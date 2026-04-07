Предприниматели смогут платить необычными способами

Сбербанк подключил два новых способа оплаты для индивидуальных предпринимателей. Теперь провести платёж прямо с расчётного счёта можно с помощью сервиса Вжух или по QR-коду через SberPay, следует из пресс-релиза банка (есть в распоряжении «Рамблера»).

© Prykhodov/iStock.com, Сбер, Рамблер

Чтобы новые функции заработали, нужно обновить приложение СберБанк Онлайн:

для iPhone нужна версия приложения от 16.13;

для Android — от 17.0.

Малый бизнес ценит скорость и гибкость в расчётах. Многие предприниматели привыкли к бесконтактной оплате в повседневной жизни и хотели бы использовать такой же сценарий для бизнеса. Теперь это возможно, — сказал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

Чтобы оплатить покупку через Вжух, поднесите смартфон с открытым СберБанк Онлайн к терминалу, выберите счёт и подтвердите операцию. Функция доступна даже без интернета прямо с экрана входа в приложение.

Для оплаты через SberPay QR достаточно отсканировать код на терминале и подтвердить списание с выбранного счёта.

По итогам 2025 года сумма оплаты альтернативными способами в Сбере превысила 5 триллионов рублей. Клиенты банка пользуются платежами по биометрии, сервисом Вжух, онлайн-оплатой SberPay и QR-кодами.

