Не все знают: как пенсионная карта может приносить доход

Пенсионное пособие можно получать разными способами — на почте, с доставкой на дом или на банковскую карту. Последний вариант не только удобен, но и может приносить выгоду: бесплатная пенсионная карта Сбера позволяет получать повышенный кешбэк, надбавки к процентам по вкладам и другие бонусы. Рассказываем, почему стоит перевести пенсию на карту Сбера и как это сделать.

Какие выгоды даёт пенсионная карта Сбера

Перевод пенсии на карту Сбера упрощает управление личными финансами и открывает доступ к ряду финансовых преимуществ.

Экономия времени и свобода

Пенсия поступает на карту Сбера мгновенно, где бы вы ни находились. Можете спокойно уехать на дачу, в отпуск или к родственникам в другой регион: деньги всегда будут под рукой.

Вам больше не придётся тратить время в очередях почтового отделения или ждать почтальона дома в назначенное время, если вы получаете пособие этими способами. Если же пенсия поступает на карту другого банка, перевод выплат в Сбер позволит вам пользоваться одной из самых широких сетей банкоматов и офисов. Поэтому при необходимости вы сможете снять деньги практически везде.

Финансовая выгода: кешбэк и проценты

Повышенный кешбэк. За каждую покупку вы будете получать бонусы Спасибо — до 20% от суммы чека. Эти бонусы можно обменивать на скидки в магазинах и аптеках.

Скидки и акции у партнёров Сбербанка — вы сможете экономить на покупках, развлечениях и услугах.

Процент на остаток. После первого зачисления пенсии на карте начнёт начисляться доход — 3,5% годовых на ежедневный остаток.

Выгодные вклады. Если вы решите открыть накопительный счёт или вклад, для получателей пенсии действует повышенная ставка.

Бесплатное обслуживание и отсутствие комиссий

Обслуживание пенсионной карты полностью бесплатно.

Бесплатное снятие наличных — до 300 тысяч рублей в день в банкоматах Сбера.

Бесплатные переводы клиентам Сбера — до 300 тысяч рублей в месяц.

Оплата услуг ЖКХ без комиссии в СберБанк Онлайн или в отделениях банка.

Подробнее о привилегиях Сбера для пенсионеров читайте на сайте банка.

Как перевести выплаты в Сбер

Через Сбербанк

Проще всего перевести пенсионные выплаты на карту Сбера через СберБанк Онлайн. Перейдите в приложение по специальной ссылке, заполните форму и ожидайте решения. Социальный фонд России (СФР) рассматривает заявление в течение трёх рабочих дней. После этого пенсия будет поступать на карту согласно графику соцфонда.

Если заявление подано до середины месяца, выплаты начнут перечисляться на карту уже в следующем месяце. При подаче документов в более поздний срок новый способ доставки вступит в силу через месяц.

Через СФР

Посетите ближайший офис СФР. Вам понадобятся паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение. В заявлении на перевод пенсии нужно указать реквизиты банковского счёта в Сбере для получения выплат. Узнать их можно в СберБанк Онлайн. Для этого откройте приложение, нажмите на нужную карту, выберите «Реквизиты и выписки». Необходимые сведения находятся в разделе «Выписки и справки». Срок рассмотрения заявки — три рабочих дня.

Через МФЦ

Перевод пенсии через многофункциональный центр возможен при условии заключения соглашения между подразделениями СФР и МФЦ. Чтобы уточнить, доступна ли услуга в вашем регионе, обратитесь в ближайший МФЦ.

Если услуга предоставляется, сотрудник центра проверит ваши документы, составит заявление и отправит их в социальный фонд. Перечень необходимых бумаг тот же, что и при оформлении через СФР. Срок смены способа получения пенсии обычно составляет до 10 суток.

Через портал «Госуслуги»

Подать заявление можно онлайн, через портал «Госуслуги» в разделе «Пенсии. Пособия». Для этого:

выберите услугу «Доставка пенсий»;

укажите способ получения выплат — на счёт в банке;

проверьте предзаполненные данные;

внесите реквизиты карточного счёта и отправьте заявку.

Онлайн-заявка рассматривается в течение трёх рабочих дней. Вам придёт уведомление о переводе пенсии в личный кабинет на портале.

Главное о переводе пенсии в Сбер

Перевод пенсии на карту Сбера позволяет получать деньги мгновенно, в любой точке страны и мира. Держатель пенсионной карты получает кешбэк до 20% бонусами Спасибо, процент на остаток, скидки у партнёров банка и повышенные ставки по вкладам.

Перевести пенсию на карту можно через СФР, МФЦ и портал «Госуслуги». Но самый удобный способ — через приложение СберБанк Онлайн. Чтобы пенсия поступила на карту уже в следующем месяце, заявление нужно подать до середины текущего.

