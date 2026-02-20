Россиянам рассказали, как не лишиться денег по неосторожности

Что делать с повреждёнными и порванными купюрами: правила обмена, где и как поменять
Бумажные деньги со временем неизбежно теряют первоначальный вид: мнутся, пачкаются и рвутся. Особенно досадно, когда повреждается крупная банкнота — ведь потеря 1000 рублей и более уже ощутимы для личного бюджета. В этой статье рассказываем, при каких повреждениях купюру можно по-прежнему использовать для оплаты в магазине, когда банкноту необходимо заменить, где это сделать и в каких случаях вам не обменяют испорченные деньги.
Безобидные повреждения: когда платёжеспособность купюры сохраняется
В большинстве случаев повреждённой купюрой можно расплатиться. Главное, чтобы площадь банкноты была существенно сохранена (не менее 55%), а номинал и серийный номер остались полностью читаемыми.
К безобидным повреждениям относятся:
- Небольшие надрывы.
- Оторванные уголки.
- Проколы.
- Потёртости.
- Пятна, жир, грязь или краска при условии читаемости номера и номинала.
- Оттиски печати или штампа.
- Надписи ручкой или карандашом.
Продавцы обязаны принимать к оплате банкноты с вышеперечисленными дефектами. Если на кассе отказываются взять купюру, попросите вызвать менеджера или старшего кассира. Объясните, что купюра читаема и по внешнему виду не является фальшивой. Покажите её серийный номер. Напомните об указании Банка России № 1778-У «О признаках платёжеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России».
Если магазин всё же отказался принять повреждённую купюру, можете оставить претензию в книге жалоб и направить обращение в Роспотребнадзор.
Что делать, если купюра сильно повреждена
Критерии для обмена порванной купюры
Какие купюры подлежат замене:
- Сохранено минимум 55% площади. Серийный номер полностью читается.
- Банкнота разрезана или разорвана на части, но фрагменты сохранились, и если их совместить, восстановится более 55% купюры.
- Банкнота склеена из двух фрагментов разных купюр одного номинала, отличающихся по графическому оформлению. Каждая часть занимает 50% площади первоначальной банкноты.
- Изображение выцвело, но отчётливо просматривается.
- Производственный брак. Например, задвоение изображения.
Как обменять повреждённые деньги
Обменять испорченные деньги можно в отделении любого банка с кассой или в региональном отделении Банка России. Возьмите с собой паспорт.
Кассир осмотрит купюру. Если сомнений в подлинности и степени повреждения нет, банк обычно сразу выдаёт замену — целую купюру того же номинала. Если есть, банк направит банкноту на экспертизу. Это может произойти при подозрении в подделке или спорных повреждениях (например, купюра частично обуглена или требуется доказать, что все фрагменты принадлежат одной банкноте).
Как проходит процедура отправки на экспертизу:
Вам понадобится подать банку заявление на приём повреждённых сомнительных купюр. Оно пишется в свободной форме и в двух экземплярах.
- Поставьте дату и Ф. И. О.
- Подробно опишите банкноту: номинал, год выпуска, серия и номер, состояние.
- Укажите информацию о принявшей деньги кредитной организации: название, адрес филиала, учётный номер ЦБ.
- Выберите способ возврата средств: наличными или переводом на карту.
- Оставьте свои контактные данные для связи.
- Подпишите документ.
Экспертиза занимает 5–10 рабочих дней. Если испорченные деньги признают подлинными, вы получите сумму указанным способом: на счёт или наличными. Новую банкноту выдаст то же отделение банка, где вы подавали заявление. Если в обмене откажут, банк вернёт повреждённую купюру с заключением.
Редактор «Рамблера» смогла обменять купюру в Сбере в 2023 году:
Банкнота номиналом в 1000 рублей находилась в паспорте: она была согнута пополам, поэтому стёрлась посередине. Купюра фактически состояла из двух едва скреплённых половинок.
В момент обнаружения дефекта я находилась около станции метро «Третьяковская» в Москве. Поэтому я нашла в Яндекс Картах все отделения с кассами банков вблизи моего местоположения. Ближе всего был расположен офис Сбера на Пятницкой. Я пришла туда с паспортом, взяла талон в кассу и объяснила сотруднице, что хочу обменять купюру. Она проверила банкноту, мой паспорт и сразу выдала новую тысячную купюру. Испорченные деньги остались в банке.
Искать отделения с кассами в онлайн-картах удобно по запросу «офисы банков»:
Когда обменять испорченные деньги не получится
Банки имеют право отказать в обмене повреждённой купюры, если:
- Сохранилось менее половины площади банкноты.
- Серийный номер частично или полностью утрачен.
- Серийный номер нечитаем.
- На банкноте стоят отметки «Тест» или «Образец» или другие надписи от изготовителя.
- Это старый образец, выведенный из оборота Банком России.
- Есть подозрения в подделке.
Что делать с испорченными купюрами: главное
Оцените степень повреждения банкноты. Надрывы, проколы, грязь и надписи ручкой считаются незначительными дефектами — в таких случаях платёжеспособность купюры сохраняется.
При более значительных повреждениях купюру необходимо обменять. Например, если она была разорвана на несколько фрагментов, утеряла большую часть площади (не более 55%) или имеет брак. Заменить испорченные деньги можно в отделении любого банка с кассой или в региональном отделении ЦБ. Возьмите с собой паспорт.
При значительных повреждениях (утрачено до 45% площади, выцвела, имеет производственный брак) или подозрении на подделку банк имеет право отказаться обменять повреждённые деньги.
