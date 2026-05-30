Россиянам напомнили о важном отчёте в налоговую до 1 июня

1 июня — последний день, когда валютные резиденты РФ должны подать отчёт о движении средств по своим зарубежным счетам за прошлый год. Правила зависят от страны, где открыт счёт. Некоторые владельцы иностранных счетов знакомятся с этой обязанностью лишь после получения штрафа. Рассмотрим, кто должен подавать такой отчёт, в каких ситуациях это необходимо и как правильно выполнить данное требование.

Кто должен подавать отчёт

Отчитываться перед налоговой о зарубежных счетах по закону должны все валютные резиденты России. Это люди, находящиеся в стране более 183 дней. Если вы живёте за границей больше этого срока, то отчёт подавать не обязаны.

Статус валютного резидента не всегда совпадает со статусом налогового резидента. Обязанность подавать отчёт касается не только граждан России, но и иностранных граждан, имеющих вид на жительство в РФ.

Нередко люди путают отчёт о движении средств с декларацией 3-НДФЛ. Однако эти документы выполняют разные функции:

Декларация нужна для расчёта налогов с доходов.

Отчёт о движении средств не влечёт за собой налоговых обязательств — требуется лишь предоставить определённые данные.

В отчёте следует указать:

остаток средств на счетах в начале и в конце отчётного периода;

суммарные данные о поступлениях и расходах.

Требования к отчётности по банковским счетам, размещённым за рубежом, определяются в зависимости от страны, где открыт счёт. Существуют определённые различия в правилах для разных государств.

Облегчённый режим действует для двух групп стран:

Для государств Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия).

Стран — участников механизма автоматического обмена финансовыми сведениями с Россией. Всего в этом списке насчитывается 71 страна.

Россияне, у которых есть банковский счёт в одной из перечисленных выше стран, должны подавать отчёт в следующих случаях:

если к концу года сумма средств на счёте превышает 600 тысяч рублей;

если общий объём финансовых операций по счёту за год превышает 600 тысяч рублей.

Все денежные суммы конвертируются в рубли по курсу Банка России, который действует на 31 декабря отчётного года. Если ни остаток средств, ни объём операций не достигают обозначенного порога, предоставлять отчёт не нужно.

Стандартный режим действует для стран, которые не входят в список обмена (например, ОАЭ, Грузия, некоторые европейские). Здесь правила строже: отчёт необходимо подавать всегда, независимо от суммы. Даже если на счёте лежало всего несколько долларов и вы им не пользовались, отправить данные в налоговую РФ — ваша обязанность.

Сроки подачи отчёта о зарубежном счёте

Ежегодная отчётность должна быть представлена до 1 июня года, следующего за отчётным периодом. Например, за 2025 год отчёт необходимо отправить до 1 июня 2026 года.

Есть несколько способов подачи отчёта:

Через личный кабинет налогоплательщика . Это наиболее удобный способ, который рекомендует ФНС. Нужно зайти на сайт налоговой службы и выбрать раздел «Каталог обращений» → «Информировать о счёте в иностранном банке».

. Это наиболее удобный способ, который рекомендует ФНС. Нужно зайти на сайт налоговой службы и выбрать раздел «Каталог обращений» → «Информировать о счёте в иностранном банке». Лично в налоговой инспекции . Можно подать отчёт в ИФНС по месту учёта или регистрации. Необходимо распечатать документ в двух экземплярах: один останется в инспекции, а второй, с отметкой о принятии, вернут заявителю. Этот экземпляр стоит сохранить.

. Можно подать отчёт в ИФНС по месту учёта или регистрации. Необходимо распечатать документ в двух экземплярах: один останется в инспекции, а второй, с отметкой о принятии, вернут заявителю. Этот экземпляр стоит сохранить. Через представителя . Если владелец счёта находится за пределами России и не может обратиться в налоговую лично, отчёт может подать его представитель на основании нотариально удостоверенной доверенности.

. Если владелец счёта находится за пределами России и не может обратиться в налоговую лично, отчёт может подать его представитель на основании нотариально удостоверенной доверенности. Почтовым отправлением. Документы можно отправить заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Моментом подачи документа считается дата отправки письма, а не время его поступления в налоговую инспекцию.

Что должен содержать отчёт о зарубежном счёте

Для каждого банковского счёта нужно оформить отдельный лист отчёта. Например, если у вас открыты три счёта в разных банках: подготовьте три отдельных листа. Форму можно скачать, например, здесь. В отчёте следует указать:

данные иностранного банка, включая его номер;

сумму денежных средств на начало календарного года;

общий объём поступлений за год;

совокупный размер списаний за год;

остаток средств на конец года либо на дату закрытия счёта.

Что будет, если не подать отчёт о зарубежном счёте

Игнорировать эту обязанность — плохая идея. За это предусмотрены штрафы, а при повторном нарушении сумма взыскания серьёзно возрастает. Кроме того, это может привлечь к вам лишнее внимание налоговой.

Вот основные штрафы по статье 15.25 КоАП РФ:

за непредоставление отчёта о движении денежных средств: штраф от двух до трёх тысяч рублей;

в случае повторного отказа от подачи такого отчёта сумма штрафа возрастает до 20 тысяч рублей;

за задержку отчёта до 10 дней нарушителя могут либо предупредить, либо оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей;

при просрочке подачи отчёта от 10 до 13 дней штраф составит от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей;

задержка с подачей отчёта более чем на 30 дней повлечёт за собой штраф в размере от 2,5 тысячи до 3 тысяч рублей;

ошибки в представленном отчёте обернутся штрафом от 2 тысяч до 3 тысяч рублей;

если не сообщить об открытии или закрытии счёта: штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей;

опоздание с уведомлением о соответствующих событиях: штраф от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей;

отсутствие отчёта по электронным кошелькам приведёт к штрафу, который составит от 20 до 40% суммы зачисленных средств.

Если вы всё же получили штраф, у вас есть шанс заплатить в два раза меньше. Если внести оплату в течение 20 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%. Например, штраф в 3000 рублей превратится в 1500.

Повторное нарушение грозит более серьёзными финансовыми санкциями. Кроме того, отсутствие отчётности по счетам в зарубежных банках может привлечь дополнительное внимание налоговых органов к вашим иностранным активам и финансовым операциям.

Что должно быть в отчёте по зарубежному банковскому счёту: памятка

Кто подаёт: валютные резиденты (те, кто живёт в России более 183 дней в году).

Для чего нужен: для валютного контроля, а не для расчёта налогов (это не декларация 3-НДФЛ).

Когда подавать: ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчётным.

Как подавать: через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, лично в налоговую, через представителя или по почте.

Правила подачи зависят от страны, где открыт счёт:

Для дружественных стран (71 страна, включая ЕАЭС и те, что обмениваются данными с РФ): отчёт нужен, только если на счёте или по операциям за год прошло более 600 тысяч рублей.

(71 страна, включая ЕАЭС и те, что обмениваются данными с РФ): отчёт нужен, только если на счёте или по операциям за год прошло более 600 тысяч рублей. Для всех остальных (например, ОАЭ, Грузия): отчёт нужно подавать всегда, даже если на счёте лежит всего пара долларов и не было ни одной операции.

