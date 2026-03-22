Россиянам раскрыли, как открыть счёт в Сбере и не платить лишнее

Как открыть счёт в Сбербанке: все способы для новых и текущих клиентов
Более 100 миллионов человек доверяют свои финансы Сбербанку. Стать клиентом банка просто: достаточно оформить СберКарту и у вас автоматически появится платёжный счёт. Это текущий счёт, позволяющий совершать все основные банковские операции — переводить деньги, оплачивать покупки, открывать вклады и накопительные счета. Подать заявку можно онлайн и лично в отделении банка. Мы подготовили подробную инструкцию по всем способам.
Как открыть счёт в отделении Сбера
У Сбербанка более 11 тысяч отделений по всей стране. Выберите удобное и приходите туда с документами:
- Гражданам РФ старше 18 лет понадобится только паспорт.
- Несовершеннолетним гражданам РФ от 14 лет — паспорт и письменное согласие родителей или попечителей.
Скажите сотруднику банка, что хотите получить СберКарту. Моментальную карту (неименную) выдают в день обращения.
Срок изготовления именной карты зависит от региона. Например, в Московской области процесс занимает два-четыре рабочих дня, а в Республике Саха — от 6 до 12 рабочих дней. Забрать именную карту нужно будет в том же отделении, где вы подавали заявку.
Как открыть счёт в Сбере онлайн
Чтобы стать клиентом Сбербанка и открыть счёт, нужно на сайте банка выбрать раздел «Частным клиентам» и перейти в СберБанк Онлайн.
Откроется окно для входа в онлайн-банк, где нужно нажать на «Стать клиентом».
В интерфейсе системы доступны два варианта для клиентов, не имеющих действующего договора с банком:
- подача заявки на выпуск дебетовой карты;
- регистрация с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).
Для получения СберКарты вам понадобится посетить офис банка или оформить доставку курьером.
- Заполните форму: укажите паспортные данные, номер телефона и дату рождения. Далее на указанный номер вам поступит СМС-код для подтверждения оформления карты. Затем выберите отделение, в котором вы сможете забрать готовую карту. Это можно сделать в течение трёх месяцев с момента её готовности.
- Чтобы оформить доставку карты курьером, вам понадобится авторизоваться на портале «Госуслуги»: дать согласие на обработку персональных данных, проверить, корректно ли заполнена информация. Далее нужно указать адрес доставки, выбрать удобную дату и время. В назначенный день приедет курьер с договором банковского обслуживания и выдаст карту.
На сайте банка отмечается, что сроки изготовления и доставки карты варьируются в зависимости от региона:
- Крупные города (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород): от 1 до 3 рабочих дней.
- Региональные центры и области: от 3 до 10 рабочих дней.
- Удалённые и труднодоступные населённые пункты: от 10 до 20 рабочих дней.
Чтобы стать клиентом Сбербанка через Единую биометрическую систему (ЕБС), необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подтвердить свои биометрические данные. Перед этим убедитесь, что у вас есть регистрация в ЕБС.
- Зайдите в раздел «СберБанк Онлайн».
- Кликните на «Стать клиентом».
- Нажмите на «Станьте клиентом через Единую биометрическую систему».
- Следуйте инструкции на открывшейся странице.
Как открыть счёт, если вы клиент Сбера
Если у вас уже есть карта, то вы можете открыть любое количество счетов разных видов: накопительный, сберегательный, платёжный.
Открыть дополнительный счёт или карту можно следующим образом:
- Зайдите в приложение СберБанк Онлайн.
- Выберите раздел «Кошелёк».
- Нажмите «+».
- Выберите «Платёжный счёт».
- Нажмите «Открыть счёт».
Учитывайте, что за обслуживание платёжных счетов, к которым не привязаны карты, банк может взимать ежемесячную комиссию в размере 150 рублей. Для клиентов от 14 лет до 21 года она ниже — 40 рублей. Комиссия списывается один раз вне зависимости от количества счетов.
Чтобы не платить за обслуживание платёжного счёта, нужно соблюсти одно из условий:
- Совершать со счёта покупки на сумму от 5 тысяч рублей в месяц.
- Получать на счёт зарплату или социальные выплаты.
- Подключить любую из подписок СберПрайм.
Ответы на частые вопросы
- Можно ли открыть счёт на имя другого человека? Родители, опекуны и попечители могут открыть счёт на имя несовершеннолетнего ребёнка, если он гражданин РФ. Открыть счёт на имя другого взрослого не получится.
- Можно ли открыть на своё имя несколько счетов? Да, количество счетов не ограничено.
- Есть ли минимальная сумма для открытия счёта? Минимальная сумма установлена для накопительных и депозитных счетов: 1 рубль и 100 тысяч рублей соответственно.
- В какой валюте можно открыть платёжный счёт? Платёжный счёт можно открыть только в рублях. Вклады и сберегательные счета доступны в иностранной валюте.
- Застрахован ли платёжный счёт? Да. Если наступит страховой случай, клиенту банка возместят до 1,4 миллиона рублей.
Как открыть счёт в Сбербанке: главное
Чтобы стать клиентом банка, оформите СберКарту. Сделать это можно онлайн или обратиться лично в отделение банка.
Вместе с картой у вас автоматически появится платёжный счёт. С помощью него вы сможете оплачивать покупки и услуги, погашать задолженность по кредитам, переводить деньги. Кроме того, у вас появится доступ к другим продуктам банка, например вкладам и накопительным счетам.
