦБ и Росфинмониторинг.
  • С 1 сентября 2026 года физлицам может потребоваться объяснять происхождение денег, ввозимых в страны ЕАЭС сверх лимита в размере 10 тысяч долларов США, а также указывать цель их вывоза. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на проект указа президента.

Ограничения на внесение наличных в банкоматах: как повлияют на россиян и какие риски для банков

Наличные: за и против

Драйверы спроса на наличные: страх блокировок банковских карт, стремление к конфиденциальности, недоверие к цифровым инструментам, сбои интернет‑связи в отдельных регионах и попытки бизнеса снизить налоговую нагрузку через расчёты наличными.

Рост доли наличных ведёт к оттоку ликвидности из банковской системы, что удорожает кредитование и ужесточает условия займов. Увеличение оборота наличных расширяет серую зону, сокращая налоговые поступления и усложняя контроль за доходами.

В 2026 году Минфин планирует сократить долю наличных в обороте: ожидаются ограничения на крупные сделки, контроль за кассовой техникой, лимиты на внесение через банкоматы и декларирование крупных сумм при вывозе за рубеж.

