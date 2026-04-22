Россияне смогут оплачивать покупки в Таиланде по QR-коду

Клиенты Сбера теперь могут расплачиваться по QR-коду в Таиланде. Банк запустил функцию «Thai QR» в приложении СберБанк Онлайн, говорится в пресс-релизе.

Для проведения платежа достаточно отсканировать QR-код — сумма конвертируется в рубли автоматически. А на экране отобразится сумма в обеих валютах: рублях и батах.

Для оплаты через приложение необходима версия СберБанк Онлайн, выпущенная в июне 2025 года или позже: для Android — начиная с версии 16.10, для iOS — с версии 17.0. Посмотреть текущую версию можно в разделе «Настройки» → «О приложении».

Таиланд стал уже 11-й страной, где клиенты Сбера могут расплачиваться бесконтактным способом. За первый квартал 2026 года число оплат клиентами банка по зарубежным QR-кодам выросло в пять раз по сравнению с оборотом за весь 2025 год. Сейчас таким способом каждый месяц пользуются более 100 тысяч клиентов банка.

Особенно популярны страны Южной Азии. Так, в ноябре 2025 года Сбер запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме, а в сентябре — в Индии.

