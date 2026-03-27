Трамп кардинально изменил доллар

Подпись действующего президента впервые в истории США появится на американских долларах. Министерство финансов объявило о планах разместить «автограф» Дональда Трампа на банкнотах в честь 250-летия независимости Штатов. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщило агентство Reuters.

Первые стодолларовые купюры с обновленной подписью выйдут из печати уже в июне. При этом в дальнейшем изменения коснутся и других номиналов банкнот. Примечательно, что впервые за 165 лет с денежных знаков исчезнет подпись казначея США. Но в остальном дизайн банкнот останется прежним.

Министерство финансов по-прежнему выпускает банкноты с подписями бывшего министра финансов Джо Байдена Джанет Йеллен и бывшего казначея Линн Малербы, — говорится в материале.

Кроме того, в 250-летию США Казначейство также планирует выпустить золотую юбилейную монету с изображением Дональда Трампа. Дизайн монеты весом 24 карата уже одобрен специальной комиссией и должен быть окончательно утвержден перед началом чеканки.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо вручила Нобелевскую премию мира Дональду Трампу. По словам американского лидера, подобное решение является «прекрасным жестом взаимного уважения».

Старые доллары: почему их трудно обменять и где сделать это без комиссии