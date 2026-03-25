Банки следят за вами: переводы могут заблокировать в любой момент

Вы переводите деньги коллеге, оплачиваете покупку или отправляете средства себе на карту, но операция не проходит. Банк может заблокировать её по подозрению в мошенничестве, отмывании денег или по другим причинам. Рассказываем, какие транзакции подпадают под блокировку и как избежать подобных ситуаций.

© Zmaster/iStock.com

Основные причины блокировки переводов

Борьба с отмыванием денег и финансированием преступности

Ключевым нормативным актом в данной сфере является закон № 115-ФЗ. В соответствии с ним банки обязаны осуществлять внутренний контроль за операциями клиентов.

Служба финансового мониторинга кредитной организации анализирует транзакции на предмет их соответствия критериям подозрительности. Основаниями для блокировки перевода могут служить:

Операции от 1 миллиона рублей , связанные с покупкой и продажей иностранной валюты, приобретением ценных бумаг, сделками с драгоценными металлами и камнями, открытием вкладов в пользу третьих лиц.

Операции с цифровой валютой .

Нехарактерная для клиента активность : резкое увеличение оборотов, поступление крупных сумм от третьих лиц с последующим их быстрым снятием или переводом.

Взаимодействие с подозрительными счетами. Банки блокируют транзакции, если видят, что получатель связан с офшорами и фирмами-однодневками.

Противодействие мошенничеству

Федеральный закон № 161‑ФЗ обязывает банки анализировать переводы на признаки мошеннических операций. Согласно ему кредитная организация должна предупреждать клиента о возможном обмане, если операция выглядит подозрительной, и приостанавливать платежи.

Ситуации, которые могут привести к остановке перевода:

Получатель числится в чёрном списке . Его реквизиты есть в базе данных мошенников, которую ведёт Центробанк.

Человек уже под следствием. Против адресата ведётся уголовное дело по обвинению в участии в мошеннической схеме.

Сумма или время транзакции для вас нетипичны. Вы никогда не переводили больше 10 тысяч рублей, но решили отправить 500 тысяч рублей. Или всегда делаете переводы днём, а операция проходит в три часа ночи. Это выглядит подозрительно.

Вы переводите деньги незнакомцу. Если за последние полгода у вас не было никаких финансовых контактов с этим человеком, а вы решили отправить ему крупную сумму, то банк может насторожиться. Такие операции вызывают подозрения, если перед этим вы перевели себе крупную сумму.

Вы недавно меняли телефон . Смена номера в банковском приложении или на Госуслугах за последние двое суток — тревожный сигнал. Мошенники часто перевыпускают симки и привязывают чужие аккаунты к своим номерам.

Задержки у банкомата. Если время обмена данными у банкомата превышает норматив, это тоже повод для блокировки. Так бывает, если между картой и считывателем стоит «прослойка» из оборудования мошенников.

Телефонная активность резко изменилась. Это может быть аномально большое количество звонков с номера, привязанного к банковскому счёту клиента, или возросший объём входящих СМС от незнакомых лиц. Такую информацию банки получают от операторов связи и обязаны учитывать, если это происходило за шесть часов до момента отправления средств.

Технические ошибки и некорректные реквизиты

Значительная часть проблем при осуществлении переводов связана с человеческим фактором или техническими сбоями:

Неверно указанный номер счёта , ИНН компании или некорректные данные получателя (Ф. И. О.). Системы банка-отправителя и банка-адресата проводят сверку реквизитов, и при несовпадении хотя бы одного параметра транзакция отклоняется. Тогда деньги возвращаются отправителю.

Кратковременные нарушения в работе платёжных систем из-за обновлений программ, нагрузок на серверы или проблем с каналами связи могут приводить к приостановке обработки платежей.

Порядок действий при блокировке перевода

В случае приостановки операции клиенту рекомендуется:

Связаться с кредитной организацией и уточнить причину блокировки. Если операция была приостановлена в рамках антифрод-мониторинга, для её подтверждения часто достаточно пройти идентификацию и подтвердить перевод. Предоставить подтверждающую документацию. Если блокировка инициирована службой финансового мониторинга по 115-ФЗ, клиенту необходимо предоставить документы, раскрывающие смысл транзакции и подтверждающие происхождение денег. Это могут быть договор купли-продажи, платёжные документы, подтверждающие предыдущие операции, пояснительная записка с изложением сути операции. Взаимодействовать с банком. Документы следует направить в банк в срок, установленный кредитной организацией. При необходимости личного визита в отделение банка при себе необходимо иметь паспорт.

Согласно пояснениям ЦБ, кредитное учреждение должно предоставлять клиентам исчерпывающие сведения о том, на основании чего было принято решение о блокировке. Также банкам нужно пояснять, какие действия следует предпринять для снятия ограничений. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

В том случае, если клиент оперативно подтвердит легальность операции и предоставит все запрошенные банком документы, разблокировка может произойти в течение нескольких минут или часов, отмечает Кутьин.

Однако, если счёт получателя внесён в базу данных о мошеннических операциях, на это уходит больше времени. В этом случае действует «период охлаждения» — до двух дней, в течение которых операция не может быть исполнена, даже если клиент настаивает на её проведении.

Меры профилактики: как снизить риски блокировки

Чтобы избежать проблем с переводами, рекомендуется придерживаться следующих правил:

Информирование банка о крупных сделках. Перед осуществлением значимого платежа, например при покупке недвижимости или автомобиля, уведомите банк о предстоящей операции.

Документирование операций. Сохраняйте договоры, чеки и иные документы, подтверждающие крупные расходы и поступления.

Корректное заполнение назначения платежа. Используйте ясные формулировки: «возврат долга по расписке», «дарение денежных средств», «оплата по договору № ...».

Разделение личных и бизнес-финансов. Для получения регулярных доходов от предпринимательской деятельности следует использовать специальный расчётный счёт.

Тщательная проверка реквизитов. Копируйте платёжные данные из документов или используйте шаблоны, избегая ручного ввода.

Отказ от сомнительных переводов. Не следует участвовать в переводах денежных средств по просьбе третьих лиц за вознаграждение — это может квалифицироваться как участие в дропперских схемах.

Чтобы снизить вероятность блокировок, прежде всего нужно соблюдать финансовую гигиену. В том числе заранее предупреждать банк о нетипичных для вас операциях и взаимодействовать с кредитной организацией при возникновении вопросов по экономической сути операций. Евгений Иванов руководитель финансового мониторинга Банка ДОМ.РФ

Что нужно знать про блокировку банковских операций

Приостановка банковского перевода — это стандартный механизм финансового мониторинга и защиты, установленный российским законодательством.

Если вы понимаете, на каких правовых основаниях работают банки (прежде всего это законы № 115-ФЗ и № 161-ФЗ), и соблюдаете базовые правила финансовой дисциплины, вы можете значительно снизить вероятность блокировок.

В случае если блокировка всё же произошла, для успешного решения вопроса нужно оперативно обратиться в банк, а также иметь возможность подтвердить свои действия необходимыми документами.

