Россияне перешли из магазинов в онлайн: как изменились расходы с ростом НДС

На фоне повышения базовой ставки НДС до 22% россияне массово перенесли покупки в интернет. За первый квартал 2026 года онлайн-расходы выросли на 6,6%. А доля маркетплейсов в потребительских расходах выросла на 4,5 процентных пункта — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные получены в ходе исследования СберИндекса.

В категориях, затронутых ростом НДС, россияне стали покупать товаров и услуг меньше. Но доля расходов в отдельных категориях увеличилась:

салоны красоты и спа (+0,03 п.п. при росте цен на 12%);

развлечения (+0,03 п.п., 14%);

цифровой контент (+0,2 п.п., 7%).

При этом доля расходов в категориях красоты и здоровья и стройматериалов снизилась на 0,1 п.п. и 0,5 п.п. соответственно— там цены росли медленнее (+5% и +2%).

Медицинские услуги подорожали на 12%, доля трат в категории выросла на 0,05 п.п.. При этом частота визитов в клиники упала на 14%: один приём стал дороже на 20%.

Продовольственные товары прибавили 5% в цене, однако их доля в расходах снизилась на 1,4 п.п. Причём онлайн-покупки продуктов выросли на 6,6%, тогда как в офлайн-магазинах — только на 2,8%.

Доля маркетплейсов в общих расходах в первом квартале 2026 года повысилась на 4,5 п.п. (годом ранее — на 2,4 п.п.). За счёт этого снизились офлайн-продажи: одежды и обуви (–0,4 п.п.), бытовой техники и мебели (–0,2 п.п.), ювелирных изделий (–0,1 п.п.), спортивных товаров (–0,03 п.п.).

Как поменялись покупательские привычки в зависимости от возраста:

Молодёжь (15–34 года) стала меньше тратить на маркетплейсах, но повысила расходы на впечатления и комфорт.

Россияне среднего возраста (35–64 года) сохранил траты на салоны красоты, такси и развлечения, но увеличили долю расходов на медицину и связь, сократив путешествия и контент.

Старшее поколение (65+) сильнее всего нарастило долю трат на медицинские услуги (+0,2 п.п.).

В исследовании использовались агрегированные обезличенные данные клиентов Сбера, получающих зарплату на карту банка.

