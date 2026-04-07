Клиенты Сбера теперь могут предварительно записаться на визит в офис банка
В приложении СберБанк Онлайн теперь можно заранее записаться на визит в офис банка, выбрав удобный график его работы и отделение. Это позволит избежать очередей и сэкономить время. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.
Чтобы воспользоваться новой функцией, клиенту нужно:
- открыть карту в приложении;
- нажать «Посетить офис»;
- выбрать отделение, дату, время и цель визита.
После этого система выдаст цифровой код бронирования. В офисе достаточно ввести этот код в терминал — вместо обычного талона клиент получит приоритетный и сразу попадёт к специалисту.
За день до визита придёт напоминание, а если изменится график работы отделения, пользователь получит уведомление. Запись можно отменить в любой момент прямо в приложении.