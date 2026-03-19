Ваше лицо вместо карты: как настроить оплату биометрией за 10 минут

В 2026 году оплата по биометрии превратилась в повседневную реальность. В московском метро работает система Face Pay (оплата лицом), в супермаркетах всё чаще можно расплатиться, просто посмотрев в камеру терминала, а банки один за другим переводят клиентов на подтверждение операций по селфи. У многих остаются вопросы, как подключить биометрию, не опасно ли это, какие банки поддерживают такую оплату. Разбираемся во всех нюансах технологии.

© Рамблер

Что такое биометрия и где она работает

Биометрия — это способ подтвердить личность по уникальным признакам человека: лицу, голосу, отпечаткам пальцев. В России эти данные хранятся в Единой биометрической системе (ЕБС) — государственной платформе, созданной Банком России и Минцифры. Она позволяет удалённо получать различные услуги — от оплаты проезда до оформления кредитов.

В ЕБС хранятся не ваши фотографии, а математические модели — биометрические шаблоны. Когда вы подходите к терминалу, камера считывает лицо, превращает его в такой же шаблон и сверяет с тем, что уже есть в системе. Восстановить исходное фото по этим данным невозможно.

В 2026 году биометрия работает в самых разных сценариях:

Оплата в магазинах, кафе и ресторанах (терминалы с камерами есть у Сбера, Т-Банка, ВТБ, ПСБ, Газпромбанка и других).

Проход в метро (система Face Pay в московском метро и Московском центральном кольце (МЦК)).

Подтверждение операций в онлайн-банке.

Вход в личный кабинет без пароля и СМС.

Покупка товаров с возрастными ограничениями.

Подтверждение личности при оформлении онлайн-займов.

Как зарегистрировать биометрию: три уровня доступа

Прежде чем подключать биометрию в конкретном банке, нужно сдать свои данные в ЕБС. Это добровольная и бесплатная процедура.

Сдать биометрию можно одним из трёх способов: в приложении от Госуслуг, с помощью выездной регистрации или в отделении любого банка, где есть специальное оборудование. Быть его клиентом для этого необязательно.

Существует три уровня биометрии:

Упрощённая — для оплаты покупок и проезда. Регистрируется через приложение «Госуслуги Биометрия». Нужно сделать фото и назвать появившиеся на экране цифры. Весь процесс занимает несколько минут. Для финансовых расчётов по лицу достаточно этого уровня. Стандартная — открывает больше возможностей (оформление сим-карт, карты болельщика). Для регистрации нужны загранпаспорт нового типа и смартфон с NFC. Подтверждённая — для получения банковских услуг дистанционно, оформления усиленной электронной подписи. Такую биометрию можно сдать только в отделении уполномоченного банка или с помощью выездного сервиса.

Как подключить биометрию в разных банках

После того как биометрия зарегистрирована в ЕБС, нужно дать согласие конкретному банку на её использование. Рассмотрим пошаговые инструкции для трёх крупнейших игроков этого рынка.

Сбер

Сбер — абсолютный лидер по числу биометрических терминалов: их уже более полутора миллионов по всей стране. Расчёты по биометрии здесь называют «Оплата улыбкой». Пользоваться ей могут клиенты любого банка при условии оформления Сбер ID.

Как подключить:

Откройте приложение СберБанк Онлайн, перейдите в раздел «Платежи» → «Способы оплаты» → «Оплата улыбкой». Нажмите «Подключить», выберите счёт и придумайте ПИН-код. Согласитесь на использование биометрии через приложение «Госуслуги Биометрия». Если оно у вас ещё не установлено, его нужно будет скачать. Если вы ещё не сдавали биометрию, для упрощённого уровня можно сделать это прямо в приложении.

© СберБанк Онлайн

После подключения вы сможете совершать покупки, просто посмотрев в камеру на терминале. Сбер также активно переводит клиентов на биометрию для идентификации в офисах банка, использования банкоматов без карты и подтверждения онлайн-операций.

Т-Банк

Т-Банк даёт клиентам возможность сдать биометрию не только через Госуслуги, но и с помощью выездного сбора данных. Представитель банка приедет к вам домой или в офис в удобное время.

© Мобильное приложение Т-Банка

Как подключить:

Оставьте заявку в чате поддержки в приложении или позвоните в банк по телефону. Выберите удобное время и место (дом, офис, кафе). Представитель банка приедет с планшетом и за пару минут сфотографирует вас и запишет голос. В течение дня данные поступят в ЕБС.

После сдачи биометрии нужно отдельно разрешить Т-Банку использовать эти данные — это можно сделать через чат поддержки или по телефону. После этого вы сможете входить в приложение без пароля, подтверждать переводы, оплачивать покупки и снимать деньги в банкомате без ввода пароля. Т-Банк активно развивает сеть биометрических терминалов и планирует довести их количество до 150 тысяч.

ВТБ

ВТБ делает акцент на подтверждении платёжных операций через биометрию и входе в онлайн-банк по лицу. Зарегистрировать данные можно в отделении банка (процедура занимает всего 10 минут) или через приложение «Госуслуги Биометрия».

Как подключить биометрию онлайн:

Войдите в приложение ВТБ Онлайн и перейдите в раздел «Профиль». Найдите пункт «Безопасность» и выберите «Биометрические сервисы». Нажмите «Подключить» и следуйте простой инструкции на экране. После подключения проверьте настройки — система предложит сделать селфи для дальнейшего распознавания лица при входах и подтверждении операций.

© vtb.ru

После подключения вы сможете:

Входить в личный кабинет по снимку лица (дополнительная защита от мошенников).

Подтверждать крупные платежи и переводы с помощью селфи.

Самостоятельно снимать блокировку аккаунта, если мошенники получили доступ к нему.

Оплачивать проезд в метро и МЦК.

Важно. Привязать карту для оплаты покупок по биометрии можно не только к своему мобильному банку, но и к приложению СБПэй от разработчиков Системы быстрых платежей.

Как оплачивать покупки по биометрии

Сценарий оплаты прост:

Подойдите к терминалу с камерой (обычно это стойка с прямоугольным экраном и камерой сверху). На экране выберите «Оплата лицом» и смотрите в объектив. Система сделает проверку на «живость», чтобы убедиться, что перед камерой действительно вы, а не фотография. Ваше изображение превратится во временный биометрический шаблон и будет сверено с шаблоном в ЕБС. При этом система распознает вас даже в очках, с новой стрижкой или бородой. При совпадении деньги спишутся с привязанной карты.

В норме весь процесс занимает несколько секунд. Покупки в пределах 1–5 тысяч рублей можно совершать без дополнительного подтверждения. Для крупных покупок (например, автомобиля) может потребоваться дополнительная верификация.

Насколько это безопасно

Как и любая новая технология, ещё не вошедшая в повседневный обиход, биометрия вызывает у пользователей некоторые опасения. Разберёмся, насколько это обоснованно.

Миф 1. В ЕБС сохранены мои фото и запись голоса

На самом деле в системе хранятся не фото и аудио, а математические модели (векторы), по которым невозможно восстановить исходное изображение или запись.

Миф 2. Биометрией могут завладеть мошенники

ЕБС защищена по самым высоким стандартам ФСБ и ФСТЭК России. Но даже если злоумышленники вдруг получат доступ к базе, они увидят только набор цифр. Кроме того, биометрические данные хранятся отдельно от персональных и сопоставить их невозможно.

Совет. Если это вас всё-таки беспокоит, то, чтобы минимизировать риски, привязывайте к биометрии отдельную карту с небольшим лимитом.

Миф 3. Похожий человек сможет расплатиться моими деньгами

Система сравнивает сотни тысяч точек на лице, то есть работает намного точнее человеческого зрения. Алгоритмы ведущих банков обеспечивают точность более 99,9%.

Миф 4. За мной будут следить через камеры

ЕБС никак не связана с городскими системами видеонаблюдения. По закону данные используются только для оказания конкретных услуг с вашего согласия.

Миф 5. Биометрию могут собрать без моего согласия

Регистрация в ЕБС строго добровольная. В любой момент вы можете удалить свои данные через Госуслуги, а потом при желании зарегистрироваться заново.

Где ещё пригодится биометрия в 2026 году

Технология активно расширяет сферы применения. Например, с 1 марта 2026 года онлайн-займы в МФК можно получить только после подтверждения личности через ЕБС.

Ожидается, что в этом году биометрическая верификация будет доступна при:

Совершении сделок с недвижимостью. С 1 июля 2026 года биометрия будет интегрирована в электронные платформы для удалённой купли-продажи жилья. Регистрации на авиарейсы. С 1 июня 2026 года стартует эксперимент по упрощённой регистрации пассажиров на внутрироссийские авиарейсы. Участвовать в эксперименте будут аэропорты Пулково и Шереметьево. Другие воздушные гавани смогут присоединиться к нему добровольно. Заселении в гостиницы. Уже сейчас в некоторые московские отели можно заселяться по биометрии без паспорта. С 1 апреля эксперимент масштабируют на всю Россию.

Что важно запомнить об оплате по биометрии

В 2026 году оплата по биометрии стала стандартной опцией в крупнейших российских банках. Технология позволяет подтверждать платежи и вход в личный кабинет по лицу, заменяя собой пароли, СМС-коды и пластиковые карты.

Для использования биометрии достаточно один раз зарегистрироваться в ЕБС, после чего активировать сервис в мобильном приложении и привязать карту. Вся процедура занимает не более 15 минут, повторно проходить её при смене устройства не требуется.

Данные в ЕБС хранятся в виде математических векторов, защищены по стандартам ФСБ, а при желании пользователь может в любой момент отозвать согласие на их обработку через портал «Госуслуги». Для дополнительной безопасности к биометрии можно привязать отдельную карту с установленным лимитом трат.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

