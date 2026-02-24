С 1 марта онлайн-сервисы не смогут списывать деньги за подписки без согласия клиента

С 1 марта можно забыть о неожиданных списаниях за устаревшие подписки, так как вступит в силу закон, запрещающий онлайн-сервисам проводить автоматические платежи с карт, связанных с пользователями. Речь идёт о платформах, которые регулярно взимают плату с клиентов за оказание услуги.

Как было раньше

До нововведений, если у пользователя заканчивалась подписка и на привязанной карте не хватало средств, сервисы могли списывать оплату автоматически с ранее указанных, но отвязанных карт.

Так делали онлайн-кинотеатры, облачные хранилища, музыкальные библиотеки, онлайн-игры, образовательные платформы и другие сервисы, оказывающие услуги по абонентскому договору. Запретить эти списания пользователь не мог, и единственным выходом был перевыпуск карты.

Как будет с 1 марта

По новому закону, если пользователь отвязал карту, он автоматически отозвал своё согласие на использование платёжных данных. Как нарушение будет расцениваться и списание после окончания договора. При продлении подписки сервис обязан сначала уведомить пользователя и только потом списывать платежи с его согласия.

При наступлении срока списания сервисы смогут проводить платёж только с актуальной карты, привязанной к личному кабинету. Также у клиента должна быть возможность легко управлять своей подпиской: приостановить её, отключить или посмотреть историю списаний.

Ранее разобрали вместе с экспертами, что нужно делать, чтобы вернуть деньги за неиспользованную подписку и защититься от неправомерных списаний. Для решения проблемы:

Сначала обратитесь в ваш банк и сообщите о несанкционированном списании — возможно, удастся оспорить транзакцию и вернуть средства.

Одновременно отправьте претензию в техническую поддержку онлайн-сервиса с просьбой вернуть деньги и отменить подписку.

Если реакции не последует, направьте жалобу в Роспотребнадзор через сайт ведомства.

Последней мерой станет обращение в суд.

