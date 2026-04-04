В долг без процентов: как не переплачивать по кредитке

Непредвиденные расходы — то, что может случиться с каждым. Удачное предложение на распродаже, поломка бытовой техники, необходимость помочь близкому — всё это требует затрат здесь и сейчас. И, если свободных денег нет, многие прибегают к кредитным картам. В этой статье рассказываем о кредитной СберКарте Фикс — кредитке с фиксированной платой без процентов.

Какие условия у СберКарты Фикс

Сбербанк создал карту Фикс для тех, кому нужен простой кредитный инструмент без сложных расчётов. Здесь нет привычных процентов годовых, которые трудно посчитать. Вместо этого — понятная фиксированная комиссия.

Принцип работы карты такой:

Если вернуть долг в том же месяце, когда совершались траты, то переплаты не будет.

в том же месяце, когда совершались траты, то переплаты не будет. Если не успеть, банк начислит комиссию за пользование деньгами. Она фиксированная: 50 рублей за каждую 1000 рублей долга (или часть тысячи) на конец месяца.

Снятие наличных и переводы без комиссии — это одно из главных преимуществ карты. Но есть условие: суммарно за месяц (включая и снятие, и переводы) вы не должны превысить лимит 50 000 рублей.

Как это работает. Допустим, в этом месяце вы сняли 20 тысяч рублей на аренду квартиры и перевели родителям ещё 15 тысяч рублей. Общая сумма операций составила: 20 000 + 15 000 = 35 000 рублей.

Это меньше лимита в 50 тысяч, поэтому обе операции прошли без комиссии. Если бы сумма превысила этот лимит, за разницу пришлось бы заплатить комиссию согласно тарифам банка.

Какие ещё условия:

Сумму кредитного лимита банк определит индивидуально после рассмотрения вашей заявки. Вернуть основной долг можно в течение пяти лет. Если не уложиться в этот срок, на остаток долга начнут начисляться проценты по ставке около 49,8–59,8% годовых.

Как работает льготный период по карте

СберКарта Фикс от Сбербанка отличается прозрачной схемой расчётов. Поэтому она подойдёт тем, кто только начинает знакомиться с кредитными продуктами.

Как работает «бесплатный» период

Льготный период по карте действует до конца календарного месяца, в котором вы совершили покупку.

Например, в этом месяце вам нужно оплатить страховку на автомобиль и заменить масло в двигателе на сумму 14 тысяч рублей. До зарплаты осталась неделя. Вы оплачиваете всё СберКартой Фикс, а после получения зарплаты — до конца текущего месяца — возвращаете банку ровно 14 тысяч рублей. Комиссия не начисляется.

Что будет, если не вернуть долг вовремя

Если до конца месяца вы не внесли всю сумму долга, банк начислит комиссию за месяц в размере 700 рублей. Это не процентная ставка в привычном понимании, а фиксированная плата за пользование деньгами: 50 рублей за каждую полную и неполную (любая сумма больше нуля) 1000 рублей основного долга на конец месяца.

Расчёт:

Долг 14 000 рублей.

Ставка: 50 рублей за каждую 1000 рублей долга.

14 × 50 = 700 рублей.

Эту сумму необходимо оплатить в течение следующего календарного месяца (до конца месяца, следующего за месяцем траты). Если пропустить этот платёж, банк начислит штраф за просрочку (500 рублей) и передаст информацию в бюро кредитных историй (БКИ), что повлияет на вашу кредитную репутацию.

Как изменить дату платежа

По умолчанию дата платежа — последний день месяца. Но Сбербанк позволяет перенести её на любое число с 1-го по 28-е. Это удобно, если зарплата приходит позже или нужно синхронизировать платежи по разным кредитам.

Важные нюансы:

Стоимость услуги: изменение даты платежа стоит 900 рублей.

изменение даты платежа стоит 900 рублей. Срок действия: новая дата фиксируется на весь срок использования карты. Повторно изменить её можно будет только через год.

новая дата фиксируется на весь срок использования карты. Повторно изменить её можно будет только через год. Как это работает: если вы перенесли дату на 15-е число, то долг за апрель нужно погасить до конца апреля, а долг за май — уже до 15 июня.

Какие ещё возможности есть у СберКарты Фикс

Привяжите СберКарту Фикс к счёту основной карты — и она станет вашим финансовым резервом. Если при оплате на кассе денег на дебетовой карте не хватит, банк автоматически спишет недостающую сумму с кредитки.

Со СберКартой Фикс можно получать кешбэк до 10% бонусами Спасибо. Для этого ежемесячно выбирайте любимые категории трат в приложении Сбербанк Онлайн и оплачивайте покупки кредиткой.

Как оформить СберКарту Фикс

Оформить кредитную СберКарту Фикс могут граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет. Есть несколько способов, как это сделать: в СберБанк Онлайн, на сайте банка или в офисе. Вот инструкция, как сделать это в приложении.

Проще всего перейти по прямой ссылке. Если хотите пройти весь путь заказа самостоятельно, то вот что нужно сделать:

Зайдите в приложение и пролистайте до раздела «Сервисы». Выберите «Оформить» — «Кредитную карту». Пролистайте вниз до кнопки «Вам доступны другие условия» и нажмите на неё. Среди предложений появится СберКарта Фикс.

На сайте Сбера:

Зайдите в меню для частных клиентов и выберите «Карты». Нажмите на «Кредитные карты». Далее — «Оформить» кредитную карту Фикс.

В офисе:

Выберите удобный для вас офис на карте. Придите туда с паспортом. Скажите сотруднику, что хотите оформить кредитную карту Фикс.

После подачи заявки вы получите ответ в течение пары минут. Если у вас уже есть кредитная карта Сбера, то оформить новую не получится.

Как не переплачивать по кредитке: главное

Кредитная СберКарта Фикс — удобный инструмент для повседневных трат, когда не хватает собственных средств. Главное правило простое: верните долг до конца месяца — и пользование деньгами будет бесплатным. Для крупных покупок, которые не получится погасить в срок, лучше рассмотреть другие кредитные продукты банка с более выгодными условиями.

