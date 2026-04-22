В Центробанке России заявили, что условия переводов с помощью Системы быстрых платежей (СБП) не изменятся для физлиц и бизнеса с 1 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЦБ подчеркнули, что тарифы СБП не меняются. Представители регулятора отметили, что переводы до ста тысяч рублей в месяц остаются бесплатными для граждан.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 1 мая изменится стоимость переводов по СБП. Отмечалось, что минимальный тариф составит пять копеек, а максимальный - три рубля (в зависимости от суммы перевода). Портал «Банки.ру» рассказал, о каких именно изменениях идет речь, ссылаясь на решение Совета директоров ЦБ от 27 марта.

СБП: что такое система быстрых платежей и для чего она нужна

В статье отмечалось, что раньше банки пользовались инфраструктурой СБП бесплатно, но с 1 мая будет введена «символическая плата» за каждую коммерческую операцию, проходящую через СБП. «Банки.ру» поясняли, что с банков будут взимать небольшую комиссию за обработку переводов, связанных с предпринимательской деятельностью. Это не касается переводов между физлицами, переводов самому себе, платежей в пользу государства.