Россиянам рассказали, как не лишиться денег по неосторожности

Бумажные деньги со временем неизбежно теряют первоначальный вид: мнутся, пачкаются и рвутся. Особенно досадно, когда повреждается крупная банкнота — ведь потеря 1000 рублей и более уже ощутимы для личного бюджета. В этой статье рассказываем, при каких повреждениях купюру можно по-прежнему использовать для оплаты в магазине, когда банкноту необходимо заменить, где это сделать и в каких случаях вам не обменяют испорченные деньги.

Безобидные повреждения: когда платёжеспособность купюры сохраняется

В большинстве случаев повреждённой купюрой можно расплатиться. Главное, чтобы площадь банкноты была существенно сохранена (не менее 55%), а номинал и серийный номер остались полностью читаемыми.

К безобидным повреждениям относятся:

Небольшие надрывы.

Оторванные уголки.

Проколы.

Потёртости.

Пятна, жир, грязь или краска при условии читаемости номера и номинала.

Оттиски печати или штампа.

Надписи ручкой или карандашом.

Продавцы обязаны принимать к оплате банкноты с вышеперечисленными дефектами. Если на кассе отказываются взять купюру, попросите вызвать менеджера или старшего кассира. Объясните, что купюра читаема и по внешнему виду не является фальшивой. Покажите её серийный номер. Напомните об указании Банка России № 1778-У «О признаках платёжеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России».

Если магазин всё же отказался принять повреждённую купюру, можете оставить претензию в книге жалоб и направить обращение в Роспотребнадзор.

Что делать, если купюра сильно повреждена

Критерии для обмена порванной купюры

Какие купюры подлежат замене:

Сохранено минимум 55% площади. Серийный номер полностью читается. Банкнота разрезана или разорвана на части, но фрагменты сохранились, и если их совместить, восстановится более 55% купюры. Банкнота склеена из двух фрагментов разных купюр одного номинала, отличающихся по графическому оформлению. Каждая часть занимает 50% площади первоначальной банкноты. Изображение выцвело, но отчётливо просматривается. Производственный брак. Например, задвоение изображения.

Как обменять повреждённые деньги

Обменять испорченные деньги можно в отделении любого банка с кассой или в региональном отделении Банка России. Возьмите с собой паспорт.

Кассир осмотрит купюру. Если сомнений в подлинности и степени повреждения нет, банк обычно сразу выдаёт замену — целую купюру того же номинала. Если есть, банк направит банкноту на экспертизу. Это может произойти при подозрении в подделке или спорных повреждениях (например, купюра частично обуглена или требуется доказать, что все фрагменты принадлежат одной банкноте).

Как проходит процедура отправки на экспертизу:

Вам понадобится подать банку заявление на приём повреждённых сомнительных купюр. Оно пишется в свободной форме и в двух экземплярах.

Поставьте дату и Ф. И. О.

Подробно опишите банкноту: номинал, год выпуска, серия и номер, состояние.

Укажите информацию о принявшей деньги кредитной организации: название, адрес филиала, учётный номер ЦБ.

Выберите способ возврата средств: наличными или переводом на карту.

Оставьте свои контактные данные для связи.

Подпишите документ.

Экспертиза занимает 5–10 рабочих дней. Если испорченные деньги признают подлинными, вы получите сумму указанным способом: на счёт или наличными. Новую банкноту выдаст то же отделение банка, где вы подавали заявление. Если в обмене откажут, банк вернёт повреждённую купюру с заключением.

Редактор «Рамблера» смогла обменять купюру в Сбере в 2023 году:

Банкнота номиналом в 1000 рублей находилась в паспорте: она была согнута пополам, поэтому стёрлась посередине. Купюра фактически состояла из двух едва скреплённых половинок.

В момент обнаружения дефекта я находилась около станции метро «Третьяковская» в Москве. Поэтому я нашла в Яндекс Картах все отделения с кассами банков вблизи моего местоположения. Ближе всего был расположен офис Сбера на Пятницкой. Я пришла туда с паспортом, взяла талон в кассу и объяснила сотруднице, что хочу обменять купюру. Она проверила банкноту, мой паспорт и сразу выдала новую тысячную купюру. Испорченные деньги остались в банке.

Искать отделения с кассами в онлайн-картах удобно по запросу «офисы банков»:

Когда обменять испорченные деньги не получится

Банки имеют право отказать в обмене повреждённой купюры, если:

Сохранилось менее половины площади банкноты. Серийный номер частично или полностью утрачен. Серийный номер нечитаем. На банкноте стоят отметки «Тест» или «Образец» или другие надписи от изготовителя. Это старый образец, выведенный из оборота Банком России. Есть подозрения в подделке.

Что делать с испорченными купюрами: главное

Оцените степень повреждения банкноты. Надрывы, проколы, грязь и надписи ручкой считаются незначительными дефектами — в таких случаях платёжеспособность купюры сохраняется.

При более значительных повреждениях купюру необходимо обменять. Например, если она была разорвана на несколько фрагментов, утеряла большую часть площади (не более 55%) или имеет брак. Заменить испорченные деньги можно в отделении любого банка с кассой или в региональном отделении ЦБ. Возьмите с собой паспорт.

При значительных повреждениях (утрачено до 45% площади, выцвела, имеет производственный брак) или подозрении на подделку банк имеет право отказаться обменять повреждённые деньги.

