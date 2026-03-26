Сколько денег можно перевести за раз без подозрений

Переводы близким и друзьям — обычная практика, но крупные суммы могут привлечь внимание службы финансового мониторинга банка или налоговой. Чтобы избежать блокировок по 115-ФЗ и лишних вопросов, важно знать технические лимиты банков, правила Системы быстрых платежей (СБП) и налоговые нюансы безвозмездных переводов. Разобрали эти вопросы вместе с экспертами.

Лимиты по закону

В России нет прямого запрета на переводы между физическими лицами или суммы, которая автоматически облагается налогом.

Об этом сказал управляющий партнёр юридической компании ЭНСО Алексей Головченко.

Однако существуют технические ограничения Системы быстрых платежей (СБП), отметил эксперт. Сейчас можно перевести:

Перевод себе: до 1 миллиона рублей за одну операцию; до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами в разных банках.

до 1 миллиона рублей за одну операцию; до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами в разных банках. Перевод другим лицам: до 100 000 рублей в месяц — без комиссии. Свыше этой суммы взимается комиссия до 0,5% (максимум 1500 рублей).

Также банки устанавливают свои суточные или месячные лимиты, например пользователи Т-Банка могут переводить до 5 миллионов рублей в месяц с карты на карту. В ВТБ на переводы другим лицам действует лимит 1 миллион рублей в месяц.

Банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях, а также о переводах свыше 100 тысяч рублей за одну операцию или 1 миллиона рублей в месяц. Это не запрет на перевод, а механизм контроля, направленный на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, поясняет Головченко.

Нужно ли платить налог при переводе денег

Налоговая служба не облагает налогом безвозмездные переводы (подарки, помощь родственникам) независимо от суммы, указывает Головченко. Главное условие — отсутствие коммерческой цели.

Если перевод является оплатой за работу, услуги, товар или аренду, то он будет считаться доходом и подлежит налогообложению (НДФЛ 13–15%). Алексей Головченко управляющий партнер юридической компании «ЭНСО»

Подозрения у налоговой могут возникнуть при регулярных переводах без объяснений, независимо от статуса получателя.

Налоговая служба может запросить пояснения при проверках таких операций, но это не происходит автоматически, объясняет управляющий партнёр юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев. По его словам, необходимо самостоятельно декларировать доход, который подлежит налогообложению.

Какие суммы можно переводить без риска — и как это сделать

Нет лимита суммы, после которой транзакции выглядят более подозрительными для банка и налоговой, отмечают эксперты. По словам юристов, контролирующие инстанции учитывают общую картину и обращают внимание на совокупность факторов:

количество переводов в сутки;

количество разных получателей;

время между получением и отправкой;

соотношение суммы перевода к регулярному обороту по карте.

Всё зависит от конкретной ситуации и финансового состояния человека. Но если, например, сумма разового перевода в 20 раз больше, чем сумма регулярного оборота по карте (неважно, перевод родственнику или нет), могут возникнуть вопросы. Даниил Базылев управляющий партнёр юридической компании Sakura Legal

Перевод крупных сумм требует особого внимания. Алексей Головченко рекомендует разбивать сумму от нескольких миллионов рублей на несколько переводов, чтобы избежать автоматического внимания Росфинмониторинга.

Тем не менее дробление переводов в короткий промежуток времени может выглядеть подозрительно для банка, особенно если это происходит, например, с интервалом в 5 минут, указывает Базылев. Поэтому он советует ориентироваться на законные лимиты и ограничения банков. При этом всегда нужно быть готовым обосновать каждый перевод, отмечает эксперт.

Если ваш реальный доход не превышает в десятки раз декларируемый и ваши переводы не часть бизнес-процесса — переживать не стоит, рекомендую изучить лимиты в конкретном банке, подобрать наилучшие условия банковского обслуживания и спокойно переводить деньги. Даниил Базылев управляющий партнёр юридической компании Sakura Legal

Для прозрачности Головченко рекомендует сопровождать переводы комментариями, поскольку они часть документации, которую анализирует ФНС, отмечает Головченко.

Рекомендуется писать нейтрально: «подарок», «помощь родственнику», «возврат долга» — для прозрачности при проверках. Избегайте фраз, указывающих на оплату («за работу», «за товар»), чтобы не вызвать подозрений в доходе. Алексей Головченко управляющий партнер юридической компании «ЭНСО»

Что делать, если у банка возникли вопросы

Если банк заблокировал операцию по 115-ФЗ и запросил пояснения, главное — не паниковать и действовать прозрачно:

Выполните инструкции банка и обоснуйте цель перевода.

Подготовьте подтверждающие документы: договор дарения/займа, расписку, документы, подтверждающие родство.

Если потребуется, будьте готовы предоставить документы, подтверждающие происхождение денег.

Как переводить деньги безопасно и прозрачно: рекомендации экспертов

Обобщая советы Алексея Головченко и Даниила Базылева, можно выделить следующие ключевые рекомендации для безопасных и прозрачных переводов:

Используйте дебетовые карты. Переводы с кредитных карт вызывают больше вопросов у мониторинга и облагаются комиссиями.

Храните документы. Для крупных сумм имейте подтверждение (договор дарения, расписка).

Следите за соответствием доходов. Регулярные переводы, значительно превышающие официальный доход, — главный триггер для проверки.

