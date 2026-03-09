Как платить в Армении в 2026 году: гид для россиян

По данным пограничной службы ФСБ, в 2025 году Армения заняла седьмое место в топ-10 самых популярных зарубежных направлений у туристов из России. Один из главных вопросов российских путешественников, собирающихся в другую страну в 2026 году, — как оплачивать покупки и услуги. Редактор «Рамблера» побывала в Ереване в феврале и рассказала, как сейчас устроены расчёты в Армении: от обмена наличных рублей на местную валюту до оплаты такси и экскурсий российскими картами.

© YuliaGr/iStock.com

Обмен валюты в Армении в 2026 году

Для трёхдневной поездки в Ереван я взяла с собой небольшую сумму наличных — 5,5 тысячи рублей. Обменивать валюту я предпочла в городе, а не в аэропорту, где курс менее выгодный. Об этом я узнала, предварительно сравнив актуальные условия обмена на сайте rate.am.

Удобнее всего искать пункты обмена в Яндекс Картах. Рядом с моим отелем я нашла удобный пункт обмена в районе Кентрон, в котором принимали разные валюты: новые и старые доллары, евро, фунты, дирхамы, лари, франки, рубли и канадские доллары. Так я поменяла 5,5 тысячи рублей по курсу 4,83 драма за рубль и получила чуть больше 26,5 тысячи драм.

© Рамблер

В дополнение к обычным пунктам обмена валют в Ереване есть автоматические терминалы. Их можно обнаружить случайно, на картах особого обозначения этих устройств нет. Принцип их работы простой: нужно выбрать на экране валюту для обмена (лари, рубли, доллары и евро) и внести сумму. Аппарат выдаст драмы по указанному на экране курсу.

Мы с подругой обнаружили такой автомат в лобби отеля в центре Еревана. Курс в нём оказался менее выгодным, чем в пункте обмена, — 4,7 драма за рубль. Поэтому 5 тысяч рублей мы обменяли на 23,5 тысячи драм.

© Рамблер

Работа российских банковских карт в Армении в 2026 году

Можно ли платить картами «Мир» в Армении

В Ереване действуют карты российской платёжной системы «Мир», но принимают их не везде. Я удивилась, когда в магазине аэропорта мне предложили оплатить покупку этой картой. Перед поездкой я прочитала в интернете, что этот метод в Армении не работает. Именно поэтому я не взяла с собой физическую карту и в итоге расплачивалась смартфоном (у меня Android) при помощи NFC не только в аэропорту, но и в магазинах в городе. Все транзакции я отслеживала в СберБанк Онлайн: деньги списывались в местной валюте, а сумма в рублях отображалась в детализации операции.

© СберБанк Онлайн

Также карты «Мир» можно использовать для снятия наличных в банкоматах ВТБ Армения. Список банкоматов и филиалов размещён на сайте банка. Этот способ проверить не получилось, так как у меня не было физической карты.

Оплату картами «Мир» в Армении принимает привычный россиянам сервис такси Яндекс Go. Отдельное приложение скачивать не понадобилось. При списании с рублёвой карты деньги автоматически конвертировались по актуальному курсу банка, и сумма поездки отображалась в драмах. Средняя стоимость составила 200–400 российских рублей.

© Yandex Go

Ещё одним удобным применением карты «Мир» стало бронирование экскурсии. Платформа Tripster позволила провести предоплату картой «Мир»: внесено было 30% стоимости тура, остаток оплатили наличными драмами.

© Рамблер

Карту системы «Мир» лучше оформлять в надёжном банке, который является участником системы страхования вкладов, имеет хорошую репутацию на рынке и имеет удобное мобильное приложение, чтобы отслеживать все валютные транзакции.

Какие ещё российские карты принимают в Армении

Дополнительной банковской картой, которую я использовала в поездке, стала китайская UnionPay, выпущенная Россельхозбанком в начале 2026 года. Ранее я уже протестировала её в Турции.

В Армении карта срабатывала не везде. Этот вариант оплаты принимался в некоторых ресторанах, аптеках и крупных сувенирных магазинах, но не срабатывал в супермаркетах и кафе в центре Еревана — даже при наличии наклейки китайской платёжной системы на кассе. В таких случаях часто выручали наличные, поскольку «Мир» в таких местах, как правило, тоже не принимали.

© Мобильное приложение РСХБ

Один раз во время поездки пришлось снимать деньги с карты UnionPay в банкомате местного банка ACBA. За вывод 15 тысяч драм было списано 3247,7 рубля плюс комиссия банка-эмитента — 200 рублей. Курс обмена составил около 4,6 драма за рубль. Это наиболее неудачная операция по обмену валюты.

© Мобильное приложение РСХБ

Как платить в Армении в 2026 году: личные выводы

В 2026 году для поездки в Армению оптимально иметь при себе наличные рубли для обмена на драмы, а также карту «Мир». Последняя пригодится для заказа такси и оплаты в отдельных кафе и магазинах. Заранее уточняйте возможность приёма российских карт у персонала.

Самый выгодный курс драма к рублю предлагают городские пункты обмена. В автоматических терминалах были наименее выгодные условия. Обращаясь к банкоматам местных банков для снятия наличных, будьте готовы к дополнительной комиссии и невыгодному курсу обмена.

