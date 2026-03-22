Россиянам раскрыли, как открыть счёт в Сбере и не платить лишнее

Более 100 миллионов человек доверяют свои финансы Сбербанку. Стать клиентом банка просто: достаточно оформить СберКарту и у вас автоматически появится платёжный счёт. Это текущий счёт, позволяющий совершать все основные банковские операции — переводить деньги, оплачивать покупки, открывать вклады и накопительные счета. Подать заявку можно онлайн и лично в отделении банка. Мы подготовили подробную инструкцию по всем способам.

Как открыть счёт в отделении Сбера

У Сбербанка более 11 тысяч отделений по всей стране. Выберите удобное и приходите туда с документами:

Гражданам РФ старше 18 лет понадобится только паспорт.

Несовершеннолетним гражданам РФ от 14 лет — паспорт и письменное согласие родителей или попечителей.

Скажите сотруднику банка, что хотите получить СберКарту. Моментальную карту (неименную) выдают в день обращения.

Срок изготовления именной карты зависит от региона. Например, в Московской области процесс занимает два-четыре рабочих дня, а в Республике Саха — от 6 до 12 рабочих дней. Забрать именную карту нужно будет в том же отделении, где вы подавали заявку.

Как открыть счёт в Сбере онлайн

Чтобы стать клиентом Сбербанка и открыть счёт, нужно на сайте банка выбрать раздел «Частным клиентам» и перейти в СберБанк Онлайн.

Откроется окно для входа в онлайн-банк, где нужно нажать на «Стать клиентом».

В интерфейсе системы доступны два варианта для клиентов, не имеющих действующего договора с банком:

подача заявки на выпуск дебетовой карты;

регистрация с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).

Для получения СберКарты вам понадобится посетить офис банка или оформить доставку курьером.

Заполните форму: укажите паспортные данные, номер телефона и дату рождения. Далее на указанный номер вам поступит СМС-код для подтверждения оформления карты. Затем выберите отделение, в котором вы сможете забрать готовую карту. Это можно сделать в течение трёх месяцев с момента её готовности. Чтобы оформить доставку карты курьером, вам понадобится авторизоваться на портале «Госуслуги»: дать согласие на обработку персональных данных, проверить, корректно ли заполнена информация. Далее нужно указать адрес доставки, выбрать удобную дату и время. В назначенный день приедет курьер с договором банковского обслуживания и выдаст карту.

На сайте банка отмечается, что сроки изготовления и доставки карты варьируются в зависимости от региона:

Крупные города (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород): от 1 до 3 рабочих дней.

Региональные центры и области: от 3 до 10 рабочих дней.

Удалённые и труднодоступные населённые пункты: от 10 до 20 рабочих дней.

Чтобы стать клиентом Сбербанка через Единую биометрическую систему (ЕБС), необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подтвердить свои биометрические данные. Перед этим убедитесь, что у вас есть регистрация в ЕБС.

Зайдите в раздел «СберБанк Онлайн». Кликните на «Стать клиентом». Нажмите на «Станьте клиентом через Единую биометрическую систему». Следуйте инструкции на открывшейся странице.

Как открыть счёт, если вы клиент Сбера

Если у вас уже есть карта, то вы можете открыть любое количество счетов разных видов: накопительный, сберегательный, платёжный.

Открыть дополнительный счёт или карту можно следующим образом:

Зайдите в приложение СберБанк Онлайн. Выберите раздел «Кошелёк». Нажмите «+». Выберите «Платёжный счёт». Нажмите «Открыть счёт».

Учитывайте, что за обслуживание платёжных счетов, к которым не привязаны карты, банк может взимать ежемесячную комиссию в размере 150 рублей. Для клиентов от 14 лет до 21 года она ниже — 40 рублей. Комиссия списывается один раз вне зависимости от количества счетов.

Чтобы не платить за обслуживание платёжного счёта, нужно соблюсти одно из условий:

Совершать со счёта покупки на сумму от 5 тысяч рублей в месяц. Получать на счёт зарплату или социальные выплаты. Подключить любую из подписок СберПрайм.

Ответы на частые вопросы

Можно ли открыть счёт на имя другого человека? Родители, опекуны и попечители могут открыть счёт на имя несовершеннолетнего ребёнка, если он гражданин РФ. Открыть счёт на имя другого взрослого не получится.

Родители, опекуны и попечители могут открыть счёт на имя несовершеннолетнего ребёнка, если он гражданин РФ. Открыть счёт на имя другого взрослого не получится. Можно ли открыть на своё имя несколько счетов? Да, количество счетов не ограничено.

Да, количество счетов не ограничено. Есть ли минимальная сумма для открытия счёта? Минимальная сумма установлена для накопительных и депозитных счетов: 1 рубль и 100 тысяч рублей соответственно.

Минимальная сумма установлена для накопительных и депозитных счетов: 1 рубль и 100 тысяч рублей соответственно. В какой валюте можно открыть платёжный счёт? Платёжный счёт можно открыть только в рублях. Вклады и сберегательные счета доступны в иностранной валюте.

Платёжный счёт можно открыть только в рублях. Вклады и сберегательные счета доступны в иностранной валюте. Застрахован ли платёжный счёт? Да. Если наступит страховой случай, клиенту банка возместят до 1,4 миллиона рублей.

Как открыть счёт в Сбербанке: главное

Чтобы стать клиентом банка, оформите СберКарту. Сделать это можно онлайн или обратиться лично в отделение банка.

Вместе с картой у вас автоматически появится платёжный счёт. С помощью него вы сможете оплачивать покупки и услуги, погашать задолженность по кредитам, переводить деньги. Кроме того, у вас появится доступ к другим продуктам банка, например вкладам и накопительным счетам.

