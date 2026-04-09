Россиянам усложнят переводы через Систему быстрых платежей

С 1 июля 2026 года при каждом переводе денег через Систему быстрых платежей (СБП) россиянам потребуется указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Об этом на форуме НСПК «Антифродум» заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков. Его слова приводит РИА Новости.

Нововведение направлено против дропперов — подставных лиц, через которых мошенники выводят украденные деньги, отметил Юрков. Вводить ИНН будет необходимо при переводах и платежах «физлицо-физлицу» и «юрлицо-физлицу».

ИНН — универсальный ключ. Он позволит проверять риски одновременно и в СБП, и в платежной системе "Мир", чтобы усложнить дропперам обход старых ограничений, — руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков.

Посмотреть свой идентификационный номер можно на сайте налоговой.

