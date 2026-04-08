Как перенести покупки на кредитку и освободить деньги на карте

Бывает, что деньги на дебетовой карте уже ушли на обычные покупки, а потом срочно понадобились на перевод, снятие наличных или другие неотложные расходы. В такой ситуации может выручить сервис переноса покупок с дебетовой карты на кредитную в Сбербанке. Он позволяет перенести часть уже оплаченных трат на кредитку и вернуть деньги обратно на дебетовую карту.

Разбираемся, как работает этот сервис, какие операции можно перенести и что важно учитывать, чтобы пользоваться им без лишних расходов.

Как работает перенос

Сервис доступен клиентам Сбера, у которых есть и дебетовая, и кредитная карты банка. Сценарий простой:

В приложении СберБанк Онлайн выберите кредитную карту и функцию «Перенести покупки». Отметьте траты, которые хотите перевести с дебетовой карты на кредитную. Подтвердите операцию.

После этого соответствующая сумма списывается с кредитной карты и возвращается на дебетовую. То есть деньги снова становятся доступны для ваших текущих нужд.

Главный плюс сервиса в том, что на перенесённую сумму начинает действовать льготный период — до 120 дней без процентов. Но это работает только в том случае, если вы успеете вернуть деньги вовремя.

Что даёт сервис

Перенос покупок — это способ гибко управлять личными деньгами, если временно не хватает свободных средств на карте. Он может пригодиться, когда:

срочно нужен перевод;

требуется снять наличные;

появились незапланированные траты;

хочется перераспределить бюджет без оформления нового кредита.

При этом важно помнить: сервис не отменяет сам долг, а только переводит уже совершённые расходы на кредитную карту. Пользоваться им стоит осознанно и с пониманием сроков возврата.

Какие покупки можно перенести на кредитку

Перенести на кредитную карту можно не каждую операцию. Сервис работает только с оплатой товаров и услуг в обычных и интернет-магазинах.

Не получится перенести:

оплату коммунальных услуг;

переводы и снятие наличных;

платежи через банкоматы;

погашение микрозаймов и кредитов;

операции с ценными бумагами;

платежи в ломбардах и казино.

Условия переноса

Перед использованием сервиса стоит обратить внимание на несколько условий.

Льготный период

У вас будет до 120 дней, чтобы вернуть деньги без процентов.

Комиссия

Когда вы переводите траты, совершённые сегодня или вчера, комиссия не взимается.

Если операция была раньше, комиссия составит 6%. Важно: время операции определяется по московскому времени, даже если вы находитесь в другом регионе.

Количество операций

Перенести можно любое количество покупок, если их общая сумма не превышает ваш кредитный лимит. При этом за один раз можно перенести не более 25 операций.

Срок давности покупок

Перенести получится только траты, совершённые в текущем и прошлом месяце.

Бонусы

Если за операцию по дебетовой карте уже были начислены бонусы СберСпасибо, они сохранятся.

Как контролировать переносы

Все операции по переносу покупок отображаются в СберБанк Онлайн. Можно в любой момент проверить, какие траты были перенесены, на какую сумму и когда заканчивается льготный период. Так проще следить за своими обязательствами и не допустить лишних процентов.

Главное о переносе покупок на кредитку

Сервис переноса покупок с дебетовой карты на кредитную помогает быстро освободить деньги на карте, если они нужны прямо сейчас. Он подойдёт тем, кто хочет гибко управлять своими расходами и закрывать краткосрочные финансовые разрывы без лишних действий.

Главное — помнить о льготном периоде и заранее планировать возврат суммы. Тогда сервис действительно станет удобной подстраховкой, а не дополнительной нагрузкой на бюджет.

