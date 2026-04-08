Отключите лишние подписки: как вернуть себе тысячи рублей

Если у вас есть подписки, каждый месяц с вашей карты списываются небольшие суммы, которые вы почти не замечаете. О некоторых сервисах вы забываете уже через пару месяцев. Как и о том, что подписку на них нужно отменить. В итоге за год такие мелкие расходы превращаются во внушительный чек на десятки тысяч рублей. Разбираемся, как вернуть контроль над своими подписками.

Сколько мы теряем на неиспользуемых подписках

По данным совместного исследования компаний «Росгосстрах» и ЮMoney, почти половина россиян (49%) подписаны как минимум на один платный сервис. Большинство (39%) тратят на подписки до 500 рублей в месяц.

Траты остальных участников опроса:

от 500 до 1000 рублей — 27%;

от 1000 до 3000 рублей — 18%;

от 3000 рублей — 8%;

затруднились ответить — 8%.

При этом 22% опрошенных узнают о списании уже по факту оплаты, а системно управляют подписками через платёжные сервисы лишь 6% пользователей.

Чем опасны бесконтрольные подписки

Основной риск при оформлении подписок в том, что по отдельности каждая из них кажется недорогой, но их общая стоимость может оказать давление на личный бюджет.

Допустим, вы подписались на два онлайн-кинотеатра, музыкальный стриминг, приложение для заметок и облачное хранилище на 1 ТБ. Общий платёж в месяц составил 1890 рублей. Через год вы провели ревизию и выяснили, что используете только один из трёх кинотеатров, а приложение для заметок открывали всего пару раз.

Если бы вы отключили эти подписки, ваш ежемесячный платёж снизится до 590 рублей. Экономия составила бы 1300 рублей в месяц или 15 600 рублей в год. На эти деньги можно купить абонемент в фитнес-зал, оплатить три похода в ресторан или открыть вклад и получать проценты.

Как провести ревизию подписок за 10 минут

Шаг 1. Откройте выписку по карте за последние 2-3 месяца. Отметьте все регулярные списания.

Шаг 2. Составьте список: сервис, сумма, дата списания.

Шаг 3. По каждому пункту задайте себе вопрос: «Пользовался ли я этим сервисом за последний месяц? Будет ли мне жалко, если я отключу подписку прямо сейчас?».

Шаг 4. Если ответ — «нет», отключайте подписку. Зайдите в настройки сервиса или привязанного аккаунта, найдите раздел «Подписки» и выберите отмену платежей.

Установите напоминание в календаре за 3–5 дней до планового списания — так у вас будет время решить, продлевать подписку или нет. Особое внимание уделите годовым подпискам. Плата за них списывается один раз, но обычно это самая крупная сумма.

Что важно запомнить

Цифровые подписки опасны не столько размером ежемесячного платежа, сколько его незаметностью. 199 рублей в месяц — мелочь, на которую вы не обращаете внимания. Но пять таких «мелочей» — это уже тысяча рублей в месяц и 12 тысяч в год.

Проверьте свои платные подписки и отключите те, которыми не пользуетесь. Эти деньги лучше направить на накопления или закрыть мелкие долги. Один из главных принципов личных финансов — не платить за то, что не приносит пользы.

