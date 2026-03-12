Российские мужчины оказались большими транжирами, чем женщины

Мужчины и женщины в России по-разному подходят к тратам в период гендерных праздников. Исследование Сбера показало, что за неделю до 23 Февраля балансы на карточных и накопительных счетах у женщин и мужчин снижались. Однако у мужчин вопреки стереотипам активнее — на 35 и 78% соответственно.

Перед 8 Марта наблюдалась традиционная картина: «мужские» накопительные и карточные счета в этот период демонстрировали снижение остатков, тогда как на «женских» фиксировали рост.

Исследователи пришли к выводу, что гендерные праздники краткосрочно влияют на изменения в финансовом поведении мужчин и женщин, причём зачастую — в сторону, противоположную стереотипам.

При этом аналитики подчёркивают, что женщины продолжают играть ведущую роль на рынке сбережений и демонстрируют более последовательный подход к накоплениям. По данным на начало марта 2026 года, число «женских» счетов в Сбере превышает «мужские» на 67%, а объём накоплений — на 28%.

