Россиянам раскрыли, какой счёт удобен для хранения сбережений в валюте

Сберегательный счёт — один из самых недооценённых банковских продуктов. Он обеспечивает минимальную доходность, но при этом позволяет свободно распоряжаться деньгами. Например, хранить сбережения в иностранной валюте без необходимости совершать регулярные операции. Разбираемся, чем он отличается от других счетов, в каких ещё случаях будет полезен и как открыть его в Сбербанке.

Что такое сберегательный счёт

Сберегательный счёт сочетает функции обычного расчётного счёта и депозита. Банк начисляет проценты на остаток средств, при этом вы можете в любой момент пополнить счет или снять с него деньги — без штрафов и без потери процентов за предыдущие периоды.

В отличие от классического вклада, сберегательный счёт бессрочный и действует, пока вы сами его не закроете. Проценты по нему, как правило, намного ниже, чем по вкладам (0,01–1% годовых). Но деньги остаются доступными в любой момент.

Сберегательный счёт позволяет хранить деньги в валюте, не совершая регулярных покупок или других действий. Такой счёт удобен для тех, кто хочет просто сохранить средства, не отслеживая платёжную активность.

Также сберегательные счета часто используются при оформлении ипотечного кредита. На них перечисляется сумма первоначального взноса, а затем — кредитные средства. В дальнейшем именно с такого счёта списываются ежемесячные платежи. Это обеспечивает прозрачность и безопасность расчётов между банком и заёмщиком, а также упрощает контроль за погашением кредита.

Из-за гибкости сберегательные счета подходят для разных жизненных ситуаций — от временного размещения крупной суммы до создания подушки безопасности.

Чем сберегательный счёт отличается от других

Отличия от накопительного счёта

На первый взгляд сберегательный и накопительный счета похожи. Оба бессрочные и не имеют ограничений по пополнению и снятию. Но есть два принципиальных отличия:

Ставка. По сберегательному счёту фиксированная и чаще всего составляет 0,01% годовых. По накопительному счёту она может быть значительно выше, но зависеть от ряда условий: минимального остатка, суммы, наличия надбавок за оборот по карте или инвестициям. Валюта. Сберегательный счёт можно открыть в иностранной валюте. Накопительный — только в рублях. Ограничения. У накопительного счёта часто есть минимальный порог для начисления процентов и максимальная сумма, сверх которой доходность падает до 0,01%. У сберегательного таких ограничений нет.

Если ваша цель — получить доход, накопительный счёт предпочтительнее. Но если нужно просто хранить деньги с возможностью снять в любой момент, удобнее использовать сберегательный счёт.

Отличия от платёжного карточного счёта

Платёжный карточный счёт — это счёт, к которому привязана банковская карта. По нему обычно не начисляются проценты на остаток. Сберегательный счёт — это отдельный счёт, к которому карта не привязывается, хотя вы можете переводить деньги с него на карту.

Главная разница между ними — назначение. Карточный счёт предназначен для ежедневных трат. Сберегательный — для хранения и накопления. Психологически это важно: когда деньги лежат на отдельном счёте и не отображаются в одном разделе с основной картой в мобильном банке, соблазн потратить их на спонтанные покупки меньше.

Отличия от вклада

Вклад — это срочный продукт. На нём вы размещаете деньги на фиксированный срок — например, на 6 месяцев или 1 год — и не можете снять их раньше без потери процентов. Сберегательный счёт — бессрочный, а деньги доступны в любой момент.

Проценты по вкладу гораздо выше, но ликвидность средств в этом случае — ниже. Выбор между вкладом и сберегательным счётом — это выбор между доходностью и доступностью.

Сберегательный счёт в Сбербанке: условия

Открыть сберегательный счёт в Сбере можно не только в рублях. Клиентам банка доступны 11 иностранных валют:

дирхам ОАЭ;

швейцарский франк;

сингапурский доллар;

японская иена;

евро;

казахстанский тенге;

фунт стерлингов;

белорусский рубль;

доллар США;

индийская рупия;

китайский юань.

Хранение части сбережений в долларах, швейцарских франках или другой валюте поможет защитить накопления от ослабления рубля.

Особенности счёта:

Минимальная сумма для открытия не установлена : вы можете открыть его с нулевым балансом и пополнить позже.

: вы можете открыть его с нулевым балансом и пополнить позже. Максимальная сумма для начисления процентов не ограничена в отличие от накопительного счёта, где действует лимит в 15 миллионов рублей.

в отличие от накопительного счёта, где действует лимит в 15 миллионов рублей. Пополнение и снятие свободное (для валюты — с учётом временного порядка Банка России).

Ставка по сберегательным счетам в Сбере — 0,01% годовых . Проценты выплачиваются ежемесячно на минимальный остаток.

. Проценты выплачиваются ежемесячно на минимальный остаток. Деньги можно переводить на другие счета и карты.

и карты. Остаток можно полностью обнулить, счёт при этом не закроется автоматически.

В каких случаях нужен сберегательный счёт

Для хранения валюты

Если у вас есть доллары, евро или другая валюта, сберегательный счёт — один из немногих способов положить её в банк без конвертации. Вы сохраняете валюту, получаете символический процент и можете забрать деньги в любой момент.

Важно. По распоряжению ЦБ наличными сейчас можно снять только средства, поступившие на счёт до 9 марта 2022 года, в пределах 10 тысяч долларов США или евро. Суммы сверх этого лимита или средства, зачисленные позже, выдаются только в рублях по рыночному курсу.

Как транзитный счёт

Допустим, вы продали квартиру или машину, чтобы купить взамен новую, но сделка ещё не началась. Крупная сумма на карте — это риск (вас могут обмануть мошенники, часть суммы может уйти на спонтанные траты). Положить деньги на сберегательный счёт — надёжнее. Здесь они не смешаются с другими средствами и не спровоцируют вас на лишние покупки. В дальнейшем вы сможете быстро перевести деньги дальше.

Для сделки с недвижимостью

При сделках с жильём сберегательный счёт используют для открытия аккредитива. Банк резервирует на нём деньги. Продавец видит, что средства есть и они заблокированы. После регистрации сделки банк автоматически переводит деньги со сберегательного счёта продавцу.

Для краткосрочного накопления

Такой счёт подходит для сбора средств на ближайшую цель, когда важен не процентный доход, а возможность быстро снять или перевести деньги.

Он подойдёт, если вы:

копите на отпуск, который начнётся через два месяца;

хотите, чтобы часть подушки безопасности всегда была под рукой;

откладываете деньги на крупную покупку, но точная дата ещё неизвестна.

Деньги на сберегательном счёте не смешиваются с другими вашими средствами и, в отличие от размещённых на вкладе, остаются полностью доступными.

Как открыть сберегательный счёт в Сбербанке

Действующие клиенты Сбера могут открыть его в приложении СберБанк Онлайн:

Зайдите в «Накопления». Нажмите на «+» напротив «Вклады и счета». Пролистайте до «Может быть интересно» и выберите «Сберегательный счёт».

Откройте счёт в рублях или другой валюте.

Вы также можете открыть сберегательный счёт на сайте:

Зайдите на сайт банка для частных клиентов. Авторизуйтесь с помощью одного из предложенных способов. Нажмите на «Накопления» — «Открыть новое» — «Вклад» — «Оформить сберегательный счёт».

Третий способ открыть сберегательный счёт — в одном из офисов банка. Для этого понадобится паспорт.

Если вы ещё не клиент Сбербанка, сначала откройте платёжный счет, оформив дебетовую карту. После этого вам станут доступны все банковские услуги и продукты, в том числе сберегательные счета. Их можно открыть неограниченное количество.

Налоги и страхование

Страховка. На сберегательный счёт, как и на любой другой банковский счёт гражданина РФ, распространяется государственная система страхования. Лимит возмещения — 1,4 миллиона рублей на все счета и вклады в одном банке. В эту сумму входят и начисленные проценты. Если ваши накопления больше, имеет смысл распределить их по разным банкам.

Налоги. Проценты по сберегательному счёту облагаются налогом на доходы физлиц (НДФЛ) по ставке 13% (или 15% при доходе свыше 5 миллионов рублей в год). Однако при ставке ниже 1% налог с рублёвых доходов не взимается и вы ничего не заплатите.

Налог с валютных вкладов и счетов платится при любой ставке. Доход пересчитывают в рубли по курсу Центробанка на дату выплаты процентов. При этом банк сам передаст в налоговую всю необходимую информацию. Вам останется только дождаться уведомления и уплатить налог.

Как открыть сберегательный счёт: главное

Сберегательный счёт в Сбербанке — инструмент для удобного и безопасного хранения денег. Он не так прибылен, как вклад и накопительный счёт, но позволяет быстро вывести средства без дополнительных условий и потери процентов, хранить деньги в иностранных валютах, переводить на другие счета и карты.

Такой счёт подходит для временного размещения крупной суммы после продажи квартиры или машины, его удобно использовать для безопасных расчётов при покупке и продаже жилья. Сберегательный счёт подойдёт тем, кто откладывает деньги на краткосрочные цели или подушку безопасности. Такой инструмент позволяет хранить деньги отдельно от остальных, но при этом они всегда остаются в доступе.

Открыть сберегательный счёт можно дистанционно — через СберБанк Онлайн или на сайте банка. Если вы не являетесь клиентом Сбера, оформить счёт можно в любом отделении по паспорту. Минимальной суммы нет, обслуживание бесплатное, а остаток можно обнулить в любой момент без автоматического закрытия.

