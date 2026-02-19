Россиян защитят от утечек данных в онлайн-казино

Банковским платёжным агентам запретили использовать персональные данные россиян — соответствующий закон принял Совет Федерации на пленарном заседании 18 февраля. Он вступит в силу спустя 10 дней после публикации. Вместе с экспертом разобрались, о каких организациях идёт речь и что изменилось на практике.

© gregory_lee/iStock.com

Кто такие банковские платёжные агенты

Банковский платёжный агент — это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Банки привлекают его для выполнения определённых финансовых операций. Простыми словами, это партнёр, которому банк поручает некоторые задачи.

Агент действует на основании договора с банком и выполняет некоторые его функции. Управляющий партнёр юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев привёл примеры компаний, которые могут выступать в роли агентов:

Компании, занимающиеся доставкой и логистикой («СДЭК-Глобал», «Финдоставка»), обеспечивают доставку карт и подписание договоров;

Специализированные сервисы для обработки платежей — например, сети платёжных терминалов (Элекснет, КиберПлат). Могут принимать переводы и платежи без открытия банковского счёта.

Крупные розничные сети могут выступать в роли платёжного агента, принимая платежи за жилищно-коммунальные услуги или связи в своих кассах. Многие компании-агенты используют софт РНКО «Платёжный центр» от интегратора «Золотая Корона», чтобы превратить обычную кассу магазина в точку банковского обслуживания.

Что меняет новый закон

До принятия закона банковские платёжные агенты могли самостоятельно проводить идентификацию — устанавливать и подтверждать личность физического лица. Но Банк России выявил случаи, когда агенты ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

Они использовали персональные данные граждан, открывая на них электронные кошельки, через которые проводили высокорисковые операции. В частности, расчёты с нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами и криптообменниками.

Теперь платёжные агенты полностью лишились права проводить идентификацию клиентов. Банки теперь не смогут перекладывать ответственность за проверку клиента на третьих лиц, объяснил Базылев.

Эти поправки — одно из нескольких законодательных изменений, нацеленных на борьбу с мошенничеством и дропперством в России. Среди них и планируемые ограничения по количеству банковских карт на одного человека. Они будут введены с 1 марта.

