Сбер выпустил кредитную карту в металлическом дизайне

В обновлённой галерее дизайнов кредитных карт появилась возможность оформить металлическую СберКарту. Предложение действует как для новых, так и для текущих клиентов банка. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

© Сбер

Карта выполнена из стали и украшена фактурным рисунком, подчёркивающим её премиальный статус. Тираж карт в новом оформлении ограничен.

Как оформить:

Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия приложения СберБанк Онлайн: для Android — версия 16.16 и выше, для iOS — версия 17 и выше.

После одобрения заявки в приложении выберите кредитную карту, нажмите «Заказать пластиковую карту», затем выберите металлический дизайн и удобный способ доставки.

Если вы хотите обновить дизайн действующей карты, откройте приложение, выберите карту, перейдите в раздел «Настройки» — «Заказать карту с новым дизайном» и выберите металлическую версию.

СберКарта в новом дизайне сохраняет все выгодные условия: беспроцентный период до 120 дней, бесплатное оформление и обслуживание, а также набор удобных сервисов для максимально выгодного использования.

Как пользоваться кредитной картой с умом