Банки следят за вами: переводы могут заблокировать в любой момент

Почему банк блокирует перевод в 2026 году: причины и что делать
Вы переводите деньги коллеге, оплачиваете покупку или отправляете средства себе на карту, но операция не проходит. Банк может заблокировать её по подозрению в мошенничестве, отмывании денег или по другим причинам. Рассказываем, какие транзакции подпадают под блокировку и как избежать подобных ситуаций.
Основные причины блокировки переводов
Борьба с отмыванием денег и финансированием преступности
Ключевым нормативным актом в данной сфере является закон № 115-ФЗ. В соответствии с ним банки обязаны осуществлять внутренний контроль за операциями клиентов.
Служба финансового мониторинга кредитной организации анализирует транзакции на предмет их соответствия критериям подозрительности. Основаниями для блокировки перевода могут служить:
- Операции от 1 миллиона рублей, связанные с покупкой и продажей иностранной валюты, приобретением ценных бумаг, сделками с драгоценными металлами и камнями, открытием вкладов в пользу третьих лиц.
- Операции с цифровой валютой.
- Нехарактерная для клиента активность: резкое увеличение оборотов, поступление крупных сумм от третьих лиц с последующим их быстрым снятием или переводом.
- Взаимодействие с подозрительными счетами. Банки блокируют транзакции, если видят, что получатель связан с офшорами и фирмами-однодневками.
Противодействие мошенничеству
Федеральный закон № 161‑ФЗ обязывает банки анализировать переводы на признаки мошеннических операций. Согласно ему кредитная организация должна предупреждать клиента о возможном обмане, если операция выглядит подозрительной, и приостанавливать платежи.
Ситуации, которые могут привести к остановке перевода:
- Получатель числится в чёрном списке. Его реквизиты есть в базе данных мошенников, которую ведёт Центробанк.
- Человек уже под следствием. Против адресата ведётся уголовное дело по обвинению в участии в мошеннической схеме.
- Сумма или время транзакции для вас нетипичны. Вы никогда не переводили больше 10 тысяч рублей, но решили отправить 500 тысяч рублей. Или всегда делаете переводы днём, а операция проходит в три часа ночи. Это выглядит подозрительно.
- Вы переводите деньги незнакомцу. Если за последние полгода у вас не было никаких финансовых контактов с этим человеком, а вы решили отправить ему крупную сумму, то банк может насторожиться. Такие операции вызывают подозрения, если перед этим вы перевели себе крупную сумму.
- Вы недавно меняли телефон. Смена номера в банковском приложении или на Госуслугах за последние двое суток — тревожный сигнал. Мошенники часто перевыпускают симки и привязывают чужие аккаунты к своим номерам.
- Задержки у банкомата. Если время обмена данными у банкомата превышает норматив, это тоже повод для блокировки. Так бывает, если между картой и считывателем стоит «прослойка» из оборудования мошенников.
- Телефонная активность резко изменилась. Это может быть аномально большое количество звонков с номера, привязанного к банковскому счёту клиента, или возросший объём входящих СМС от незнакомых лиц. Такую информацию банки получают от операторов связи и обязаны учитывать, если это происходило за шесть часов до момента отправления средств.
Технические ошибки и некорректные реквизиты
Значительная часть проблем при осуществлении переводов связана с человеческим фактором или техническими сбоями:
- Неверно указанный номер счёта, ИНН компании или некорректные данные получателя (Ф. И. О.). Системы банка-отправителя и банка-адресата проводят сверку реквизитов, и при несовпадении хотя бы одного параметра транзакция отклоняется. Тогда деньги возвращаются отправителю.
- Кратковременные нарушения в работе платёжных систем из-за обновлений программ, нагрузок на серверы или проблем с каналами связи могут приводить к приостановке обработки платежей.
Порядок действий при блокировке перевода
В случае приостановки операции клиенту рекомендуется:
- Связаться с кредитной организацией и уточнить причину блокировки. Если операция была приостановлена в рамках антифрод-мониторинга, для её подтверждения часто достаточно пройти идентификацию и подтвердить перевод.
- Предоставить подтверждающую документацию. Если блокировка инициирована службой финансового мониторинга по 115-ФЗ, клиенту необходимо предоставить документы, раскрывающие смысл транзакции и подтверждающие происхождение денег. Это могут быть договор купли-продажи, платёжные документы, подтверждающие предыдущие операции, пояснительная записка с изложением сути операции.
- Взаимодействовать с банком. Документы следует направить в банк в срок, установленный кредитной организацией. При необходимости личного визита в отделение банка при себе необходимо иметь паспорт.
Согласно пояснениям ЦБ, кредитное учреждение должно предоставлять клиентам исчерпывающие сведения о том, на основании чего было принято решение о блокировке. Также банкам нужно пояснять, какие действия следует предпринять для снятия ограничений.Василий Кутьиндиректор по аналитике Инго Банка
В том случае, если клиент оперативно подтвердит легальность операции и предоставит все запрошенные банком документы, разблокировка может произойти в течение нескольких минут или часов, отмечает Кутьин.
Однако, если счёт получателя внесён в базу данных о мошеннических операциях, на это уходит больше времени. В этом случае действует «период охлаждения» — до двух дней, в течение которых операция не может быть исполнена, даже если клиент настаивает на её проведении.
Меры профилактики: как снизить риски блокировки
Чтобы избежать проблем с переводами, рекомендуется придерживаться следующих правил:
- Информирование банка о крупных сделках. Перед осуществлением значимого платежа, например при покупке недвижимости или автомобиля, уведомите банк о предстоящей операции.
- Документирование операций. Сохраняйте договоры, чеки и иные документы, подтверждающие крупные расходы и поступления.
- Корректное заполнение назначения платежа. Используйте ясные формулировки: «возврат долга по расписке», «дарение денежных средств», «оплата по договору № ...».
- Разделение личных и бизнес-финансов. Для получения регулярных доходов от предпринимательской деятельности следует использовать специальный расчётный счёт.
- Тщательная проверка реквизитов. Копируйте платёжные данные из документов или используйте шаблоны, избегая ручного ввода.
- Отказ от сомнительных переводов. Не следует участвовать в переводах денежных средств по просьбе третьих лиц за вознаграждение — это может квалифицироваться как участие в дропперских схемах.
Чтобы снизить вероятность блокировок, прежде всего нужно соблюдать финансовую гигиену. В том числе заранее предупреждать банк о нетипичных для вас операциях и взаимодействовать с кредитной организацией при возникновении вопросов по экономической сути операций.Евгений Ивановруководитель финансового мониторинга Банка ДОМ.РФ
Что нужно знать про блокировку банковских операций
Приостановка банковского перевода — это стандартный механизм финансового мониторинга и защиты, установленный российским законодательством.
Если вы понимаете, на каких правовых основаниях работают банки (прежде всего это законы № 115-ФЗ и № 161-ФЗ), и соблюдаете базовые правила финансовой дисциплины, вы можете значительно снизить вероятность блокировок.
В случае если блокировка всё же произошла, для успешного решения вопроса нужно оперативно обратиться в банк, а также иметь возможность подтвердить свои действия необходимыми документами.
