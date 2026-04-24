Названа сумма счёта за самый дорогой ужин в России в 2026 году

Самый дорогой счёт в российском общепите за январь–март 2026 года оказался в московском баре. Он составил 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Сбер со ссылкой на исследование экспертов Сбер2В Аналитики.

Второй по величине чек оставили в московском ресторане — 2,4 миллиона рублей за ужин. На третьем месте оказался завтрак в подмосковном фастфуде на сумму 2,3 миллиона рублей.

В топ-5 также вошёл ночной ужин в ресторане столицы за 2,2 миллиона рублей. Пятёрку замыкает обед из Ростовской области ценой в 2 миллиона рублей.

Рост трат россиян в общепите по итогам первого квартала составил 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед. Это произошло главным образом за счёт среднего чека, который увеличился на 9,1%, до 598 рублей.

