Россиянам рассказали, как избежать блокировок карт

Блокировки счетов и операций в российской банковской практике регулируются разными нормами — в частности, федеральными законами № 115 и № 161. Несмотря на внешнее сходство последствий для клиента, основания, процедуры и правовые последствия таких ограничений существенно различаются. Вместе с экспертами разобрались, в чём разница и на что обращать внимание владельцу карты.

Различия между законами

ФЗ-115 «О противодействии легализации преступных доходов» направлен на борьбу с финансовыми преступлениями — отмыванием денег, уклонением от налогов и финансированием терроризма. Задача банка — проверить, откуда у клиента деньги и есть ли у операций понятный экономический смысл. По сути, это инструмент контроля за легальностью средств и предотвращения участия в сомнительных схемах.

ФЗ-161 «О национальной платёжной системе» регулирует безналичные расчёты и отвечает за безопасность платежей. Банк вводит ограничения, если операция выглядит подозрительной с точки зрения мошенничества или есть риск, что она совершена без согласия клиента — например, при использовании скомпрометированных данных или устройств, а также если реквизиты попали в базу Банка России по сомнительным переводам.

Ограничения по 115-ФЗ — это когда банк сомневается в чистоте операции, а по 161-ФЗ — когда банк видит риск мошеннического перевода и пытается его остановить. В первом случае клиенту нужно доказывать экономическую прозрачность и законность своих действий. Во втором — подтверждать добровольность операции либо добиваться снятия антифрод-ограничений или возврата средств. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Как узнать причину блокировки

По рекомендации Центробанка, банки обязаны сообщать клиенту, на основании какого закона — ФЗ-115 или ФЗ-161 — введены ограничения и что именно послужило поводом для блокировки. Это нужно, чтобы клиент понимал причину и мог выбрать правильную стратегию поведения.

Кроме того, банк должен в разумный срок разъяснить, как можно снять ограничения. В рекомендациях регулятора установлен ориентир — такие пояснения нужно дать клиенту в течение пяти дней.

На блокировку по 115-ФЗ могут указывать формулировки вроде:

«в рамках исполнения требований Росфинмониторинга»;

«финансовый мониторинг»;

«подозрительные операции».

Ограничения:

касаются всего счёта сразу (а не одной операции);

(а не одной операции); часто устанавливаются на неопределённый срок — до предоставления документов.

По 115-ФЗ банк чаще всего не блокирует карту в бытовом смысле, а либо отказывает в конкретной операции, либо ограничивает дистанционное обслуживание, либо (в более жёстких случаях) расторгает договор банковского счёта. Кроме того, в некоторых случаях закон предусматривает приостановку операций и замораживание средств, но это отдельные, более узконаправленные механизмы. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

О блокировке по ФЗ-161 могут свидетельствовать формулировки:

«подозрение на мошенничество»;

«операция отклонена в целях безопасности»;

«необходимо подтверждение клиента».

Часто такой блокировке предшествует необычная ситуация, вызывающая подозрения со стороны банка:

нетипичный платёж (другая страна, крупная сумма);

серия быстрых переводов;

новый получатель.

После подтверждения доступ обычно восстанавливается в течение двух дней.

В случае со 161-ФЗ типичная история — это именно приостановка подозрительного перевода на срок до двух дней, запрос повторного подтверждения, отказ в повторной операции либо приостановка использования электронного средства платежа, если сведения о клиенте или карте находятся в базе ЦБ о случаях и попытках переводов без добровольного согласия. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Что делать держателю карты

В зависимости от ситуации Кутьин рекомендует владельцу карты придерживаться следующих алгоритмов действий:

При блокировке по ФЗ-115

Шаг 1. Сначала выясните у банка причину блокировки.

Шаг 2. Как можно скорее подготовьте документы, подтверждающие легальность операций: договоры, справки о доходах, чеки, квитанции и так далее.

Шаг 3. Напишите пояснительную записку по поводу экономического смысла операций.

Шаг 4. Передайте документы в банк — через мобильное приложение или в отделении.

Шаг 5. Контролируйте статус проверки, реагируйте на запросы банка.

При блокировке по ФЗ-161

Шаг 1. Ответьте на запрос банка и уточните конкретную причину блокировки.

Шаг 2. Соберите доказательства законности операций.

Шаг 3. Подайте заявление на исключение своих реквизитов из базы мошеннических операций в свой банк или напрямую в ЦБ.

Шаг 4. Если вам отказали, проблему придётся решать через суд.

В ряде случаев одна операция может вызвать подозрения одновременно по обоим законам, но такие ситуации довольно редки, объясняет директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

Например, если перевод выглядит как мошеннический (что подпадает под ФЗ-161), но при этом есть признаки легализации преступных доходов (ФЗ-115). Как правило, это происходит не из-за самой операции, а из-за того, что видно при анализе всей цепочки движения денег: например, средства проходят через подставные счета, быстро дробятся и выводятся либо получатель связан с другими сомнительными операциями. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Права клиента при блокировке

По ФЗ-115 у клиента есть права:

на получение письменного уведомления с указанием точной причины блокировки;

предоставить документы, подтверждающие легальность операций;

обжаловать действия банка в ЦБ, если банк необоснованно затягивает сроки или отказывает в разблокировке без объяснения причин.

Важно. Доступ клиента к деньгам на счёте при блокировке по ФЗ-115 сохраняется, но снять их в банкомате или перевести дистанционно нельзя. Можно обналичивать деньги и оплачивать некоторые услуги через отделение банка.

По ФЗ-161 клиент вправе

знать, на каком основании введена блокировка и что делать для снятия ограничений;

подать заявление на исключение из базы мошеннических операций ЦБ;

обратиться в суд, если ЦБ откажет в снятии ограничений.

Важно. Если ваши данные попали в базу ЦБ, доступ к безналичным расчётам ограничивается, но входящие переводы будут поступать на карту в прежнем режиме.

Основные отличия мы обобщили в сравнительной таблице:

Как понять причину блокировки и что делать дальше

Различия между блокировками по ФЗ-115 и ФЗ-161 существенны, так как эти законы регулируют разные аспекты банковского контроля. В первом случае речь идёт о противодействии финансовым преступлениям: банк оценивает происхождение средств, экономический смысл операций и поведение клиента в целом. Во втором — о защите платежей и предотвращении мошенничества: проверяется, действительно ли операцию инициировал сам клиент и не связана ли она с компрометацией данных.

Эти различия напрямую отражаются на механике блокировок. В рамках ФЗ-115 ограничения чаще носят комплексный характер и затрагивают весь счёт или всю деятельность клиента. Для разморозки средств требуется подтвердить легальность операций и их экономическую обоснованность.

В случае ФЗ-161 блокировки, как правило, точечные и краткосрочные: они касаются отдельных операций или инструментов и снимаются после подтверждения со стороны клиента или прохождения дополнительной проверки. При таких блокировках важны оперативное подтверждение действий и при необходимости запрос в Банк России для исключения своих реквизитов из базы подозрительных операций.

