Назван способ повысить безопасность оплаты товаров и услуг в интернете

Когда вы привязываете основную банковскую карту к маркетплейсу, доставке еды, онлайн-кинотеатру или малоизвестному интернет-магазину, её реквизиты становятся частью базы данных. В случае утечки злоумышленники получат номер карты, срок её действия и CVV-код. Этого достаточно для списания средств без подтверждения со стороны владельца. Самый простой и действенный способ защитить свои деньги — завести отдельную виртуальную карту исключительно для покупок в интернете.

Что такое виртуальная карта и почему её стоит открыть каждому

Виртуальная карта — это полноценное платежное средство, которое существует только в электронном виде. У нее есть номер, срок действия и CVV, но нет пластикового носителя.

Как выпуск отдельной виртуальной карты поможет защитить ваши средства:

Изоляция основного банковского счета. В случае утечки данных виртуальной карты пострадает только она, а ваши основные средства останутся в безопасности.

Нулевой баланс по умолчанию. Переводите на неё ровно столько, сколько нужно на конкретную покупку. Остальные средства держите на других счетах.

Отсутствие физического носителя. Пластиковую карту можно потерять, её могут украсть или незаметно скопировать данные с магнитной полосы (скимминг). Виртуальная карта существует только в приложении банка на вашем смартфоне.

Виртуальная карта защищает от утечек данных, но не от фишинга. Если вы сами введёте её реквизиты на поддельном сайте, мошенники спишут деньги так же быстро, как и с обычной. Не переходите по ссылкам из сомнительных писем и мессенджеров для оплаты.

Как выпустить и настроить виртуальную карту

Общая инструкция:

Шаг 1. Откройте приложение банка. Найдите раздел «Карты» → «Выпустить новую». Выберите тип «Виртуальная» или «Цифровая». Обычно такие карты бесплатные и оформляются моментально.

Шаг 2. Установите суточный лимит на операции. Для интернет-покупок рекомендуется ограничение в 5–10 тысяч рублей. Этого достаточно для большинства повседневных трат: еда, такси, подписки. Крупные покупки, как техника или мебель, проводите либо с временным повышением лимита, либо отдельным переводом. Отключите автоматическое пополнение.

Шаг 3. Настройте подтверждение для всех операций по одноразовому паролю из СМС или push-уведомлению.

Шаг 4. Совершите тестовую покупку на любом проверенном сайте. Если всё прошло успешно, отвяжите основную карту от всех интернет-сервисов и используйте только виртуальную

Никогда не храните данные виртуальной карты в заметках телефона, скриншотах или облачных сервисах.

Главное о выпуске виртуальной карты для защиты денег

Выпуск отдельной виртуальной карты для интернет-покупок занимает около пяти минут. Дополнительных расходов это не требует. После оформления отвяжите основную банковскую карту от всех интернет-сервисов.

Для повышения безопасности установите суточный лимит — 5–10 тысяч рублей. Включите подтверждение каждой операции по СМС или push-уведомлению. Переводите на карту ровно столько, сколько нужно на конкретную покупку. Не храните лишние средства на виртуальном счёте.

Почему в магазине настаивают на оплате через СБП и как платить, не теряя кешбэк