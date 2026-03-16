Как снять наличные с кредитной карты без процентов

Есть немало случаев, когда безналичная оплата невозможна: аренда жилья, услуги частных мастеров, рынки без терминалов. Раньше кредитные карты предлагали удобные условия снятия наличных, но сейчас найти предложение без комиссий и потери грейс-периода сложно. Мы проанализировали предложения банков и выбрали те, что выручат в сложной ситуации.

Карта Фикс от Сбербанка

Выпуск и обслуживание: бесплатно.

Льготный период: до конца месяца (если потратить 10 марта, вернуть нужно до 31 марта).

Кредитный лимит: до 1 миллиона рублей.

Условия снятия наличных: лимит до 50 тысяч рублей в месяц, свыше этой суммы — 5,9% от суммы операции плюс 590 рублей.

Переводы: бесплатные до 50 тысяч в грейс-период.

Кредитная ставка: 49,8–59,8% годовых на покупки и снятие наличных (вне льготного периода).

Бесконтактная оплата: Mir Pay, SberPay, Вжух.

Эта карта — полезный финансовый инструмент для коротких займов. Её главное преимущество — льготный период, позволяющий снимать наличные без начисления процентов. За счёт этого карта превращается в удобную финансовую подушку на случай непредвиденных ситуаций. Но стоит учитывать, что ежемесячный лимит в 50 тысяч на снятие наличных и переводы суммарный — пользуясь обоими преимуществами, важно рассчитывать траты.

Отсутствие платы за выпуск и обслуживание делает карту бесплатной страховкой, которую можно держать в кошельке. Кредитный лимит до 1 миллиона рублей в сочетании с поддержкой всех современных сервисов бесконтактной оплаты (от Mir Pay до оригинального сервиса Вжух) позволяет комфортно оплачивать повседневные расходы.

Такой продукт отлично подойдёт тем, кто хочет иметь быстрый доступ к наличным средствам, не опасаясь неожиданных комиссий при условии своевременного погашения задолженности каждый месяц.

Кредитная карта Альфа-Банка

Выпуск и обслуживание: бесплатно.

Обслуживание: в первый год — 0 рублей, со второго — 1290 рублей (при условии использования карты в первый год).

Льготный период: 60 дней.

Кредитный лимит: до 1 миллиона рублей.

Условия снятия наличных: до 50 тысяч рублей ежемесячно, сверх этой суммы — комиссия 4,9% + 490 рублей.

Переводы:

5,9% + 150 рублей — за переводы по номеру телефона и за внутренний перевод между счетами;

5,9% + 390 рублей — за переводы с карты на карту или по реквизитам.

Кредитная ставка: 49,99–58,99% годовых.

Минимальный платёж: 0–10%, но не менее 300 рублей, определяется индивидуально.

Кредитную карту Альфа-Банка удобно использовать для расчётов в повседневной жизни. Грейс-период начинается с момента первой операции и возобновляется только после полного погашения всей задолженности. Отсутствие платы за выпуск и обслуживание в первый год делает её привлекательной для широкого круга пользователей.

Однако в условиях применения карты говорится, что льготный период на снятие наличных и переводы должен быть индивидуально согласован и прописан в вашем договоре. По индивидуальному решению банка может быть установлена комиссия, поэтому на этапе оформления продукта внимательно ознакомьтесь с условиями.

«Платинум» Т-Банка

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: 1490 рублей в год вне акций.

Льготный период: до 55 дней.

Кредитный лимит: до 1 миллиона рублей.

Условия снятия наличных: перевод по СБП или между своими картами до 50 тысяч рублей в месяц — после чего можно обналичить. Снятие с кредитки напрямую — 2,9% плюс 290 рублей.

Кредитная ставка: 29,9–61,9% годовых.

Минимальный платёж: не более 8% от задолженности, минимум 600 рублей.

Снять наличные с кредитки Т-Банка без комиссии невозможно: это приведёт и к сокращению льготного периода. Но можно бесплатно перевести средства в размере 50 тысяч рублей на другую карту любого банка и воспользоваться этой функцией.

Недостатком является высокая процентная ставка по кредиту, которая может достигать до 61,9% годовых. Это означает, что любое использование карты вне льготного периода или операций, не подпадающих под грейс-период, ведёт к значительным переплатам.

«Моментум» Примсоцбанка

Выпуск и обслуживание: бесплатно.

Льготный период: 100 дней.

Кредитный лимит: до 300 тысяч рублей.

Условия снятия наличных: до 30 тысяч рублей в месяц в льготный период бесплатно. Свыше этого лимита — 5,9% от суммы.

Кредитная ставка: 38% годовых.

Минимальный платёж: 5% от суммы основного долга.

Кредитная карта «Моментум» Примсоцбанка привлекает бесплатным обслуживанием и длительным льготным периодом в 100 дней.

Но по окончании грейс-периода действуют высокая процентная ставка и значительные комиссии (5,9%) за снятие наличных. Подходит для дисциплинированных пользователей, которым нужна гибкость, включая снятие наличных, при условии строгого соблюдения лимитов и сроков.

Акцепт «130 дней без процентов»

Выпуск и обслуживание: бесплатно.

Льготный период: 130 дней.

Кредитный лимит: до 1 миллиона рублей.

Условия снятия наличных: без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц в банкоматах и пунктах выдачи банка. На суммы свыше комиссия 3,9% + 490 рублей.

Переводы: комиссия 3,9% + 490 рублей.

Кредитная ставка: 39–49% годовых.

Минимальный платёж: 5%, минимум 500 рублей, но не более суммы задолженности.

Главное преимущество карты — длинный льготный период, который позволяет пользоваться деньгами банка более четырёх месяцев без процентов.

Однако на операции с наличными действуют достаточно негибкие условия: бесплатно можно снять лишь до 20 тысяч рублей в месяц в собственных банкоматах банка, а за пользование другими терминалами или превышение лимита придётся заплатить комиссию 3,9% плюс 490 рублей.

Основной недостаток — большая ставка и риск крупных переплат при выходе за рамки льготного периода.

