Что такое NFC: как работает технология и зачем она нужна

Многие пользуются бесконтактной оплатой каждый день, но не все понимают, как это работает. NFC — технология беспроводной передачи данных на коротком расстоянии. Она позволяет не только оплачивать покупки одним касанием телефона, но также подключать к нему наушники и считывать информацию с умных меток. Разбираемся, что такое NFC, как её настроить и зачем использовать.

Как работает NFC и чем отличается от блютуз

NFC расшифровывается как Near Field Communication — связь в пределах ближнего поля. Технология позволяет двум устройствам обмениваться информацией, когда они находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Для этого используется переменное магнитное поле, а не радиосигнал, поэтому для передачи данных по NFC не нужен мобильный интернет.

Главное отличие NFC от блютуз — дальность и скорость. Блютуз работает на десятках метров, но требует сопряжения и выбора устройства из списка. NFC срабатывает мгновенно и без предварительных настроек — достаточно поднести телефон к метке или терминалу. Однако зона действия у такого подключения не превышает 4–10 сантиметров, а информация передаётся медленнее, чем по блютуз.

Где используется NFC в повседневной жизни

Бесконтактная оплата — самый частый сценарий. Для этого нужно добавить в платёжное приложение на смартфоне данные банковской карты. После этого можно оплачивать покупки в любом терминале, поддерживающем бесконтактную оплату.

Быстрое сопряжение устройств. Многие наушники, колонки и умные часы подключаются по блютуз через NFC. Достаточно коснуться телефоном коробки или самого устройства, и сопряжение запустится автоматически. Отдельно включать блютуз и искать устройство в списке не нужно.

Считывание NFC-меток. Метки устанавливают на товары в магазинах, на остановках транспорта, в музеях и рекламных конструкциях. Поднеся телефон, можно получить ссылку на сайт производителя, расписание или описание экспоната. Некоторые магазины используют метки для проверки подлинности товаров.

NFC-метка встроена и в российские загранпаспорта нового образца. В ней зашифрована цифровая фотография и персональные данные владельца.

Управление умным домом. NFC-метки можно запрограммировать на выполнение сценариев. Например, приложив телефон к метке у двери, можно подать системе команду выключить свет и закрыть шторы.

Как проверить, есть ли NFC в вашем телефоне

Чтобы проверить, есть ли в вашем смартфоне NFC-модуль, можно:

Зайти в раздел «Настройки» и найти слово NFC в поиске. Если такой пункт есть — модуль установлен. Открыть панель уведомлений, смахнув шторку вниз от верхнего края экрана. В открывшемся списке иконок ищите значок в виде буквы N или надпись NFC. Посмотреть характеристики модели на сайте производителя. Проверить заднюю крышку — иногда на телефонах с NFC ставят специальный значок.

Безопасность использования NFC

Дальность передачи сигнала не превышает 10 сантиметров. Это делает перехват данных практически невозможным. Злоумышленнику пришлось бы поднести своё устройство вплотную к вашему телефону.

Для оплаты нужна авторизация. Перед списанием денег смартфон запрашивает разблокировку — по отпечатку пальца, лицу или ПИН-коду. Даже если телефон потерян, посторонний человек не сможет оплатить покупку.

Данные карты остаются в секрете. При оплате через NFC используется не реальный номер карты, а токен — уникальный идентификатор, который не может быть использован повторно. Это повышает безопасность транзакций.

Тем не менее не стоит носить телефон с включённым NFC в переполненном транспорте, где он может оказаться рядом с другими телефонами. Лучше включать модуль только перед использованием. В настройках большинства смартфонов NFC можно отключить одним нажатием.

