В России создадут единую сеть «белых» банкоматов без комиссии

В России планируют создать единую сеть «белых» банкоматов, доступных для клиентов любого банка без комиссии. Управлять устройствами будет независимый оператор — «Росинкас». Пилотный проект уже запущен в Тамбовской области.

Инициатива призвана решить проблему сокращения банкоматной сети. По данным на 1 января 2026 года, в стране насчитывалось 138 тысяч устройств — это минимум с 2010 года. Одной из главных причин называют высокие затраты банков на содержание банкоматов, особенно в труднодоступных районах.

Банкоматы будут принадлежать ассоциации «Росинкас», на них не будет банковского бренда (отсюда и название «белые»). Подключившись к новой сети, банки смогут отказаться от модели владения устройствами в пользу сервисного обслуживания. Доступ к банкоматам будет предоставляться по подписке или за объём совершённых клиентами транзакций. Ожидается, что это позволит банкам сэкономить до 30% затрат на содержание инфраструктуры.

Для клиентов главное преимущество — доступность. Предполагается, что пользователи любого банка смогут вносить и снимать наличные в «белых» банкоматах без комиссии на тех же условиях, что и в устройствах своего кредитного учреждения. Кроме того, сеть позволит размещать банкоматы не только в коммерчески выгодных локациях, но и там, где они действительно необходимы населению.

Как отметил в комментарии для «Рамблера» главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин, идея заключается в разделении расходов на инфраструктуру между несколькими участниками рынка. По его словам, в случае успеха инициативы банкоматы начнут появляться даже в небольших отдалённых поселениях, где установка устройств одним банком была бы экономически нецелесообразна. Особенно выгодно это должно быть для небольших кредитных организаций, которые смогут расширить спектр услуг для своих клиентов.

Пилотный проект по внедрению «белых» банкоматов уже запущен в Тамбовской области. Если эксперимент окажется успешным, сеть может быть масштабирована на другие регионы.

