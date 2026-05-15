Как снять наличные с карты, если рядом нет банкомата

Не все знают, что на кассе магазина или автозаправки можно не только оплатить покупку, но и обналичить средства. Услуга называется «кешаут». Она может пригодиться, если вам срочно понадобились наличные, а банкомата рядом нет. Разобрались, как работает кешаут, и протестировали этот способ на себе.

© ratmaner/iStock.com

Что такое кешаут

Кешаут (cash-out) переводится с английского как «обналичивание денег». Сервис появился в России в 2019 году. Он позволяет снять наличные с дебетовой карты на кассе магазина, кафе или автозаправки. Документы предъявлять не нужно. Цель сервиса — повысить доступность финансовых услуг по всей стране.

На начало 2025 года в России было 39,1 тысячи торговых точек, поддерживающих услугу «Наличные на кассе», следует из данных Банка России. Среди них сетевые продуктовые магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток», «ВкусВилл», а также заправки «Татнефть» и «Лукойл».

Узнать, что точка подключена к услуге, можно по соответствующему стикеру у кассы. Если наклейки нет — уточните у кассира.

Как снять деньги через кешаут: пошаговая инструкция

Получение наличных через кешаут отличается от обычного снятия купюр в банкомате. Кассир может выдать вам деньги только после того, как вы совершите покупку. Её сумма может быть любой — например, жвачка за 30 рублей.

Как это происходит:

Уточните у продавца, доступно ли снятие наличных на кассе. Купите любой товар и скажите, сколько денег хотите снять с дебетовой карты. Сумма должна быть кратна 100 рублям. Приложите к терминалу карту и введите ПИН-код. Получите наличные.

Через кешаут можно снять не более 5 тысяч рублей в день. Месячный лимит составляет 30 тысяч рублей. Такие ограничения установлены Банком России.

Тестируем кешаут: насколько это просто и удобно

Для эксперимента был выбран магазин «ВкусВилл» рядом с домом, где, в отличие от соседних точек, нет банкоматов. На кассе отсутствовала информация о возможности снятия наличных, поэтому я обратилась с вопросом к продавцу.

Сервис оказался доступен. Кассир пробила товар (молоко) и уточнила сумму для снятия (1000 рублей). Общая сумма к оплате на терминале составила 1090 рублей. Комиссия при использовании карты Сбера не взималась.

© Рамблер

Я приложила «пластик» и ввела ПИН-код. После оплаты мне выдали из кассы деньги. Процесс занял не более минуты и не вызвал затруднений.

Как снять наличные на кассе: коротко

Снять средства через кешаут можно только с дебетовой карты. Сумма не должна превышать 5 тысяч рублей в день. На месяц лимит составляет 30 тысяч рублей. Документы предъявлять не нужно.

Не все магазины и автозаправки предоставляют услугу, уточняйте у кассира. Если сервис доступен, купите любой товар и назовите сумму, которую хотите обналичить. Приложите карту к терминалу и введите ПИН-код. После успешной оплаты продавец выдаст вам деньги из кассы.

Назван способ повысить безопасность оплаты товаров и услуг в интернете