Клиенты Сбера теперь могут предварительно записаться на визит в офис банка

В приложении СберБанк Онлайн теперь можно заранее записаться на визит в офис банка, выбрав удобный график его работы и отделение. Это позволит избежать очередей и сэкономить время. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Чтобы воспользоваться новой функцией, клиенту нужно:

открыть карту в приложении;

нажать «Посетить офис»;

выбрать отделение, дату, время и цель визита.

После этого система выдаст цифровой код бронирования. В офисе достаточно ввести этот код в терминал — вместо обычного талона клиент получит приоритетный и сразу попадёт к специалисту.

За день до визита придёт напоминание, а если изменится график работы отделения, пользователь получит уведомление. Запись можно отменить в любой момент прямо в приложении.

Сбер запустил бесконтактную оплату для предпринимателей