В ЦБ прокомментировали слухи об изменении условий переводов по СБП

Появившаяся в СМИ информация об изменении стоимости переводов для граждан и бизнеса через систему быстрых платежей (СБП) с 1 мая не соответствует действительности. Условия останутся прежними. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Центрального банка России.

— Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Все размеры тарифов остались без изменений. В том числе, как и ранее для граждан переводы до 100 тыс рублей в месяц — бесплатные, — передает сообщение регулятора РИА Новости.

С 1 июля в России будет необходимо указывать ИНН при переводах и платежах, которые проводятся через СБП. Эту меру введут с целью противодействия дропперству. Представители Национальной системы платежных карт заявили, что ИНН является таким реквизитом, который почти невозможно заменить.

Юрист Дмитрий Кваша в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, когда крупные переводы себе по СБП могут принять за мошенничество. Как рассказал эксперт, переводы себе через СПБ не запрещены, но из-за активности злоумышленников они будут под дополнительным контролем.

