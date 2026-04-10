Почему в магазине настаивают на оплате через СБП и как платить, не теряя кешбэк

Карта осталась дома, телефон в руке, кассир показывает QR-код для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Вы сканируете, платите и теряете кешбэк. Магазинам такая ситуация выгодна, а вам — нет. Но если вы клиент Сбера, оплачивать покупки без физической карты можно разными способами, получая бонусы. Разбираемся, что это за способы, как отличить QR Сбера от обычного кода продавца и что говорить на кассе, чтобы не потерять кешбэк.

Почему магазинам выгоден СБП, а вам — нет

Комиссия при использовании СБП для магазина обычно ниже, чем плата за эквайринг. При ежедневном обороте в сотни тысяч и миллионы рублей разница значительна. Кроме того, эквайринг теперь облагается налогом на добавленную стоимость (НДС).

Однако для вас оплата по СБП — это перевод, а не покупка. Кешбэк за переводы не начисляется, а если с товаром возникнут проблемы, такой платёж иногда сложнее оспорить. Проблемы возможны при оплате в небольших магазинах, когда деньги поступают на личный счёт владельца, особенно если вам не выдали чек.

Получается, магазин экономит на комиссии, но вы теряете бонусы и защиту.

Четыре способа платить без карты и получать бонусы Спасибо

Помимо стандартной банковской карты, в Сбере существует несколько удобных альтернативных способов оплаты, позволяющих сохранять кешбэк. Главное — использовать именно те, которые встроены в экосистему банка.

Важно отличать QR от магазина для оплаты через СБП от QR Сбера — это разные вещи. Первый ведёт на перевод, второй — на платёж через систему банка с сохранением всех бонусов Спасибо. Если на кассе есть наклейка с логотипом Сбера и QR-кодом — это безопасный способ.

Что говорить на кассе

Чтобы избежать неприятных ситуаций и не лишиться кешбэка при оплате QR-кодом, запомните несколько полезных выражений.

Если кассир предлагает оплату по QR-коду:

Первый вариант:

— «Оплата по QR, быстро и удобно, у нас QR от Сбера».

— «Хорошо, я готов».

Второй вариант:

— «Давайте оплатим по СБП» / «У нас акция на СБП».

— «Мне важнее кешбэк от банка, я лучше оплачу через SberPay (Вжух, улыбкой).

Если кассир жалуется на терминал:

— «Терминал долго обрабатывает платежи».

— «У меня SberPay / Вжух, это мгновенно».

Используя методы оплаты от Сбера, вы не обманываете магазин, а просто не даёте ему сэкономить за ваш счёт и сохраняете свои бонусы Спасибо.

Чек-лист: что проверить прямо сейчас, чтобы не потерять кешбэк

Подключена ли программа «Спасибо» (в приложении СберБанк Онлайн: Все сервисы → СберСпасибо).

Привязана ли карта к SberPay (Настройки → SberPay).

Работает ли Вжух. Нужна актуальная версия приложения Сбербанк Онлайн (для iOS не ниже 16.13, для Android не ниже 17.0.) и блютуз не ниже 5.0. Не забудьте дать приложению разрешение на использование блютуз. Убедиться, что оплата работает, можно в разделе «Способы оплаты» — «Оплата телефоном \ Вжух».

Сдана ли биометрия для оплаты улыбкой (в отделениях или приложении).

Знаете ли вы, как выглядит QR Сбера.

Главное об оплате по СБП и альтернативных способах от Сбера

QR-код от магазина для оплаты через СБП — это способ экономии продавца за ваш счёт. Вы теряете кешбэк и усложняете себе жизнь в случае проблем с покупкой.

Сбер даёт несколько способов платить без карты и без потери кешбэка: SberPay, Вжух, оплата улыбкой и QR-код банка. Они работают по-разному, но при их использовании вам начисляют бонусы Спасибо.

На кассе вы имеете полное право отказаться от оплаты по СБП и выбрать другой способ. Пользуйтесь SberPay, Вжух или Оплатой улыбкой, оплачивайте покупки по QR от Сбера и копите бонусы Спасибо, даже если карта осталась дома.

