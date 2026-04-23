Россияне смогут получать наследство онлайн

Наследство умерших родственников теперь можно получить в онлайн формате после оформления прав у нотариуса. Такую функцию для своих клиентов представил Сбербанк. Первую подобную выплату уже провели 20 апреля, говорится в пресс-релизе банка.

До сих пор по истечении установленного срока наследник обращался к нотариусу, оформлял права, получал бумажное свидетельство и приносил его в отделение банка.

Теперь нотариус после приёма может отправить документ в личный кабинет на Госуслугах, откуда его можно загрузить в СберБанк Онлайн.

Потеря близкого человека — трудный период в жизни каждого человека, и бюрократические сложности здесь особенно невыносимы. Поэтому мы поставили перед собой задачу избавить людей от лишних бумаг и визитов в банк при получении наследства. Теперь всё можно сделать за несколько минут прямо в телефоне, — отметил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Пётр Днепровский.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в приложение СберБанк Онлайн, выбрать раздел «Получить наследство», подтвердить согласие на передачу данных и загрузить электронное свидетельство из Госуслуг. После проверки документа клиент получит уведомление — останется лишь указать счёт, и средства сразу поступят на него.

Технологию банк разработал в сотрудничестве с Аналитическим центром при Правительстве России, Банком России, Минцифры и Федеральной нотариальной палатой.

Сегодня онлайн-инструменты ускоряют и упрощают совершение юридически значимых действий. При этом сохраняется важнейшая традиционная компетенция нотариата — гарантия надёжной защиты прав и имущественных интересов граждан, — заявил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

