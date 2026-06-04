В мессенджере «Макс» появится сервис бесконтактной оплаты

Национальный мессенджер «Макс» и НСПК (Национальная система платежных карт - прим. «РГ») договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в мессенджере. Об этом рассказали в пресс-службе платформы.

Сервис будет интегрирован в мессенджер в формате мини-приложения и исключит необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные. Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя.

Сервис позволит оплачивать покупки в несколько кликов. Для совершения транзакции достаточно сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Оплата производится через Систему быстрых платежей (СБП), к которой подключено более 200 российских и иностранных банков. Такой сценарий станет одним из доступных пользователям платежного приложения. Все операции будут защищены протоколами безопасности НСПК и Центра безопасности «Макс».

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