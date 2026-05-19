У некоторых россиян до сих пор хранятся наличные доллары старого образца до 2013 года выпуска. Формально все доллары остаются законным платёжным средством, но на практике вам могут отказать принимать их к оплате за границей или согласиться обменять купюры, но по невыгодному курсу. Лучший вариант — заменить купюры на новые. Рассказываем, где и на каких условиях это можно сделать в 2026 году.

Какие доллары считаются «старыми»

Понятие «старый доллар» законодательно не закреплено. Все купюры Федеральной резервной системы (ФРС), выпущенные начиная с 1914 года, признаются действительным платёжным инструментом на всей территории страны. Однако в России и за рубежом банки и пункты обмена валюты вправе устанавливать собственные критерии и условия приёма таких банкнот.

Выделяют три главные категории устаревших купюр:

«Зелёные» доллары до 1996 года. Купюры имеют минимальную степень защиты, поэтому банки либо отказываются их принимать, либо устанавливают высокую комиссию при обмене.

«Белые» доллары 1996–2006 годов. В 1996 году США начали масштабную модернизацию защиты: появились портреты увеличенного размера, микропечать, элементы, меняющие цвет при наклоне. Однако банкноты этой серии всё равно считаются устаревшими. В России особенно внимательны к стодолларовым купюрам 2006 года выпуска — они пользовались большой популярностью у фальшивомонетчиков.

Доллары без синей 3D-ленты. В 2013 году в США выпустили обновлённые 100 долларов с синей 3D-защитной лентой. Все купюры старше этой версии автоматически попадают в группу риска. Они считаются устаревшими, их сложнее подтвердить как подлинные.

Определить год выпуска долларовой купюры можно по серийному номеру. Он расположен на лицевой стороне банкноты — это уникальная комбинация из 11 цифр и букв. Первая буква соответствует году выпуска серии.

Если буквы в серийном номере нет, а перед вами старая зелёная банкнота, скорее всего, это купюра 1928–1995 годов.

Повреждения, из-за которых могут отказать в обмене старых долларов

Год выпуска — не единственный критерий. Банки могут отказать в приёме любой купюры, если у неё есть дефекты.

Какие повреждения считаются серьёзными:

Разрывы длиннее 7 миллиметров.

Проколы от 4 миллиметров.

Отсутствующие уголки площадью от 32 квадратных миллиметров.

Контрастные пятна размером более 5 миллиметров.

Надписи, печати, штампы на банкноте.

Склейка скотчем или клеем.

Сильно стершаяся краска, рисунок плохо читается.

Аккуратно положите купюру в конверт или файл и не трогайте лишний раз. Обзвоните отделения банков и спросите, принимают ли они доллары с вашим типом повреждений и на каких условиях.

Где и как обменять доллары старого образца в 2026 году

«Рамблер» выяснил, в каких крупных банках и на каких условиях можно обменять доллары старого образца весной 2026 года.

Оператор чата поддержки в СберБанк Онлайн сообщила, что банк обменивает старые доллары только на рубли. По её словам, курсы валют для старых и новых долларов не различаются. Операция проходит по актуальному курсу банка на момент обмена без комиссии.

В чате поддержки ВТБ подтвердили «Рамблеру» возможность обмена старых долларов на рубли по внутреннему курсу банка. Обменять старые купюры на новые напрямую не получится.

При обмене наличными в офисе менее 300 долларов взимается комиссия 300 рублей за операцию.

Операторы поддержки Альфа-Банка сообщили, что старые доллары можно обменять только на рубли по курсу банка на момент обращения. Комиссия не предусмотрена.

Т-Банк

У банка нет отделений, но он предлагает обмен долларов через валютные банкоматы. Сотрудник поддержки предупредил, что банкоматы не принимают доллары до 2009 года выпуска. Кроме того, устройства работают только с номиналами 50 и 100 долларов. Комиссия при этом не взимается.

С 30 марта 2026 года банк начал взимать комиссию при обмене стодолларовых купюр до 2006 года выпуска. В списке «проблемных» банкнот серии: 1996, 1999, 2001, 2003, 2003А, 2006 и 2006А. Остальные валютные операции проходят без комиссии.

На вопрос о возможности обмена старых долларов в банке заявили, что отделение не гарантирует обмен на рубли, — решение зависит от состояния купюр. Курс обмена не отличается от курса для новых долларов, дополнительные комиссии не предусмотрены.

В отличие от вышеперечисленных банков, Камкомбанк предоставляет услугу обмена долларов старой серии на доллары новой серии.

Как пояснил «Рамблеру» оператор горячей линии, в таком случае за каждую валютную единицу будет необходимо доплатить сумму 1,9 рубля. При этом сумма одной операции должна быть не меньше 106 долларов.

Пример:

Вы хотите обменять 500 старых долларов на новую серию.

500 х 1,9 = 950 рублей.

Эту сумму (950 рублей) вам будет необходимо доплатить, чтобы получить 500 долларов новой серии.

За каждую операцию взимается комиссия в размере 200 рублей. Оплата в банке производится только наличными. При себе необходимо иметь паспорт.

Оператор Камкомбанка также рекомендовал резервировать необходимую сумму в валюте заранее. Это бесплатно.

Главное об обмене старых долларов в 2026 году

Старыми считаются доллары до 2013 года выпуска без синей защитной 3D-ленты. Чем старше купюра, тем выше риск отказа при обмене — слабая защита усложняет проверку на подлинность банкноты.

Банк вправе отказать в обмене валюты при наличии дефектов: надрывов, проколов, ярких пятен, штампов, а также значительных потёртостей.

Большинство крупных российских банков предлагают обмен старых долларов на рубли по актуальному внутреннему курсу. В Камкомбанке можно обменять старые доллары на новые с доплатой в рублях.

