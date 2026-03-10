Россияне столкнулись с резким увеличением курса при снятии наличных за рубежом

Клиенты Т-Банка обратили внимание на резкое ухудшение условий конвертации и обратились в поддержку с вопросами о причинах изменений и отсутствии предварительных уведомлений. В распоряжении «Рамблера» оказались жалобы нескольких пользователей, которые столкнулись с ощутимым ростом расходов при снятии валюты с карты банка во Вьетнаме. По словам обратившихся, они не получали никаких рассылок, сообщений или официальных уведомлений о смене курса конвертации.

Ранее операции по снятию наличных за рубежом с карт «Мир» через банкоматы сторонних банков проводились по курсу Национальной системы платёжных карт (НСПК), отметили в службе поддержки Т-Банка в ответ на жалобы клиента.

Курс НСПК обычно приближен к официальному курсу Банка России. Но начиная с 3 марта 2026 года при снятии наличных банк применяет свой внутренний курс конвертации, действующий непосредственно на момент совершения операции.

Служба поддержки банка в ответе ссылается на условия комплексного банковского обслуживания, а также указывает, что курсы размещаются на официальном сайте и в мобильном приложении. По мнению банка, этого достаточно для информирования клиентов.

Рассмотрим операцию клиента, проведённую 5 марта 2026 года, чтобы наглядно показать разницу: клиент снял 5 миллионов VND (вьетнамских донгов). По курсу Т‑Банка (1 рубль = 272,961 VND) итоговая сумма в рублях составила 18 317,63 рубля.

Курс НСПК на эту дату: 1 рубль — 320,4 VND, или 15 605 рублей за 5 миллионов VND. Таким образом, разница между курсом банка и официальным курсом достигает 15%, из‑за чего клиент теряет ощутимую сумму по сравнению с прежними условиями.

«У меня было 5 снятий. В итоге потерял на разнице курса около 160 долларов», — жалуется клиент Т-банка Александр.

На эту сумму во Вьетнаме можно питаться в кафе целый месяц. Очень расстраивает, что банк не предупредил об изменении условий обслуживания. Неприятные новости для туристов, — пишет Александр.

Многие пользователи отмечают, что узнали о новых условиях только постфактум — уже после проведения операций с невыгодной для них конвертацией.

Ещё один пример жалобы клиента на конвертацию от Т-Банка:

Согласно законодательству банки вправе изменять тарифы и условия обслуживания. Однако порядок уведомления клиентов об этих изменениях может варьироваться, комментирует ситуацию член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.

Если договором банковского обслуживания предусмотрено, что банк уведомляет клиентов об изменении тарифов путём размещения информации на стендах в помещении банка, а клиенты согласны с таким порядком, то банк не нарушает рекомендации Банка России. Евгения Безмаленко Юрист, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal

Важно, чтобы в договоре с клиентом было указано, что он согласен получать информацию таким образом и его обязанность самостоятельно отслеживать актуальные тарифы.

Безмаленко подчёркивает, что, если банк не предупредил клиента о смене условий, из-за чего тот понёс убытки, клиент вправе отстаивать свои права. Сделать это можно путём подачи претензии банку, обращения к финансовому уполномоченному или через суд.

Редакция портала «Рамблер» направила в Т-Банк запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа пока не получила.

