5 фишек в СберБанк Онлайн, о которых вы могли не знать

Сбер активно развивает своё приложение, и сейчас это уже не просто сервис для переводов, а полноценный финансовый консультант в вашем телефоне. Если вы клиент банка, весь его функционал доступен вам сразу после установки. Если у вас ещё нет карты Сбера, выпустите её, и при необходимости сотрудники банка помогут вам установить СберБанк Онлайн. В этой статье разберём пять фишек приложения, которые могут упростить вам жизнь.

Финансовые цели

Сервис «Цели» поможет вам накопить на желаемую покупку прямо в приложении.

Работает это следующим образом: 1. Во вкладке «Накопления» перейдите в раздел «Открыть новое».

2. Выберите «Цели», выберите тип цели из предложенных вариантов и нажмите «Создать».

3. Укажите параметры цели (срок, сумму) и привяжите счёт, на котором будете копить. Это может быть либо вклад, либо накопительный, либо брокерский счёт.

4. Готово: теперь сервис будет показывать вам, сколько ещё осталось до цели и сколько нужно отложить, чтобы успеть в срок. Дополнительно в приложении можно составить план действий, который поможет достичь цели, а также подключить автонакопление, чтобы деньги откладывались без вашего участия.

Финансовое здоровье

В приложении Сбера можно провести анализ своего финансового здоровья. С физическим состоянием это не имеет ничего общего: финансовое здоровье — это то, насколько вы готовы справляться с материальными трудностями. Сервис Сбера оценивает ваши накопления, траты, кредиты и инвестиции и на основе этого анализа делает оценку вашего финансового здоровья. Кроме того, вы можете сравнить свои показатели с результатами других клиентов банка со схожим возрастом, местом проживания и доходом. Также приложение может давать персонализированные советы, например составить план расходов.

Чтобы воспользоваться сервисом: 1. Войдите в СберБанк Онлайн.

2. В строке поиска напишите «Финансовое здоровье».

3. Выберите нужный раздел и посмотрите результаты оценки вашего финансового здоровья.

Анализ финансов

Забудьте про платные сервисы для ведения бюджета. Раздел «Анализ финансов» в приложении Сбера полностью их заменяет.

В нём вы можете: 1. Контролировать расходы. В анализ автоматически добавляются платежи, которые вы делаете с карты Сбербанка. Если вы платите наличными или картой другого банка, можно добавить расход вручную, и он тоже будет учитываться. 2. Отслеживать доходы. Здесь всё аналогично. Если деньги пришли не на карту Сбера, поступление можно указать вручную. 3. Составлять план расходов. Если вы тратите деньги бесконтрольно, это поможет экономить. 4. Отслеживать ближайшие платежи. В сервис встроен календарь, в котором вы можете указать ближайшие расходы или зачисления, чтобы ничего не забыть. Дополнительно сервис анализирует, какой процент от дохода вы тратите, и даёт советы, как оптимизировать расходы. Чтобы найти этот сервис в приложении СберБанк Онлайн, достаточно ввести в строке поиска «Анализ финансов».

Близкие рядом

Если у вас есть ребёнок, пожилой родственник или просто человек, которого вы хотите защитить от мошенников, в этом вам поможет сервис «Близкие рядом». С его помощью вы можете подключиться к счёту близкого человека и проверять его платёжные операции, если банк сочтёт их подозрительными. Также отдельно можно подключить уведомления по всем поступлениям и списаниям с карт и счетов человека. Первая функция бесплатная, а вторая стоит 99 рублей за каждого клиента, операции которого вы хотите контролировать.

Чтобы подключить сервис «Близкие рядом»: 1. Введите в поисковой строке в СберБанк Онлайн название услуги.

2. Отправьте или примите запрос на подключение.

3. После того как вы или ваш близкий примете запрос, ваши аккаунты будут связаны и вы или он сможете проверять подозрительные операции.

4. При желании можно будет подключить уведомления, и тогда вы будете получать оповещения об операциях по счетам связанного аккаунта.

Сервис для самозанятых

В приложении Сбера есть отдельный сервис для самозанятых под названием «Своё дело». Он позволяет вести документооборот с клиентами и налоговой: формировать и аннулировать чеки, уплачивать налог, заказывать справки и даже подключить автоматическую регистрацию дохода.

Сервис «Своё дело» (другое название — «Самозанятость») — это по сути замена приложению «Мой налог». Чтобы его подключить: 1. Войдите в СберБанк Онлайн.

2. В строке поиска напишите «Своё дело».

3. Откройте сервис.

4. Нажмите «Подключить», укажите номер телефона, регион и вид деятельности.

5. Нажмите «Продолжить» и дождитесь оформления.

Главное

СберБанк Онлайн давно перестал быть просто приложением для переводов. В нём собраны инструменты, которые помогают управлять деньгами: от автоматического учёта расходов до контроля за финансами близких. Многие из этих функций способны заменить платные сервисы и сэкономить вам время. Для тех, кто хочет навести порядок в бюджете, в приложении работают сервисы «Анализ финансов» и «Финансовое здоровье»: они автоматически категоризируют траты, подсвечивают слабые места и даже сравнивают ваши показатели с другими людьми вашего возраста и дохода. Если нужно накопить на конкретную цель — поможет сервис «Цели». Чтобы обезопасить пожилых родственников или детей от мошенников — функция «Близкие рядом». А для самозанятых Сбер разработал полноценную замену «Моего налога» — сервис «Своё дело», позволяющий формировать чеки и платить налоги. Все эти инструменты уже в вашем телефоне, достаточно знать, где их искать. Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, г. Москва). Erid: F7NfYUJCUneTVTiuNc3h СберБанк Онлайн 6+

