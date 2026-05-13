Эксперт объяснила, почему россияне запасаются наличными

В майские праздники 2026 года россияне сняли с банковских счетов рекордную сумму наличных за последние 15 лет. По данным РБК, основанным на статистике Банка России, в период с 30 апреля по 11 мая прирост наличных денег в обращении превысил 210 миллиардов рублей. Эксперт рассказала «Рамблеру», с чем связана такая ситуация и стоит ли ждать сохранения тенденции в ближайшие месяцы.

Как подсчитали в РБК, прирост наличных за праздничные дни достиг 210,5 миллиарда рублей — это максимальный показатель с 2011 года — с тех пор как Банк России начал публиковать такую статистику в открытом доступе.

За аналогичный период 2025 года спрос на наличность был почти в пять раз меньше — всего 41,2 миллиарда рублей. Больше всего с текущим рекордом сопоставим пандемийный 2020 год, когда за те же даты объём наличных в обращении вырос на 133,5 миллиарда рублей.

Увеличение наличных в обращении продолжается уже третий месяц подряд. В марте 2026 года прирост наличных превысил 300 миллиардов рублей. В апреле показатель достиг 607,3 миллиарда рублей.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова объясняет рост спроса на наличные прежде всего «мотивом предосторожности». Этот термин описывает психологическую готовность человека к неожиданным расходам для себя и близких. Она усиливается в условиях значительной геополитической и макроэкономической неопределённости.

Неопределённость стимулирует граждан откладывать деньги на будущее, в том числе, формируя так называемые предупредительные накопления в наличной форме, для того, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться в любой момент. Наталья Мильчакова Ведущий аналитик Freedom Finance Global

Эксперт ожидает, что по мере снижения уровня неопределённости (вероятно, в течение 1–2 лет) потребность россиян в наличных деньгах будет сокращаться. При этом доля граждан с накоплениями с высокой вероятностью продолжит расти, так как доходы населения РФ сохраняют положительную динамику.

